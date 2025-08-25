Lögregla kölluð til vegna einstaklinga sem tjölduðu í skógarrjóðri Hólmfríður Gísladóttir skrifar 25. ágúst 2025 06:19 Lögregla sinnti, eins og svo oft áður á næturvaktinni, útkalli þar sem vísa þurfti ölvuðum einstakling út af stigagangi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fór á vettvang eftir að tilkynnt var um einstaklinga sem höfðu tjaldað í skógarrjóðri en viðkomandi voru vinsamlegast beðnir um að færa sig á tjaldsvæði. Þá sinnti lögregla nokkrum hávaðatilkynningum í gærkvöldi og nótt, meðal annars á skemmtistað og í heimahúsi en í báðum tilvikum virðist hafa verið um að ræða læti í tækjum, þar sem viðkomandi voru beðnir um að lækka. Lögregla þurfti einnig að biðja vinnumenn sem stóðu í framkvæmdum að hætta þeim í bili, þar sem komið var fram yfir leyfilegan framkvæmdatíma. Ein tilkynning barst um slagsmál, þar sem brotaþoli er sagður hafa náð að hlaupa í burtu frá gerendum. Þeir fundust ekki. Þá var tilkynnt um þrjá ölvaða einstaklinga sem voru sagðir vera að sparka í bifreiðar en lögregla bað þá um að hætta og vísaði þeim heim, sem þeir og gerðu. Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni, meðal annars fyrir akstur undir áhrifum og fyrir að aka of hratt. Þá var tilkynnt um umferðarslys þar sem tvær bifreiðar skullu saman. Tveir voru fluttir á sjúkrahús en áverkar voru minniháttar. Lögreglumál Mest lesið Skilinn eftir nær dauða en lífi á nærbuxum einum klæða Innlent Betra að borga tryggingarnar en að sitja uppi með allsherjartjón Innlent 13,3 milljarðar frá Íslandi til Úkraínu: Danska leiðin „ein sú besta“ til að styrkja varnir Evrópu Innlent Þýska velferðarríkið standi ekki lengur undir sér Erlent Brotið á barni með því að loka það inni í einveruherbergi Innlent Skiptar skoðanir um stækkun Þjóðleikhússins Innlent Metaðsókn og söfnunarmet slegið Innlent Steindór Örn endurkjörinn formaður Hallveigar Innlent Það logaði glatt í Bergþórshvoli á Njáluhátíð í Rangárþingi Innlent Öll spjót beinast að ÍBR vegna skipulagsleysis og „rugls í ræsingu“ Innlent Fleiri fréttir Betra að borga tryggingarnar en að sitja uppi með allsherjartjón Skilinn eftir nær dauða en lífi á nærbuxum einum klæða Metaðsókn og söfnunarmet slegið 13,3 milljarðar frá Íslandi til Úkraínu: Danska leiðin „ein sú besta“ til að styrkja varnir Evrópu Steindór Örn endurkjörinn formaður Hallveigar Það logaði glatt í Bergþórshvoli á Njáluhátíð í Rangárþingi Skiptar skoðanir um stækkun Þjóðleikhússins Myndskeið af rallýslysi, sjálfstæð Úkraína og brennan á Bergþórshvoli Brotið á barni með því að loka það inni í einveruherbergi Leitar kofans sem hvarf í heilu lagi Vestfirðingar fagna í kvöld: „Þetta er bara mjög stórt“ Öll spjót beinast að ÍBR vegna skipulagsleysis og „rugls í ræsingu“ Hlaupið aftur í rénun eftir vöxt í nótt Þrjár líkamsárásir og yfir tuttugu ungmenni í athvarf Hver verður Íslandsmeistari í hrútaþukli? Kraftaverk að ekki fór verr þegar bíll hafnaði ofan á tveimur Akstursíþróttasamfélagið harmi slegið, unglingadrykkja á Menningarnótt og hrútaþukl Evrópusambandið, menntamál, stýrivextir og Gasa í Sprengisandi „Heilt yfir“ friðsamleg Menningarnótt en nokkrir ofbeldisfullir Skutu upp flugeldum í minningu Bryndísar Klöru Mölbraut rúðu í Þjóðleikhúsinu Stórhættulegur framúrakstur við Ingólfsfjall Algjört hrun í fálkastofninum Þétting byggðar hafi ekki slegið í gegn Jökulhlaupið í hægum vexti Nýi brennsluofn göngugarpsins mættur á Sólheima Grunur um brot gegn fleiri börnum Grunur um brot gegn öðru barni, alvarlegt slys og tíðindi á Menningarnótt Alvarlegt slys á starfsmönnum á Íslandsmeistarmóti í rallycross Gríðarlegt magn myndefnis til skoðunar hjá lögreglu Sjá meira