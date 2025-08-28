Landsliðsþjálfarinn vissi ekkert um útspil Haaland Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. ágúst 2025 21:45 Erling Haaland hefur skorað flest mörk allra fyrir norska karlalandsliðið í fótbolta. EPA/TOMS KALNINS Erling Haaland hefur tekið ákvörðun um að breyta nafni sínum á norska landsliðsbúningnum. Hér eftir mun ekki aðeins standa Haaland aftan á landsliðstreyju númer níu. Þetta er reyndar önnur breyting kappans því fyrir nokkrum árum þá tók hann å út og setti tvö a í staðinn. Håland varð að Haaland. Nú verður Haaland að Braut Haaland aftan á treyjunni. Norski landsliðsþjálfarinn Ståle Solbakken kom af fjöllum þegar Dagbladet bar þetta undir hann. „Ég vissi ekkert um þetta,“ svaraði Solbakken á blaðamannafundi. Braut er millinafnið hans og er gamalt norsk nafn sem kemur úr ætt móður hans. „Þetta er hans nafn og þetta er því ekkert skrýtið. Ég var samt bara að frétt af þessu núna,“ sagði Solbakken eftir að blaðafulltrúi norska sambandsins tilkynnti um breytinguna. Haaland hefur skorað 42 mörk í 43 leikjum með norska landsliðinu. Fyrsti leikur hans í nýja búningnum verður á móti Finnlandi í vináttulandsleik á Ullevål leikvanginum í Osló 4. september næstkomandi. View this post on Instagram A post shared by Unisportstore.com (@unisportstore) HM 2026 í fótbolta Norski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Ísrael 71-83 | Skotin duttu ekki og EM byrjar á tapi Körfubolti Svona var drátturinn í Meistaradeild Evrópu Fótbolti Uppgjör: Virtus-Breiðablik 1-3 | Blikar lönduðu öllum milljónunum Fótbolti „Ég biðst afsökunar“ Körfubolti Sjáðu glaða Íslendinga hita upp í Katowice Körfubolti Fantasýn ræðir framtíð Wirtz: Blóðugur upp fyrir haus að pumpa í hann lífi Enski boltinn Sendi Albert inn á í hálfleik þegar útlitið var orðið svart Fótbolti Solskjær rekinn eftir tapið í kvöld Fótbolti Amorim gagnrýndur fyrir að horfa ekki á vítakeppnina Enski boltinn Einkunnir á móti Ísrael: Máttum ekki við svona hauskúpuleik hjá Martin Körfubolti Fleiri fréttir Fyrsta skrefið í átt að því að leysa Isak málið Landsliðsþjálfarinn vissi ekkert um útspil Haaland Uppgjör: Virtus-Breiðablik 1-3 | Blikar lönduðu öllum milljónunum Solskjær rekinn eftir tapið í kvöld Chelsea búið að kaupa Garnacho Sendi Albert inn á í hálfleik þegar útlitið var orðið svart Uppgjör Tindastóll-Víkingur 1-5 | Víkingskonur upp um þrjú sæti Uppgjörið: FH - Þróttur 3-0 | FH náði í þrjú mikilvæg stig með sigri gegn Þrótti Sverrir fagnaði á móti Loga Daníel Tristan hélt upp á landsliðssætið með stæl Crystal Palace rétt slapp inn í Sambandsdeildina Elías Rafn hélt aftur hreinu og liðið flaug inn í Evrópudeildina Svona var drátturinn í Meistaradeild Evrópu Segja að þjálfari Hlínar hafi verið rekinn nokkrum dögum fyrir mót Hálfur milljarður og Evrópuleikir fram að jólum í húfi fyrir Blika Messi skaut Inter Miami í úrslitaleikinn Fantasýn: Varar fólk við Richarlison Annað sætið raunhæft markmið í undankeppni HM Neyðarleg tölfræði Onana í vítakeppninni Amorim gagnrýndur fyrir að horfa ekki á vítakeppnina Fantasýn ræðir framtíð Wirtz: Blóðugur upp fyrir haus að pumpa í hann lífi „Við vorum algjörlega týndir“ „Ég er ekki Hitler“ United banarnir drógust á móti Leeds bönunum Eitt vandræðalegasta kvöldið í sögu Manchester United Uppgjörið: Valur - Braga 1-3 | Valskonur töpuðu og mæta Ceciliu Rán og Karólínu Leu Amanda og félagar mæta Blikum Freyr stýrði Brann inn í riðlakeppni Evrópudeildarinnar með stæl Davíð Snær lagði upp mark í bikarsigri Isak gæti spilað fyrsta leikinn sinn á tímabilinu Sjá meira