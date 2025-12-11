Kópavogur svarar: Ljósmagnið á skiltinu minnkað og þverun væntanleg Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 11. desember 2025 14:28 Gangbrautin á Kársnesbraut er sérlega hættuleg að sögn föðurs í Kópvogi. Vísir/Vilhelm Kópavogsbær segir ljósmagn á auglýsingaskilti á Kársnesi sem íbúar hafa áhyggjur af að byrgi ökumönnum sýn hafi verið minnkað og þá segir bærinn að fyrirhugað sé að setja upp gönguþverun við umrædd gatnamót til að bæta öryggi vegfarenda. Þetta kemur fram í skriflegu svari til fréttastofu. Vísir ræddi í gær við Björn Atla Davíðsson föður á Kársnesi sem segir að hann og dóttir hans hafi ítrekað verið hætt komin á gatnamótunum. Þar keyri bílstjórar ítrekað yfir á gulrauðu ljósi og hefur Björn meðal annars náð myndbandi af ökumanni rúti sem gerði nákvæmlega það. Björn sagði bæinn ekki hafa orðið við ábendingum íbúa og þá hafi 7. desember verið komið upp upplýstu auglýsingaskilti við gangbrautina þar sem áður var plakat. Setur Björn spurningamerki við forgangsröðun bæjarins í viðtali við Vísi og kvartaði hann sáran undan upplýsingaskorti og svarleysi bæjarins. Upphækkuð þverun á leiðinni „Bætt umferðaröryggi í Kópavogsbæ er í reglulegri endurskoðun. Hefur verið ráðist í ýmsar framkvæmdir á Kársnesbraut til þess að bæta umferðaröryggi og lækka umferðarhraða,“ segir í skriflegu svari bæjarins. Þar segir ennfremur að fyrirhugað sé að setja upp upphækkaða gönguþverun við þessi umferðarljós þegar framkvæmdum Veitna er lokið á svæðinu. Því miður hafi orðið tafir á þeim framkvæmdum en áætlað sé að Kópavogsbær geta hafið framkvæmdir fljótlega eftir áramót. „Hvað varðar athugasemdir vegna auglýsinga á strætóskýlinu, þá voru ábendingar íbúa teknar til skoðunar um leið og þær bárust starfsmönnum Kópavogsbæjar. Nú þegar hefur rekstraraðili brugðist við ábendingunni og hefur ljósmagn verið minnkað.“ Kópavogur Umferðaröryggi Umferð Tengdar fréttir Gagnrýnir að auglýsingaskilti sé sett framar umferðaröryggi barna í forgangsröðinni Íbúi Kársneshverfis segir Kópavogsbæ taka auglýsingapláss fram yfir umferðaröryggi barna. Hann og ung dóttir hans hafi ítrekað sloppið með skrekkinn þegar bílar þjóti yfir gangbraut á rauðu ljósi og að ekki hafi það bætt úr skák að bótaheit Kópavogsbæjar hafi að engu orðið og að stærðar auglýsingaskilti hafi sömuleiðis verið komið upp við gangbrautarljósin sem byrgir ökumönnum sýn í skammdeginu. 11. desember 2025 00:03 Mest lesið Sæðisgjafamálið: „Við fjölskyldan vöknuðum upp við vondan draum“ Innlent Konan sem ekið var á er látin Innlent Skora á Rúv að endurskoða þessa „misráðnu ákvörðun“ Innlent Gerðu engin mistök með nafngreiningu vændiskaupanda Innlent Trampólín á flugi og vagn á hliðinni Innlent Gagnrýnir að auglýsingaskilti sé sett framar umferðaröryggi barna í forgangsröðinni Innlent Fallhlífin flæktist í stélið Erlent Styrkirnir ekki auglýstir: Segir Miðflokkinn haldinn hysteríu og ótta við þjóðina Innlent Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Óvinafögnuður Trumps og Pútíns Erlent „Stóra-Hraun mun rísa“ Innlent Fleiri fréttir Rannsókn lokið þrjátíu árum eftir snjóflóðið Kópavogur svarar: Ljósmagnið á skiltinu minnkað og þverun væntanleg Lífsýni úr öðrum manni nýju sönnunargögnin Ljóst að einhverjir dragi lög sín til baka Konan sem ekið var á er látin Styrkirnir ekki auglýstir: Segir Miðflokkinn haldinn hysteríu og ótta við þjóðina Skora á Rúv að endurskoða þessa „misráðnu ákvörðun“ Trampólín á flugi og vagn á hliðinni Tekist á um fangelsismálin og Útvarpsstjóri ræðir framtíð Söngvakeppninnar Mál Brákarborgar hefur kostað borgina yfir þrjá milljarða „Stóra-Hraun mun rísa“ Varaborgarfulltrúinn vill þriðja sæti Sundmenning Íslands á lista UNESCO Helmingur ríkisstofnana hafi stytt opnunartíma Sæðisgjafamálið: „Við fjölskyldan vöknuðum upp við vondan draum“ Gerðu engin mistök með nafngreiningu vændiskaupanda Gagnrýnir að auglýsingaskilti sé sett framar umferðaröryggi barna í forgangsröðinni „Þá sýndu stjórnvöld kjark“ Fjögur börn á Íslandi getin með sæði mannsins Útvarp Sólheimar er vinsæl útvarpsstöð Landsmenn sáttir: „Þetta eru bara glæpahundar“ Varar Íslendinga við værukærð eftir að „Pólverjar lögleiddu pyntingar“ Breiðholtsbrautin opin á ný Áfram gert ráð fyrir gosi þrátt fyrir litla skjálftavirkni Reyndu að kveikja eld í bílastæðahúsi Ekkert Eurovision og hreindýr sem heldur að það sé hundur Til skoðunar hvort ljósin hafi verið græn Ósáttur með ákvörðunina: „Mér finnst Rúv verða aðeins leiðinlegra fyrir vikið“ Maðurinn handtekinn aftur í tengslum við mannslátið Milduðu dóm konu sem braut á drengjum og einn vildi ekki refsa Sjá meira