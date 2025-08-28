Hætti við að giftast fótboltastjörnunni af því að allt var skráð á móður hans Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. ágúst 2025 23:17 Victor Boniface fagnar hér einu marka sinna fyrir Bayer 04 Leverkusen. EPA/RONALD WITTEK Nígeríski fótboltamaðurinn Victor Boniface ætlaði að gifta sig í ár en ekkert varð að brúðkaupinu. Unnusta hans aflýsti brúðkaupi þeirra skyndilega og nú eru erlendir miðlar búnir að komast að af hverju. Boniface er framherji þýska liðsins Bayer Leverkusen og hefur skorað 22 mörk í þýsku deildinni undanfarin tvö tímabil. Hann var með fjórtán mörk þegar Leverkusen vann þýska meistaratitilinn 2024. Boniface er á fínum samningi Leverkusen en hann kom þangað frá belgíska félaginu Union SG. Fyrstu árin spilaði hann þó með Bodö/Glimt í Noregi. Boniface ætti að vera vel stæður eftir árin í boltanum en unnustan hans er sögð hafa hætti við brúðkaupið eftir að hafa uppgötvað að allar eigur Boniface eru skráðar á móður hans. Unnusta Boniface er hin norska Rikke Ermin. Ermin vildi ekki skrifa undir kaupmála ef þau myndi skilja og hélt þá að hún fengi í staðinn helming eigna hans við skilnað. Boniface mótmælti því ekki af því lögfræðilega þá á hann engar eignir. Þegar Ermin komst að því þá sagði hún honum upp eftir fjögurra ára samband. Þetta hefur ekki verið allt of gott ár fyrir Boniface því hann vildi komast til AC Milan í sumar en það datt upp fyrir. Boniface mun því spila fyrir Erik ten Hag á þessu tímabili. View this post on Instagram A post shared by 254 News (@254newsofficial) Þýski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Ísrael 71-83 | Skotin duttu ekki og EM byrjar á tapi Körfubolti Svona var drátturinn í Meistaradeild Evrópu Fótbolti Uppgjör: Virtus-Breiðablik 1-3 | Blikar lönduðu öllum milljónunum Fótbolti „Ég biðst afsökunar“ Körfubolti Sendi Albert inn á í hálfleik þegar útlitið var orðið svart Fótbolti Solskjær rekinn eftir tapið í kvöld Fótbolti Sjáðu glaða Íslendinga hita upp í Katowice Körfubolti Fantasýn ræðir framtíð Wirtz: Blóðugur upp fyrir haus að pumpa í hann lífi Enski boltinn Amorim gagnrýndur fyrir að horfa ekki á vítakeppnina Enski boltinn Einkunnir á móti Ísrael: Máttum ekki við svona hauskúpuleik hjá Martin Körfubolti Fleiri fréttir Hætti við að giftast fótboltastjörnunni af því að allt var skráð á móður hans Fyrsta skrefið í átt að því að leysa Isak málið Landsliðsþjálfarinn vissi ekkert um útspil Haaland Uppgjör: Virtus-Breiðablik 1-3 | Blikar lönduðu öllum milljónunum Solskjær rekinn eftir tapið í kvöld Chelsea búið að kaupa Garnacho Sendi Albert inn á í hálfleik þegar útlitið var orðið svart Uppgjör Tindastóll-Víkingur 1-5 | Víkingskonur upp um þrjú sæti Uppgjörið: FH - Þróttur 3-0 | FH náði í þrjú mikilvæg stig með sigri gegn Þrótti Sverrir fagnaði á móti Loga Daníel Tristan hélt upp á landsliðssætið með stæl Crystal Palace rétt slapp inn í Sambandsdeildina Elías Rafn hélt aftur hreinu og liðið flaug inn í Evrópudeildina Svona var drátturinn í Meistaradeild Evrópu Segja að þjálfari Hlínar hafi verið rekinn nokkrum dögum fyrir mót Hálfur milljarður og Evrópuleikir fram að jólum í húfi fyrir Blika Messi skaut Inter Miami í úrslitaleikinn Fantasýn: Varar fólk við Richarlison Annað sætið raunhæft markmið í undankeppni HM Neyðarleg tölfræði Onana í vítakeppninni Amorim gagnrýndur fyrir að horfa ekki á vítakeppnina Fantasýn ræðir framtíð Wirtz: Blóðugur upp fyrir haus að pumpa í hann lífi „Við vorum algjörlega týndir“ „Ég er ekki Hitler“ United banarnir drógust á móti Leeds bönunum Eitt vandræðalegasta kvöldið í sögu Manchester United Uppgjörið: Valur - Braga 1-3 | Valskonur töpuðu og mæta Ceciliu Rán og Karólínu Leu Amanda og félagar mæta Blikum Freyr stýrði Brann inn í riðlakeppni Evrópudeildarinnar með stæl Davíð Snær lagði upp mark í bikarsigri Sjá meira