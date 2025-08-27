Grunaður hraðbankaþjófur nennti ekki með austur nóttina örlagaríku Árni Sæberg og Jón Þór Stefánsson skrifa 27. ágúst 2025 15:04 Maðurinn hitti Stefán Blackburn á krá skömmu fyrir ferðina til Þorlákshafnar. Vísir/Anton Brink Maður sem er bæði grunaður um stuld á hraðbanka í Mosfellsbæ í síðustu viku og í Hamraborgarmálinu svokallaða gaf skýrslu í gegnum fjarfundabúnað við aðalmeðferð Gufunesmálsins í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Hann sagði að honum hefði verið boðið með til Þorlákshafnar kvöldið fyrir nóttina örlagaríku þegar atburðir málsins áttu sér stað. Fimm eru ákærð í málinu. Það eru þeir Stefán Blackburn, sem er 33 ára, Lúkas Geir Ingvarsson 22 ára og Matthías Björn Erlingsson 19 ára sem eru ákærðir fyrir manndráp, frelsissviptingu og rán. Tvö til viðbótar eru ákærð fyrir hlutdeild í málinu, auk fjárdráttar. Þremenningunum fyrrnefndu er gefið að sök að hafa numið Hjörleif Hauk Guðmundsson, mann á sjötugsaldri, á brott af heimili hans í Þorlákshöfn að kvöldi 10. mars síðastliðinn og beita hann margvíslegu ofbeldi með það að markmiði að hafa af honum fé. Maðurinn sem varð fyrir árásinni fannst illa haldinn í Gufunesi morguninn eftir og lést skömmu síðar. Hitti Stefán á krá Maðurinn, sem grunaður er í hraðbankamálinu, sást á myndskeiði sem sýnt var við aðalmeðferð málsins í fyrradag. Þar var hann ásamt Stefáni. Myndbandið sýnir þá tvo ganga inn á krá, fara afsíðis þar inni, áður en Stefán gengur aftur út. „Hvað getur þú sagt okkur um þetta mál?” spurði Karl Ingi Vilbergsson saksóknari. „Voðallega lítið,“ svaraði maðurinn. Hann gaf skýrslu úr fangelsi en hann sætir nú gæsluvarðhaldi vegna meints hraðbankaþjófnaðar. Gæsluvarðhald yfir honum var framlengt í dag um fjórar vikur. Þá hefur hann játað að hafa átt þátt í stórfelldum þjófnaði á reiðufé úr bíl í Hamraborg fyrir rúmlega ári. Ákæra hefur ekki enn verið gefin út í því máli. Í skýrslutökunni var hann klæddur í svartan bol og sat við hvítt borð í tómlegu herbergi. „Hvað veistu um málið?“ „Bara það sem ég hef lesið í fréttum,“ sagði hann. Hann var spurður hvort hann hefði átt í samskiptum við Stefán og Lúkas fyrr um þetta kvöld og hann kannaðist við það, líklega um sexleytið. „Hvað fór ykkar á milli?“ spurði Karl Ingi. „Við töluðum ekkert um þetta mál,“ sagði maðurinn. Kvaðst ekkert vita um tilgang ferðarinnar Maðurinn var spurður út í lögregluskýrslu þar sem hann mun hafa sagt að Lúkas Geir hafi skipulagt brotið. Hann kannaðist ekki við að hafa sagt það. Í umræddri skýrslu mun hann einnig hafa sagt að Lúkas hafi boðið honum að taka þátt. Fyrir dómi sagði hann Lúkas hafa boðið sér með austur þetta kvöld en hann ekki nennt að fara með. Sigurður G. Gíslason, dómari málsins, spurði hvað þeir hafi ætlað að gera þar. „Hitta einhvern gaur. Ég spurði ekkert meira um það,“ sagði hann „Ég nennti ekki að fara austur.“ „Í hvaða erindagjörðum?