Innlent

Hættir hjá borgar­stjóra og að­stoðar nú ráð­herra

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Ágúst Ólafur á þingi fyrir Samfylkinguna árið 2019.
Ágúst Ólafur á þingi fyrir Samfylkinguna árið 2019. Vísir/Vilhelm

Samkomulag er á milli borgarstjóra og mennta- og barnamálaráðherra að Ágúst Ólafur Ágústsson, aðstoðarmaður borgarstjóra, muni taka við nýju starfi hjá mennta- og barnamálaráðuneytinu sem aðstoðarmaður Guðmundar Inga Kristinssonar, mennta- og barnamálaráðherra.

Þetta segir Ágúst Ólafur í færslu á Facebook. Ágúst Ólafur er annar aðstoðar Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra sem lætur af störfum á innan við þremur mánuðum. Katrín M. Guðjónsdóttir baðst lausnar frá starfinu í maí og tók Ágúst Ólafur við starfinu í framhaldinu.

„Þegar haft var samband við mig og óskað eftir kröftum mínum í ráðuneytið þá hafði ég nýlega ráðið mig í núverandi starf. Ég fann þá að barna- og menntamálin á landsvísu toguðu enda hef ég lengi brunnið fyrir þeim málum,“ segir Ágúst Ólafur.

„Sem þingmaður lagði ég fram tillögu um lögfestingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem var samþykkt. Fyrir þá baráttu fékk ég sérstaka viðurkenningu Barnaheilla á 20 ára afmælisdegi Barnasáttmálans fyrir „sérstakt framlag í þágu barna og mannréttinda þeirra“, sem mér þykir mjög vænt um. En ég flutti jafnframt fjölmörg önnur mál sem snúa að málefnum barna og stuðningi við barnafjölskyldur en hef einnig verið viðloðandi kennslu undanfarin 14 ár,“ segir Ágúst Ólafur.

„Ég átti gott samstarf við Guðmund Inga á sínum tíma þegar við sátum báðir á Alþingi og ég hlakka til að vinna með honum á vettvangi ráðuneytisins. Ég er afar þakklátur fyrir stuttan en góðan tíma í Ráðhúsinu og kveð borgarstjóra og annað samstarfsfólk með miklum söknuði.“

Ríkisstjórnin hafi sett mennta- og barnamál á oddinn. 

„Ég hlakka til að taka þátt í því verkefni og vera hluti af öflugu teymi ríkisstjórnarflokkanna.“

Ágúst Ólafur var á sínum tíma þingmaður Samfylkingarinnar og starfaði því sem aðstoðarmaður samflokkskonu sinnar Heiðu Bjargar. Nú vendir hann kvæði sínu í kross og bætist í hóp aðstoðarmanna ráðherra Flokks fólksins.

Borgarstjórn Samfylkingin Flokkur fólksins Vistaskipti Reykjavík Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Tengdar fréttir

Ágúst Ólafur aðstoðar borgarstjóra

Ágúst Ólafur Ágústsson hefur verið ráðinn nýr aðstoðarmaður Heiðu Bjargar Hilmisdóttur borgarstjóra. Ágúst hefur störf 13. júní næstkomandi.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið