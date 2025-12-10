Útvarp Sólheimar er vinsæl útvarpsstöð Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 10. desember 2025 21:30 Útvarpsstöðin er mjög vinsæl enda mikill áhugi hjá heimilisfólkinu á Sólheimum að vera í útsendingum stöðvarinnar. Magnús Hlynur Hreiðarsson Útvarp Sólheimar er vinsæl útvarpsstöð, sem íbúar á Sólheimum í Grímsnesi sjá um að halda úti og taka á móti óskalögum frá hlustendum enda stoppar ekki óskalagasíminn. Það er margt í boði fyrir íbúa á Sólheimum, allskonar afþreying, vinna, skemmtun og fleira og fleira. Og staðurinn er meira að segja með sína eigin útvarpsstöð, „Útvarp Sólheimar“, sem Pétur Thomsen, starfsmaður stýrir af sinni alkunnu snilld og heimilismenn eru við hljóðnemana og tala og jafnvel syngja stundum líka í beinni útsendingu. „Þetta er hérna óskalaga útvarp aðallega, já þetta er bara útvarpið okkar. Það næst á netinu á solheimar.is, þar er hægt að finna hlekk á okkur. Við sendum út um allan alheiminn í gegnum Internetið. Útsendingar eru á föstudögum eftir hádegi“, segir Pétur. Og það er frá 13:00 til 16:00, allt í beinni og óskalagasíminn stoppar ekki. „Og endilega að hringja inn, við tökum við lögum ykkar og þetta verður mjög gaman,“ segir Gunnar Einarsson, heimilismaður og starfsmaður útvarpsstöðvarinnar „Þetta er mjög gaman, við skemmtum okkur mjög vel,“ bætir Pétur við. Pétur Thomsen stýrir útvarpsstöðinni og segir starfið mjög skemmtilegt.Magnús Hlynur Hreiðarsson Og hér eru skilaboð frá Reyni Pétri í beinni á útvarpsstöðinni til hlustenda. „Og ég er alltaf að biðja fyrir ósk og frið í heiminum og allt þetta óheillindi og hamfarir og sjúkdómar hyrfi. Og ég bið guð að hjálpa og það er svona óskin, sem við höfum og svo er friðurinn.“ Heimasíða Sólheima Grímsnes- og Grafningshreppur Mest lesið Ísland verður ekki með í Eurovision Innlent Gummi Emil tekinn í skýrslutöku lögreglu Innlent Krafðist sérlega þungrar refsingar yfir Margréti Höllu Innlent Sæði með krabbameinsvaldandi genagalla selt til Íslands Innlent Ósáttur með ákvörðunina: „Mér finnst Rúv verða aðeins leiðinlegra fyrir vikið“ Innlent Varar Íslendinga við værukærð eftir að „Pólverjar lögleiddu pyntingar“ Innlent Vörubifreið ekið á undirstöður Breiðholtsbrúar Innlent Úlfar þögull sem gröfin Innlent Vilja skoða samfélagsmiðla íslenskra ferðamanna Erlent Milduðu dóm konu sem braut á drengjum og einn vildi ekki refsa Innlent Fleiri fréttir Fjögur börn á Íslandi getin með sæði mannsins Útvarp Sólheimar er vinsæl útvarpsstöð Landsmenn sáttir: „Þetta eru bara glæpahundar“ Varar Íslendinga við værukærð eftir að „Pólverjar lögleiddu pyntingar“ Breiðholtsbrautin opin á ný Áfram gert ráð fyrir gosi þrátt fyrir litla skjálftavirkni Reyndu að kveikja eld í bílastæðahúsi Ekkert Eurovision og hreindýr sem heldur að það sé hundur Til skoðunar hvort ljósin hafi verið græn Ósáttur með ákvörðunina: „Mér finnst Rúv verða aðeins leiðinlegra fyrir vikið“ Maðurinn handtekinn aftur í tengslum við mannslátið Milduðu dóm konu sem braut á drengjum og einn vildi ekki refsa Ísland meðal ríkja sem vilja endurskoða túlkun Mannréttindasáttmálans Ísland verður ekki með í Eurovision Selfoss dreginn til hafnar á Hjaltlandseyjum Reiknar með fljótri og góðri ákvörðun fyrir Ísland Óska eftir vitnum að banaslysinu á Vesturlandsvegi Kalla eftir sérstakri umræðu um málefni skólameistara og framhaldsskóla Tölvuárás á kerfi Grundarheimilanna Úlfar þögull sem gröfin Vörubifreið ekið á undirstöður Breiðholtsbrúar Starfsmenn stefna Hval í samvinnu við fyrirtækið Viðgerð á Seyðisfjarðarlínunni muni taka tíma Hvalveiðimenn ætla í hart og örlög Íslands í Eurovision ráðast í dag Róbert vill leiða lista Viðreisnar í borginni Miðflokkurinn ekki undirritað siðareglur og mæting þingmanna sögð frjálsleg Handtekinn á Akranesi grunaður um nauðgun Slökkviliðsstjóri fer í fullt starf hjá almannavarnanefnd Fer ekki aftur fram fyrir Samfylkinguna Gummi Emil tekinn í skýrslutöku lögreglu Sjá meira