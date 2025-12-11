Innlent

Kópa­vogur svarar: Ljós­magnið á skiltinu minnkað og þverun væntan­leg

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Gangbrautin á Kársnesbraut er sérlega hættuleg að sögn föðurs í Kópvogi.
Kópavogsbær segir ljósmagn á auglýsingaskilti á Kársnesi sem íbúar hafa áhyggjur af að byrgi ökumönnum sýn hafi verið minnkað og þá segir bærinn að fyrirhugað sé að setja upp gönguþverun við umrædd gatnamót til að bæta öryggi vegfarenda.

Þetta kemur fram í skriflegu svari til fréttastofu. Vísir ræddi í gær við Björn Atla Davíðsson föður á Kársnesi sem segir að hann og dóttir hans hafi ítrekað verið hætt komin á gatnamótunum. Þar keyri bílstjórar ítrekað yfir á gulrauðu ljósi og hefur Björn meðal annars náð myndbandi af ökumanni rúti sem gerði nákvæmlega það.

Björn sagði bæinn ekki hafa orðið við ábendingum íbúa og þá hafi 7. desember verið komið upp upplýstu auglýsingaskilti við gangbrautina þar sem áður var plakat. Setur Björn spurningamerki við forgangsröðun bæjarins í viðtali við Vísi og kvartaði hann sáran undan upplýsingaskorti og svarleysi bæjarins.

Upphækkuð þverun á leiðinni

„Bætt umferðaröryggi í Kópavogsbæ er í reglulegri endurskoðun. Hefur verið ráðist í ýmsar framkvæmdir á Kársnesbraut til þess að bæta umferðaröryggi og lækka umferðarhraða,“ segir í skriflegu svari bæjarins.

Þar segir ennfremur að fyrirhugað sé að setja upp upphækkaða gönguþverun við þessi umferðarljós þegar framkvæmdum Veitna er lokið á svæðinu. Því miður hafi orðið tafir á þeim framkvæmdum en áætlað sé að Kópavogsbær geta hafið framkvæmdir fljótlega eftir áramót.

„Hvað varðar athugasemdir vegna auglýsinga á strætóskýlinu, þá voru ábendingar íbúa teknar til skoðunar um leið og þær bárust starfsmönnum Kópavogsbæjar. Nú þegar hefur rekstraraðili brugðist við ábendingunni og hefur ljósmagn verið minnkað.“

Tengdar fréttir

Gagn­rýnir að aug­lýsinga­skilti sé sett framar um­ferðaröryggi barna í for­gangs­röðinni

Íbúi Kársneshverfis segir Kópavogsbæ taka auglýsingapláss fram yfir umferðaröryggi barna. Hann og ung dóttir hans hafi ítrekað sloppið með skrekkinn þegar bílar þjóti yfir gangbraut á rauðu ljósi og að ekki hafi það bætt úr skák að bótaheit Kópavogsbæjar hafi að engu orðið og að stærðar auglýsingaskilti hafi sömuleiðis verið komið upp við gangbrautarljósin sem byrgir ökumönnum sýn í skammdeginu.

