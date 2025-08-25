Vön því að hringja í fullorðna karlmenn á fölskum forsendum Kolbeinn Tumi Daðason og Vésteinn Örn Pétursson skrifa 25. ágúst 2025 13:57 Konan sem er nýorðin tvítug segist áður hafa aðstoðað við tálbeituaðgerðir. Hún segir þær ekki hafa verið ofbeldisfullar í þau skipti. Vísir/Anton Brink Tvítug kona mætti með grímu, derhúfu og sólgleraugu í Héraðsdóm Suðurlands í morgun og svaraði til saka. Hún er ákærð fyrir hlutdeild í frelsissviptingu og ráni sem leiddi til þess að karlmaður á sjötugsaldri með heilabilun lést af áverkum sínum eftir ofsafengið ofbeldi. Hún segist áður hafa aðstoðað í tálbeituaðgerðum með því að hringja í fullorðna karlmenn og þykjast vera stúlka undir lögaldri. Konan er meðal fimm sem eru ákærð í Gufunesmálinu svokallaða. Þeir Stefán Blackburn 33 ára, Lúkas Geir Ingvarsson 22 ára og Matthías Björn Erlingsson 19 ára eru ákærðir fyrir manndráp, frelsissviptingu og rán. Þá er átján ára karlmaður ákærður fyrir peningaþvætti. Konunni er gefi að sök að hafa mánudaginn 10. mars sett sig í samband við Hjörleif Hauk Guðmundsson og fengið hann til að yfirgefa heimili sitt og fara í bíl vitandi að til stæði að svipta hann frelsi sínu. Í bílnum biðu Stefán og Lúkas sem hafa játað að hafa frelsissvipt Hjörleif og beitt hann ofbeldi í þeim tilgangi að hafa af honum fé. Konan hefur neitað sök og áréttaði þá afstöðu sína í þéttskipuðum dómssal í morgun. Hún lýsti því að hafa fengið símtal frá Lúkasi og verið beðin um að hringja í Hjörleif. Hún hafi vitað að hann hafi átt að vera að tala við ungar stelpur. Hún hafi því hringt í hann, látið eins og hún væri fyrir utan heimili hans í Þorlákshöfn og fengið hann til að koma út. Konan horfði leitandi til verjanda síns Elimars Haukssonar undir spurningum saksóknara. Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari í málinu, benti henni á að Elimar gæti ekki sagt henni hverju hún ætti að svara. Hún sagðist hafa hringt í hann vitandi að um tálbeituaðgerð væri að ræða. Hún sagðist ekki muna nákvæmlega hvað Lúkas hefði sagt henni að segja þegar hann hringdi í hana. Leiðbeiningar hennar hafi einfaldlega falist í því að segja honum að hún væri komin og sæti í svörtum bíl í grennd við heimili Hjörleifs í Þorlákshöfn. Hún sagðist ekkert hafa vitað að til stæði að frelsissvipta Hjörleif. Hún hefði vitað að það ætti að ná peningum af honum. Mögulega segja frá því í fjölmiðlum eða upplýsa fjölskyldu hans um að hann væri að reyna að hitta yngri stelpur. Hún sagðist ekki hafa átt að fá greitt fyrir símtalið. Hún hefði líklega hringt fjögur eða fimm símtöl í Hjörleif yfir daginn. Hún hefði svo hringt um kvöldið og sagst vera komin. Hann hefði hringt til baka og sagst ekki sjá hana og hún útskýrt að hún væri í svörtum bíl. Svo hafi hún ekki vitað meira. Hún hafi ekkert heyrt frá Lúkasi. Segist edrú og byrjuð í skóla Elimar Hauksson, verjandi konunnar, spurði hana út í það hvort hún hefði áður haft samband við menn í svipuðum tilgangi. Hún svaraði játandi. Það hefði virkað áður en enginn hefði verið beittur ofbeldi. Elimar Hauksson, verjandi konunnar, og Páll Kristjánsson verjandi Stefáns Blackburn.Vísir/Anton Brink Á þessum tíma hefði hún verið í nær daglegri kannabisneyslu. Eftir að hafa losnað úr einangrun vegna rannsóknar málsins hefði hún farið í tíu daga meðferð á Vogi. Nú væri staða hennar betri, hún byrjuð í skóla og orðin edrú. Dómari spurði konuna út í svör hennar í skýrslutöku lögreglu þegar málið var á rannsóknarstigi. Þá hefði hún sagst telja að málið tengdist fíkniefnaviðskiptum. Hún útskýrði fyrri svör sín á þann veg að hún hefði óttast að svör hennar hefðu slæmt áhrif á aðra aðila málsins. Þekkti til birtusig23 Karl Ingi saksóknari spurði hvort Lúkas hefði verið með í ráðum í fyrri skipti sem hún hefði hringt símtöl á borð við þetta. Hún sagðist ekki vilja tjá sig um það því hún vildi ekki saka einhvern annan um nokkuð. Hún viðurkenndi þó að kannast við Snapchat reikninginn birtasig23. Um er að ræða reikninginn sem Lúkas sagðist hafa notað til að hafa samskipti við Hjörleif umræddan dag. Konan sagðist um tíma hafa notað aðganginn en vildi ekki upplýsa hver hefði gefið henni aðgang að honum. Hún hefði talað við menn í gegnum reikninginn en ekki Hjörleif. Þeirra samskipti hefðu takmarkast við símtölin. Hún hefði ekki farið til Þorlákshafnar enda aldrei staðið til að hitta hann. Hún áréttaði að það sem hún hefði sagt ósatt á fyrri stigum málsins hefði verið til að koma ekki meðákærðu í vandræði. 