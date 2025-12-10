Reyndu að kveikja eld í bílastæðahúsi

Lögregla hafði afskipti af tveimur mönnum þar sem þeir reyndu að kveikja eld í bílastæða húsi.
Þeir kváðust hafa verið að reyna að ylja sér vegna kulda og gengu sína leið eftir samtal við lögreglu.
Þetta var á meðal verkefna Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í dag. Lögregla handtók einnig tvo einstaklinga sem voru grunaðir um vopnalagabrot og vörslu fíkniefna. Þeir voru látnir lausir að skýrslutöku lokinni.
Í hverfi 105 tók lögregla þrjá aðila fasta en þeir voru grunaðir um húsbrot og vörslu fíkniefna. Þeir eru vistaðir í fangageymslu.