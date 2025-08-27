Innlent

Inn­brot og slags­mál í mið­borginni

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Nokkrir ökumenn voru stöðvaðir í umferðinni í gærkvöldi og nótt, meðal annars vegna ölvunaraksturs.
Nokkrir ökumenn voru stöðvaðir í umferðinni í gærkvöldi og nótt, meðal annars vegna ölvunaraksturs. Vísir/Vilhelm

Fjórir gistu fangageymslur lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í morgun en alls voru 55 mál bókuð í gærkvöldi og nótt. Verkefni næturinnar voru fjölbreytt.

Lögregla var meðal annars kölluð til vegna yfirstandandi innbrots í miðborginni. Grunaði komst undan en fannst skömmu síðar með ýmsa muni sem hann er talinn hafa tekið ófrjálsri hendi. Var hann handtekinn og vistaður í fangageymslu.

Aðstoðar lögreglu var einnig óskað í miðborginni vegna slagsmála tveggja einstaklinga en þegar komið var að kom í ljós að um var að ræða kunningja sem höfðu orðið ósáttir. Hvorugur vildi leggja fram kæru en lögregla aðstoðaði þá við að leysa úr málum.

Tilkynnt var um eld í bifreið við verslunarkjarna en grunur leikur á um að um íkveikju hafi verið að ræða og er málið í rannsókn. Þá var tilkynnt um eld í iðnaðarhúsnæði en þar reyndist um að ræða bilun í öryggiskerfi.

Tilkynnt var um yfirstandandi innbrot í heimahús og er það mál í rannsókn. Þá rannsakar lögregla einnig líkamsárás sem átti sér stað í heimahúsi.

Lögregla var svo kölluð til vegna hávaða en þar reyndist húsráðandi vera að spila tölvuleik. Var hann beðinn um að lækka, sem hann kvaðst myndu gera.

Lögreglumál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið