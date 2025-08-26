Ásmundarsalur fylltis af lífi og lit þegar þrjár sýningar af dansverkinu Venus fóru fram við frábærar undirtektir núna í ágúst. Verkið, sem er eftir danshöfundana Önnu Guðrún Tómasdóttur og Bjarteyju Elínu Hauksdóttur, þorir að ögra, ýkja og spyrja stórra spurninga um eðli kyns og líkama.
Í fréttatilkynningu segir:
„Venus dregur áhorfendur inn í óvenjulegan heim – útópíska plánetuna Venus, þar sem feðraveldið hefur aldrei verið til.
Er um að ræða sjónræna og litríka danssýningu sem leikur sér með hugmyndir um kyngervi, fegurð og hlutgervingu kvenlíkamans.
Í verkinu takast höfundarnir á við hið karllæga augnaráð með því að stíga inn í hlutgervinguna sjálfa, afbyggja hana og snúa henni á hvolf.
Af þeim verður til dýrsleg vera sem ruglar mörkin milli hinnar vélrænu kvenveru, karlægra hugmynda og dýrslegs frelsis.“
Tónlist verksins er eftir Önnu Róshildi en hún skapar draumkenndan og spennandi hljóðheim sem dregur áhorfendur dýpra inn í sýninguna og styður við sjónrænt ferðalag verksins.
„Gestir voru boðnir velkomnir inn í draumkennt rými með bleikum Venusdrykk í hönd, þar sem fáránleiki hlutgerfingarinnar varð hlægilegur og fegurð og ljótleiki renna saman.
Áhorfendur upplifðu dansverk sem þorir að ögra, ýkja og spyrja stórra spurninga um eðli kyns og líkama.“
Flytjendur voru:
Alice Romberg, Anna Guðrún Tómasdóttir, Anna Róshildur, Bjartey Elín Hauksdóttir, Cristina Agueda, Elida Angvik Hovdar, Ida Hebsgaard Mogensen, Karitas Lotta Tulinius, Olivia Teresa, Due Pyszko, Rebekka Guðmundsdóttir og Þórunn Guðmundsdóttir
Ljósahönnun og tæknistjóri:Cristina Agueda
Leikmyndahönnun:Ragnheiður Íris Ólafsdóttir
Grafísk hönnun:Þorgeir K. Blöndal
Hér má sjá fleiri vel valdar myndir frá sýningunni: