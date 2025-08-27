Til skoðunar að flytja Sjálfstæðisflokkinn úr Valhöll Árni Sæberg skrifar 27. ágúst 2025 13:02 Valhöll hefur lengi hýst Sjálfstæðisflokkinn. Vísir/Einar Miðstjórn Sjálfstæðisflokksins samþykkti í gærkvöldi tillögu Guðrúnar Hafsteinsdóttur, formanns flokksins, um að skipa þriggja manna húsnæðisnefnd til þess að skoða framtíðartilhögun húsnæðismála flokksins. Heimildir Vísis herma að til skoðunar sé að flytja höfuðstöðvar flokksins úr Valhöll. Í bréfi sem sent var flokksmönnum segir að þau Kjartan Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri flokksins, Þórir Kjartansson, framkvæmdastjóri Íslenskrar fjárfestingar, og Kristín Edwald, hæstaréttarlögmaður og eigandi á Lex, hafi verið skipuð í nefndina. Þeim sé ætlað að gera heildstæða valkostagreiningu á húsnæðismálum flokksins og leggja fram tillögur um framtíðarlausnir í þeim efnum. „Aðgerðin er einn liður í víðtækri endurskoðun á starfsemi flokksins með það að markmiði að efla innviði hans og tryggja honum styrk og slagkraft til framtíðar,“ er haft eftir Guðrúnu í tilkynningunni. Sem áður segir herma heimildir Vísis að til skoðunar sé að flytja höfuðstöðvar flokksins úr Valhöll við Háaleitisbraut en þaðan hefur flokknum verið stýrt í áratugi. Húsið var byggt sérstaklega undir starfsemi flokksins árið 1975 en þar hefur ýmis önnur starfsemi einnig verið rekin. Þó hefur engin ákvörðun verið tekin í þeim efnum. Sjálfstæðisflokkurinn Reykjavík Mest lesið Ekki séð neitt þessu líkt á sínum fjörutíu ára ferli Innlent Er við góða líkamlega heilsu en heilinn að „bregðast honum“ Erlent Kynna drög að nýrri stefnu í heilbrigðismálum Innlent Stefna Open AI vegna sjálfsvígs sonarins Erlent Málafjöldi tvöfaldast milli ára: „Hálfur milljarður farinn nú þegar“ Innlent Málverk stolið af nasistum fannst í argentínskri fasteignaauglýsingu Erlent Raðsundlaugarkúkari gengur laus í Oulu Erlent Vilja halda leiðbeinandanum áfram bak við lás og slá Innlent Til skoðunar að flytja Sjálfstæðisflokkinn úr Valhöll Innlent Kallar bandarískan erindreka á teppið vegna Grænlandsmála Erlent Fleiri fréttir Móðirin áfram í haldi og húsleit á Írlandi Til skoðunar að flytja Sjálfstæðisflokkinn úr Valhöll Losun Íslands jókst á öllum sviðum og langt í land með skuldbindingar Bylting í heilbrigðisþjónustu og áróður Bandaríkjamanna Vilja halda leiðbeinandanum áfram bak við lás og slá Kynna drög að nýrri stefnu í heilbrigðismálum Ekki séð neitt þessu líkt á sínum fjörutíu ára ferli Innbrot og slagsmál í miðborginni Segir dóminn áfellisdóm yfir seinagangi lögreglu í kynferðisbrotamálum Málafjöldi tvöfaldast milli ára: „Hálfur milljarður farinn nú þegar“ Heilbrigðisráðuneytið færir sig um set Enginn vilji taka ábyrgð á því hvenær eigi að loka Reynisfjöru Minntust þess ekki að hafa brennt tösku fyrir Stefán Blackburn Sakar eftirlitsaðila um að framfylgja ekki leigubílalögum Játaði Hamraborgarmálið, grunaður í hraðbankamálinu og vitni í Gufunesmálinu Hraðbankinn fannst á Hólmsheiði „Starfsemi sem þarf auðvitað bara að stoppa" Ekkjan, fjársvikahrina og ferðamenn sem hunsa lokanir Lenti næstum framan á vörubíl við framúrakstur Nú má heita Snjókaldur en ekki Latína „Það er bara allt á floti hérna alls staðar“ Fjárhús varð öldugangi að bráð Sveinn nýr formaður stjórnar Landspítalans Heimsótti foreldra Matthíasar: Sagðist sjálfur hafa átt hugmynd að lögmannaskiptum Milljónirnar 22 voru enn í hraðbankanum þegar hann fannst Fresta byggingu annarrar heilsugæslu um fimm ár hið minnsta Afsökunarbeiðni Sigríðar Bjarkar skipti sköpum Hunsa rauða ljósið í Reynisfjöru: „Er að setja sig í mjög meðvitaða hættu“ Sagði til myndbönd af Matthíasi að berja menn í tálbeituaðgerðum „Stórsigur fyrir réttlæti“ Sjá meira