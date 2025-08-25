Hættir hjá borgarstjóra og aðstoðar nú ráðherra Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 25. ágúst 2025 10:29 Ágúst Ólafur á þingi fyrir Samfylkinguna árið 2019. Vísir/Vilhelm Samkomulag er á milli borgarstjóra og mennta- og barnamálaráðherra að Ágúst Ólafur Ágústsson, aðstoðarmaður borgarstjóra, muni taka við nýju starfi hjá mennta- og barnamálaráðuneytinu sem aðstoðarmaður Guðmundar Inga Kristinssonar, mennta- og barnamálaráðherra. Þetta segir Ágúst Ólafur í færslu á Facebook. Ágúst Ólafur er annar aðstoðar Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra sem lætur af störfum á innan við þremur mánuðum. Katrín M. Guðjónsdóttir baðst lausnar frá starfinu í maí og tók Ágúst Ólafur við starfinu í framhaldinu. „Þegar haft var samband við mig og óskað eftir kröftum mínum í ráðuneytið þá hafði ég nýlega ráðið mig í núverandi starf. Ég fann þá að barna- og menntamálin á landsvísu toguðu enda hef ég lengi brunnið fyrir þeim málum,“ segir Ágúst Ólafur. „Sem þingmaður lagði ég fram tillögu um lögfestingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem var samþykkt. Fyrir þá baráttu fékk ég sérstaka viðurkenningu Barnaheilla á 20 ára afmælisdegi Barnasáttmálans fyrir „sérstakt framlag í þágu barna og mannréttinda þeirra“, sem mér þykir mjög vænt um. En ég flutti jafnframt fjölmörg önnur mál sem snúa að málefnum barna og stuðningi við barnafjölskyldur en hef einnig verið viðloðandi kennslu undanfarin 14 ár,“ segir Ágúst Ólafur. „Ég átti gott samstarf við Guðmund Inga á sínum tíma þegar við sátum báðir á Alþingi og ég hlakka til að vinna með honum á vettvangi ráðuneytisins. Ég er afar þakklátur fyrir stuttan en góðan tíma í Ráðhúsinu og kveð borgarstjóra og annað samstarfsfólk með miklum söknuði.“ Ríkisstjórnin hafi sett mennta- og barnamál á oddinn. „Ég hlakka til að taka þátt í því verkefni og vera hluti af öflugu teymi ríkisstjórnarflokkanna.“ Ágúst Ólafur var á sínum tíma þingmaður Samfylkingarinnar og starfaði því sem aðstoðarmaður samflokkskonu sinnar Heiðu Bjargar. Nú vendir hann kvæði sínu í kross og bætist í hóp aðstoðarmanna ráðherra Flokks fólksins. Borgarstjórn Samfylkingin Flokkur fólksins Vistaskipti Reykjavík Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Tengdar fréttir Ágúst Ólafur aðstoðar borgarstjóra Ágúst Ólafur Ágústsson hefur verið ráðinn nýr aðstoðarmaður Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra. Ágúst hefur störf 13. júní næstkomandi. 10. júní 2025 16:13 Mest lesið Játa frelsisviptingu og rán en hafna manndrápi Innlent Yfirmaður heraflans er á móti hernámi og vill semja Erlent Betra að borga tryggingarnar en að sitja uppi með allsherjartjón Innlent Persónulegar og átakanlegar lýsingar í ævisögu Giuffre Erlent Lögregla kölluð til vegna einstaklinga sem tjölduðu í skógarrjóðri Innlent Hættir hjá borgarstjóra og aðstoðar nú ráðherra Innlent Skýrslur teknar af tíu börnum undir sex ára á síðustu 20 árum Innlent Tíunda skotið klikkaði Erlent Þýska velferðarríkið standi ekki lengur undir sér Erlent 13,3 milljarðar frá Íslandi til Úkraínu: Danska leiðin „ein sú besta“ til að styrkja varnir Evrópu Innlent Fleiri fréttir Vilhjálmur í Smáríkinu ákærður fyrir að selja eina hvítvínsbelju Hættir sem ritstjóri Kveiks Hættir hjá borgarstjóra og aðstoðar nú ráðherra Meirihluti hefur áhyggjur af laxastofninum nema í fjörðunum Jóhann tekur við af Gunnari hjá Landssambandi veiðifélaga Skýrslur teknar af tíu börnum undir sex ára á síðustu 20 árum Lögregla kölluð til vegna einstaklinga sem tjölduðu í skógarrjóðri Betra að borga tryggingarnar en að sitja uppi með allsherjartjón Játa frelsisviptingu og rán en hafna manndrápi Metaðsókn og söfnunarmet slegið 13,3 milljarðar frá Íslandi til Úkraínu: Danska leiðin „ein sú besta“ til að styrkja varnir Evrópu Steindór Örn endurkjörinn formaður Hallveigar Það logaði glatt í Bergþórshvoli á Njáluhátíð í Rangárþingi Skiptar skoðanir um stækkun Þjóðleikhússins Myndskeið af rallýslysi, sjálfstæð Úkraína og brennan á Bergþórshvoli Brotið á barni með því að loka það inni í einveruherbergi Leitar kofans sem hvarf í heilu lagi Vestfirðingar fagna í kvöld: „Þetta er bara mjög stórt“ Öll spjót beinast að ÍBR vegna skipulagsleysis og „rugls í ræsingu“ Hlaupið aftur í rénun eftir vöxt í nótt Þrjár líkamsárásir og yfir tuttugu ungmenni í athvarf Hver verður Íslandsmeistari í hrútaþukli? Kraftaverk að ekki fór verr þegar bíll hafnaði ofan á tveimur Akstursíþróttasamfélagið harmi slegið, unglingadrykkja á Menningarnótt og hrútaþukl Evrópusambandið, menntamál, stýrivextir og Gasa í Sprengisandi „Heilt yfir“ friðsamleg Menningarnótt en nokkrir ofbeldisfullir Skutu upp flugeldum í minningu Bryndísar Klöru Mölbraut rúðu í Þjóðleikhúsinu Stórhættulegur framúrakstur við Ingólfsfjall Algjört hrun í fálkastofninum Sjá meira