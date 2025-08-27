Innbrot og slagsmál í miðborginni Hólmfríður Gísladóttir skrifar 27. ágúst 2025 06:04 Nokkrir ökumenn voru stöðvaðir í umferðinni í gærkvöldi og nótt, meðal annars vegna ölvunaraksturs. Vísir/Vilhelm Fjórir gistu fangageymslur lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í morgun en alls voru 55 mál bókuð í gærkvöldi og nótt. Verkefni næturinnar voru fjölbreytt. Lögregla var meðal annars kölluð til vegna yfirstandandi innbrots í miðborginni. Grunaði komst undan en fannst skömmu síðar með ýmsa muni sem hann er talinn hafa tekið ófrjálsri hendi. Var hann handtekinn og vistaður í fangageymslu. Aðstoðar lögreglu var einnig óskað í miðborginni vegna slagsmála tveggja einstaklinga en þegar komið var að kom í ljós að um var að ræða kunningja sem höfðu orðið ósáttir. Hvorugur vildi leggja fram kæru en lögregla aðstoðaði þá við að leysa úr málum. Tilkynnt var um eld í bifreið við verslunarkjarna en grunur leikur á um að um íkveikju hafi verið að ræða og er málið í rannsókn. Þá var tilkynnt um eld í iðnaðarhúsnæði en þar reyndist um að ræða bilun í öryggiskerfi. Tilkynnt var um yfirstandandi innbrot í heimahús og er það mál í rannsókn. Þá rannsakar lögregla einnig líkamsárás sem átti sér stað í heimahúsi. Lögregla var svo kölluð til vegna hávaða en þar reyndist húsráðandi vera að spila tölvuleik. Var hann beðinn um að lækka, sem hann kvaðst myndu gera. Lögreglumál Mest lesið Málafjöldi tvöfaldast milli ára: „Hálfur milljarður farinn nú þegar“ Innlent Minntust þess ekki að hafa brennt tösku fyrir Stefán Blackburn Innlent Málverk stolið af nasistum fannst í argentískri fasteignaauglýsingu Erlent Sakar eftirlitsaðila um að framfylgja ekki leigubílalögum Innlent Segir dóminn áfellisdóm yfir seinagangi lögreglu í kynferðisbrotamálum Innlent Játaði Hamraborgarmálið, grunaður í hraðbankamálinu og vitni í Gufunesmálinu Innlent Gríðarstór sandstormur olli usla í Arizona Erlent Hraðbankinn fannst á Hólmsheiði Innlent Enginn vilji taka ábyrgð á því hvenær eigi að loka Reynisfjöru Innlent Heilbrigðisráðuneytið færir sig um set Innlent Fleiri fréttir Innbrot og slagsmál í miðborginni Segir dóminn áfellisdóm yfir seinagangi lögreglu í kynferðisbrotamálum Málafjöldi tvöfaldast milli ára: „Hálfur milljarður farinn nú þegar“ Heilbrigðisráðuneytið færir sig um set Enginn vilji taka ábyrgð á því hvenær eigi að loka Reynisfjöru Minntust þess ekki að hafa brennt tösku fyrir Stefán Blackburn Sakar eftirlitsaðila um að framfylgja ekki leigubílalögum Játaði Hamraborgarmálið, grunaður í hraðbankamálinu og vitni í Gufunesmálinu Hraðbankinn fannst á Hólmsheiði „Starfsemi sem þarf auðvitað bara að stoppa" Ekkjan, fjársvikahrina og ferðamenn sem hunsa lokanir Lenti næstum framan á vörubíl við framúrakstur Nú má heita Snjókaldur en ekki Latína „Það er bara allt á floti hérna alls staðar“ Fjárhús varð öldugangi að bráð Sveinn nýr formaður stjórnar Landspítalans Heimsótti foreldra Matthíasar: Sagðist sjálfur hafa átt hugmynd að lögmannaskiptum Milljónirnar 22 voru enn í hraðbankanum þegar hann fannst Fresta byggingu annarrar heilsugæslu um fimm ár hið minnsta Afsökunarbeiðni Sigríðar Bjarkar skipti sköpum Hunsa rauða ljósið í Reynisfjöru: „Er að setja sig í mjög meðvitaða hættu“ Sagði til myndbönd af Matthíasi að berja menn í tálbeituaðgerðum „Stórsigur fyrir réttlæti“ Þýskur herforingi í heimsókn á Íslandi Mannekla hjá lögreglu engin afsökun fyrir fyrningu mála Skoða hvort hægt sé að beita Ísrael refsiaðgerðum Gufunesmálið, Mannréttindadómstóll Evrópu og Sjálfstæðisflokkur stærstur í borginni Móðir um sakborning: „Matthías er blíður og góður“ Sjálfstæðisflokkurinn aftur orðinn stærstur í borginni Ríkið braut á konu með því að láta mál hennar fyrnast Sjá meira