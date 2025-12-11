Skora á Rúv að endurskoða þessa „misráðnu ákvörðun“ Jakob Bjarnar skrifar 11. desember 2025 11:59 Þeim hjá FTT er ekki skemmt vegna þeirrar ákvörðunar RUV-fólks að fara alla leið til Hollands í leit að fréttastefi. Frá 40 ára afmælisfögnuði Félags tónskálda- og textahöfunda: Guðrún Ýr Eyfjörð (GDRN), Hallur Ingólfsson, Magnús og Bragi Valdimar. vísir/hulda margrét Bragi Valdimar Skúlason formaður FTT segir að enn hafi engin viðbrögð borist frá Ríkisútvarpinu vegna erindis FTT og TÍ vegna „stóra fréttastefsmálsins“. „Ekki enn. Mannskapurinn er að jafna sig eftir júró,“ segir Bragi Valdimar í samtali við Vísi spurður um hvort einhver viðbrögð hafi komið vegna erindis þeirra. Félag tónskálda og textahöfunda og Tónskáldafélag Íslands sendu í gær, eftir að Vísir hafði vakið athygli á því að nýtt fréttastef RUV væri ættað frá Hollandi, erindi þar sem fram koma veruleg vonbrigði með að leitað hafi verið út fyrir hóp íslenskra tónhöfunda þegar nýtt einkennisstef frétta var samið fyrir Ríkisútvarpið. Áratuga hefð brotin „Þar með er brotin áratuga hefð, þar sem íslensku tónskáldi er falið að semja stef fyrir ríkisútvarp og sjónvarp. Stef sem lifir með þjóðinni og gefur einum fréttatímanum vægi og aukna vigt,“ segir í bréfinu. Eins og Vísir vakti athygli á fyrir tveimur dögum er Ríkisútvarpið á gráu svæði með að leita út fyrir landsteina með annað eins og þetta en í lögum um stofnunina kveður skýrt á um að henni beri að styðja við íslenska menningu. Í erindinu segir að þó erlent fyrirtæki sérhæfi sig í hljóðmynd útvarps- og sjónvarpsstöðva þá geti það ekki verið eru ekki rök fyrir því að sniðganga íslenska höfunda. Fjölmargir framúrskarandi tónlistarmenn á Íslandi sérhæfa sig einmitt í þessu og hafa starfað við góðan orðstír út um allan heim. Hefur skyldum að gegna gagnvart íslenskum listamönnum „Ríkisútvarp hefur skyldum að gegna gagnvart íslenskum listamönnum, á í nánu samstarfi við þá á ótal sviðum — og á að sjá sóma sinn í að leita til þeirra þegar samin eru verk fyrir stofnunina.“ Að endingu er skorað á Ríkisútvarpið að „endurskoða þessa misráðnu ákvörðun sem allra fyrst.“ Og undir bréf þetta rita þeir Bragi Valdimar formaður FTT og Páll Ragnar Pálsson formaður TÍ. Í Facebook-hópnum hljóðnördar án landamæra er málið skeggrætt og þar upplýsir hinn reynslumikli tónlistar- og útvarpsmaður Magnús Einarsson að fyrir um tuttugu árum hafi svipað mál komið upp, að stofnunin hafi ætlað að leita einmitt til Hollands vegna stefjagerðar en þá hafi þáverandi útvarpsstjóri, Magnús Örn Antonsson, sett niður fótinn og kveðið skýrt á um að slíkt yrði gert innanlands. Tónlist Tónlistarnám Félagasamtök Ríkisútvarpið Rekstur hins opinbera Mest lesið Sæðisgjafamálið: „Við fjölskyldan vöknuðum upp við vondan draum“ Innlent Skora á Rúv að endurskoða þessa „misráðnu ákvörðun“ Innlent Gerðu engin mistök með nafngreiningu vændiskaupanda Innlent Gagnrýnir að auglýsingaskilti sé sett framar umferðaröryggi barna í forgangsröðinni Innlent Trampólín á flugi og vagn á hliðinni Innlent Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Óvinafögnuður Trumps og Pútíns Erlent Fallhlífin flæktist í stélið Erlent Konan sem ekið var á er látin Innlent „Stóra-Hraun mun rísa“ Innlent Missti af afhendingunni en er komin heil á húfi til Osló Erlent Fleiri fréttir Konan sem ekið var á er látin Styrkirnir ekki auglýstir: Segir Miðflokkinn haldinn hysteríu og ótta við þjóðina Skora á Rúv að endurskoða þessa „misráðnu ákvörðun“ Trampólín á flugi og vagn á hliðinni Tekist á um fangelsismálin og Útvarpsstjóri ræðir framtíð Söngvakeppninnar Mál Brákarborgar hefur kostað borgina yfir þrjá milljarða „Stóra-Hraun mun rísa“ Varaborgarfulltrúinn vill þriðja sæti Sundmenning Íslands á lista UNESCO Helmingur ríkisstofnana hafi stytt opnunartíma Sæðisgjafamálið: „Við fjölskyldan vöknuðum upp við vondan draum“ Gerðu engin mistök með nafngreiningu vændiskaupanda Gagnrýnir að auglýsingaskilti sé sett framar umferðaröryggi barna í forgangsröðinni „Þá sýndu stjórnvöld kjark“ Fjögur börn á Íslandi getin með sæði mannsins Útvarp Sólheimar er vinsæl útvarpsstöð Landsmenn sáttir: „Þetta eru bara glæpahundar“ Varar Íslendinga við værukærð eftir að „Pólverjar lögleiddu pyntingar“ Breiðholtsbrautin opin á ný Áfram gert ráð fyrir gosi þrátt fyrir litla skjálftavirkni Reyndu að kveikja eld í bílastæðahúsi Ekkert Eurovision og hreindýr sem heldur að það sé hundur Til skoðunar hvort ljósin hafi verið græn Ósáttur með ákvörðunina: „Mér finnst Rúv verða aðeins leiðinlegra fyrir vikið“ Maðurinn handtekinn aftur í tengslum við mannslátið Milduðu dóm konu sem braut á drengjum og einn vildi ekki refsa Ísland meðal ríkja sem vilja endurskoða túlkun Mannréttindasáttmálans Ísland verður ekki með í Eurovision Selfoss dreginn til hafnar á Hjaltlandseyjum Reiknar með fljótri og góðri ákvörðun fyrir Ísland Sjá meira