Frum­sýning á Vísi: Stikla fyrir aðra seríu af Bannað að hlæja

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Aron Mola, Gugga í Gúmmíbát, Emmsjé Gauti, Helgi Selja, Stefán Einar og Kristín Gunnars svífast einskis til að fá aðra matarboðsgesti til að hlæja.
Fyrsta stiklan fyrir aðra seríu grínþáttanna Bannað að hlæja er komin á Vísi. Í þáttunum býður Auðunn Blöndal 25 fyndnum einstaklingum í fimm ólík matarboð og kemst einn áfram í hverjum þætti í lokamatarboð. Eina reglan er: það er bannað að hlæja.

Fyrsta sería kom út síðasta vetur og vakti mikla lukku. Nú endurtekur Auðunn leikinn og hefur fengið til sín fjölmarga góða gesti, nokkrir snúa aftur í annað sinn en aðrir eru að spreyta sig í fyrsta sinn á forminu.

Matargestir þessarar seríu eru ekki af verri endanum og má hér að neðan sjá hvernig þættirnir fimm skiptast:

  • Jón Gnarr, Sigurjón Kjartansson, Hr. Hnetusmjör, Patrekur Jaime, Sunneva Einars ​
  • Björn Bragi, Jóhann Alfreð, Birna Eiríks, Bríet, Jón Jónsson
  • Ólöf Skafta, Kristín Gunnars, Hjörvar Hafliða, Andri (Nablinn), Stefán Einar ​
  • Andri Freyr, Gunna Dís, Helgi Seljan, Guðrún Svava (Gugga í gúmmíbát), Emmsjé Gauti​
  • Benni, Fannar, Eva Laufey, Karen Björg, Aron Mola.

Sigurvegari hvers matarboðs vinnur svo peningaverðlaun í boði Netgíró sem fer til góðgerðamála að þeirra ósk.

„Við erum svo heppin að eiga marga góða skemmtikrafta á Íslandi og því var ekki erfitt að velja nýja gesti til að taka þátt en ég held mér sé óhætt að fullyrða að nokkrir keppendur muni koma fólki rækilega á óvart,“ segir Hannes Þór Arason, einn framleiðanda hjá Atlavík sem framleiða þættina.

Bannað að hlæja Sýn Grín og gaman