“ spurði Sigurður. „Veit það ekki,“ sagði maðurinn. Vinkona hans vön því að hringja í menn Elimar Hauksson, verjandi ungrar konu sem er ákærð í málinu fyrir að hafa hringt í Hjörleif í því skyni að tæla hann út af heimili sínu á Þorlákshöfn þetta kvöld spurði manninn út í samskipti hans við konuna. Hann sagði þau hafa verið mjög góða vini. Maðurinn sagðist hafa heyrt af því daginn eftir að hún hafi „hringt einhver símtöl“ þetta kvöld. Þá var hann spurður hvort hún hafi verið beðin um að hringja þessi símtöl eða viljað það sjálf. „Ekki hugmynd,“ sagði hann. Hann kannaðist þó við að hún hefði hringt símtöl sem þessi. Þar hafi hún talað við menn sem væru í óviðeigandi samskiptum við börn fyrir svokallaðar tálbeituaðgerðir. Hann hélt því fram að fram að þessu hefði engu ofbeldi verið beitt, en mönnum hótað að óviðeigandi efni gæti ratað á netið. Manndráp í Gufunesi Peningum stolið í Hamraborg Hraðbanka stolið í Mosfellsbæ Dómsmál Lögreglumál Mest lesið Ekki séð neitt þessu líkt á sínum fjörutíu ára ferli Innlent Til skoðunar að flytja Sjálfstæðisflokkinn úr Valhöll Innlent Stefna Open AI vegna sjálfsvígs sonarins Erlent Er við góða líkamlega heilsu en heilinn að „bregðast honum“ Erlent Kynna drög að nýrri stefnu í heilbrigðismálum Innlent Raðsundlaugarkúkari gengur laus í Oulu Erlent Málafjöldi tvöfaldast milli ára: „Hálfur milljarður farinn nú þegar“ Innlent Málverk stolið af nasistum fannst í argentínskri fasteignaauglýsingu Erlent Vilja halda leiðbeinandanum áfram bak við lás og slá Innlent Kallar bandarískan erindreka á teppið vegna Grænlandsmála Erlent Fleiri fréttir Grunaður hraðbankaþjófur nennti ekki með austur nóttina örlagaríku Með mikla áverka og mjög kaldur þegar hann fannst Móðirin áfram í haldi og húsleit á Írlandi Til skoðunar að flytja Sjálfstæðisflokkinn úr Valhöll Losun Íslands jókst á öllum sviðum og langt í land með skuldbindingar Bylting í heilbrigðisþjónustu og áróður Bandaríkjamanna Vilja halda leiðbeinandanum áfram bak við lás og slá Kynna drög að nýrri stefnu í heilbrigðismálum Ekki séð neitt þessu líkt á sínum fjörutíu ára ferli Innbrot og slagsmál í miðborginni Segir dóminn áfellisdóm yfir seinagangi lögreglu í kynferðisbrotamálum Málafjöldi tvöfaldast milli ára: „Hálfur milljarður farinn nú þegar“ Heilbrigðisráðuneytið færir sig um set Enginn vilji taka ábyrgð á því hvenær eigi að loka Reynisfjöru Minntust þess ekki að hafa brennt tösku fyrir Stefán Blackburn Sakar eftirlitsaðila um að framfylgja ekki leigubílalögum Játaði Hamraborgarmálið, grunaður í hraðbankamálinu og vitni í Gufunesmálinu Hraðbankinn fannst á Hólmsheiði „Starfsemi sem þarf auðvitað bara að stoppa" Ekkjan, fjársvikahrina og ferðamenn sem hunsa lokanir Lenti næstum framan á vörubíl við framúrakstur Nú má heita Snjókaldur en ekki Latína „Það er bara allt á floti hérna alls staðar“ Fjárhús varð öldugangi að bráð Sveinn nýr formaður stjórnar Landspítalans Heimsótti foreldra Matthíasar: Sagðist sjálfur hafa átt hugmynd að lögmannaskiptum Milljónirnar 22 voru enn í hraðbankanum þegar hann fannst Fresta byggingu annarrar heilsugæslu um fimm ár hið minnsta Afsökunarbeiðni Sigríðar Bjarkar skipti sköpum Hunsa rauða ljósið í Reynisfjöru: „Er að setja sig í mjög meðvitaða hættu“ Sjá meira