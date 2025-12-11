Helmingur ríkisstofnana hafi stytt opnunartíma Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 11. desember 2025 08:16 Úttektin náði til fjölmargra ríkisstofnanna, meðal annars sýslumannsembættanna. Vísir/Viktor Síðan samið var um styttingu vinnuvikunnar fyrir sex árum hefur um helmingur ríkisstofnana stytt opnunartíma sinn. Algengast er að opnunartíminn hafi verið styttur um tvær klukkustundir, úr átta í sex, í þeim tilfellum sem það hefur verið gert. Þá hefur opnunartími haldist óbreyttur hjá rúmum þriðjungi stofnana ríkisins en þrettán prósent þeirra hafa lengt opnunartíma sinn. Þetta er meðal niðurstaðna í nýrri úttekt Viðskiptaráðs. Gunnar Úlfarsson, hagfræðingur Viðskiptaráðs, ræddi niðurstöður úttektarinnar í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Í tilkynningu frá ráðinu er rakið hvernig samið var um styttingu vinnuvikunnar úr 40 klukkustundum í 38 með kjarasamningum árið 2019. Við innleiðingu breytinganna hafi stofnunum verið ráðlagt að innleiða styttinguna í skrefum um leið og unnið yrði að umbótum í rekstri og þjónustu. „Þrátt fyrir þetta innleiddu 77% stofnana hámarksstyttingu í einu skrefi,“ segir í tilkynningu ráðsins. Myndin hér að neðan sýnir niðurstöður úttektar Viðskiptaráðs, en hún byggir á upplýsingum af vefsíðum stofnananna á tímabilinu 2019 til 2025. „Undanskildar voru stofnanir sem ekki hafa hefðbundinn opnunar- og afgreiðslutíma, líkt og menntastofnanir, löggæslustofnanir, dómstólar og nefndir. Stofnanir sem hafa verið lagðar niður á tímabilinu voru líka undanskildar,“ segir í tilkynningunni. Viðskiptaráð Þá leiði niðurstöður ráðsins í ljós að algengast sé að stofnanir hafi stytt opnunartíma sinn úr átta klukkustundum í sex. Algengast er að opnunartími hafi verið styttur alla daga vikunnar, en í nokkrum tilfellum hafa ríkisstofnanir aðeins stytt opnunartíma á föstudögum. 26 stofnanir sem úttektin náði til hafa ekki stytt sinn opnunartíma. Algengast er að þjónustustofnanir á borð við sýslumannsembætti, Þjóðskrá og Vinnumálastofnun hafi stytt sinn opnunartíma, en einnig eru dæmi um að stofnanir hafi aukið þjónustu sína samhliða styttri opnunartíma. Nánar er fjallað um niðurstöður úttektarinnar í tilkynningu á vef Viðskiptaráðs. Stjórnsýsla Kjaramál Neytendur Stytting vinnuvikunnar Mest lesið Sæðisgjafamálið: „Við fjölskyldan vöknuðum upp við vondan draum“ Innlent Gerðu engin mistök með nafngreiningu vændiskaupanda Innlent Gagnrýnir að auglýsingaskilti sé sett framar umferðaröryggi barna í forgangsröðinni Innlent Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Óvinafögnuður Trumps og Pútíns Erlent Missti af afhendingunni en er komin heil á húfi til Osló Erlent Fjögur börn á Íslandi getin með sæði mannsins Innlent Varar Íslendinga við værukærð eftir að „Pólverjar lögleiddu pyntingar“ Innlent Helmingur ríkisstofnana hafi stytt opnunartíma Innlent Landsmenn sáttir: „Þetta eru bara glæpahundar“ Innlent Stormur gengur yfir sunnan- og vestanvert landið Veður Fleiri fréttir Sundmenning Íslands á lista UNESCO Helmingur ríkisstofnana hafi stytt opnunartíma Sæðisgjafamálið: „Við fjölskyldan vöknuðum upp við vondan draum“ Gerðu engin mistök með nafngreiningu vændiskaupanda Gagnrýnir að auglýsingaskilti sé sett framar umferðaröryggi barna í forgangsröðinni „Þá sýndu stjórnvöld kjark“ Fjögur börn á Íslandi getin með sæði mannsins Útvarp Sólheimar er vinsæl útvarpsstöð Landsmenn sáttir: „Þetta eru bara glæpahundar“ Varar Íslendinga við værukærð eftir að „Pólverjar lögleiddu pyntingar“ Breiðholtsbrautin opin á ný Áfram gert ráð fyrir gosi þrátt fyrir litla skjálftavirkni Reyndu að kveikja eld í bílastæðahúsi Ekkert Eurovision og hreindýr sem heldur að það sé hundur Til skoðunar hvort ljósin hafi verið græn Ósáttur með ákvörðunina: „Mér finnst Rúv verða aðeins leiðinlegra fyrir vikið“ Maðurinn handtekinn aftur í tengslum við mannslátið Milduðu dóm konu sem braut á drengjum og einn vildi ekki refsa Ísland meðal ríkja sem vilja endurskoða túlkun Mannréttindasáttmálans Ísland verður ekki með í Eurovision Selfoss dreginn til hafnar á Hjaltlandseyjum Reiknar með fljótri og góðri ákvörðun fyrir Ísland Óska eftir vitnum að banaslysinu á Vesturlandsvegi Kalla eftir sérstakri umræðu um málefni skólameistara og framhaldsskóla Tölvuárás á kerfi Grundarheimilanna Úlfar þögull sem gröfin Vörubifreið ekið á undirstöður Breiðholtsbrúar Starfsmenn stefna Hval í samvinnu við fyrirtækið Viðgerð á Seyðisfjarðarlínunni muni taka tíma Hvalveiðimenn ætla í hart og örlög Íslands í Eurovision ráðast í dag Sjá meira