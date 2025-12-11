Varaborgarfulltrúinn vill þriðja sæti

Sara Björg Sigurðardóttir, fyrsti varaborgarfulltrúi Samfylkingarinnar, sækist eftir þriðja sætinu á lista Samfylkingarinnar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar.
Sara Björg var í sjöunda sæti á lista Samfylkingarinnar í sveitarstjórnarkosningunum árið 2022. Í yfirlýsingu segist hún leggja sérstaka áherslu á málefni barna og ungmenna.
„Mál barna og ungmenna eru rauði þráðurinn minn, enda er ég þriggja barna móðir í Breiðholtinu. Ég legg ekki síst áherslu á þátttöku þeirra í skipulagi tómstundastarfi - þar sem frístundastyrkurinn hjálpar. En um 15 - 20% barna í Reykjavík nýta ekki þann styrk, einmitt þau sem þurfa mest á honum að halda,“ er haft eftir Söru Björg.
Meðal annarra áherslumála er að endurhugsa þjónustu við eldra fólk út frá forvörnum, styðja sjálfstæða búsetu, auka valfrelsi og vinna gegn einmanaleika með samhæfðri þjónustu og fjölbreyttari búsetuformum.
Sara Björg er fædd í Reykjavík 1977 og býr með fjölskyldu sinni, eiginmanni og þremur börnum á aldrinum í Neðra-Breiðholti. Hún hefur starfað að borgarmálum á vegum Samfylkingar frá árinu 2018, og meðal annars verið í íbúaráði Breiðholts, í öldungaráði, í skóla- og frístundaráði, í menningar- og íþróttaráði og velferðarráði.
Samfylkingin hefur efnt til prófkjörs þann 24. janúar fyrir efstu sex sæti framboðslistans í Reykjavík. Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu - réttindafélags, hefur einnig tilkynnt að hann sækist eftir þriðja sætinu á lista Samfylkingarinnar. Þá hefur Skúli Helgason, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, tilkynnt að hann sækist eftir öðru sæti. Þá hefur Sabine Leskopf, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, tilkynnt að hún ætli ekki aftur fram.
Sabine Leskopf, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, ætlar ekki að bjóða sig aftur fram í prófkjöri Samfylkingarinnar fyrir næstu borgarstjórnarkosningar. Hún segir það ekki auðvelda ákvörðun. Hún brenni fyrir jafnaðarstefnunni en geti ekki staðið með sannfæringu sinni með núverandi stefnu flokksins í innflytjendamálum.
Guðmundur Ingi Þóroddsson, formaður Afstöðu - réttindafélags, hefur boðið sig fram í þriðja sæti í flokksvali Samfylkingarinnar í Reykjavík. Hann hefur verið félagi í Samfylkingunni frá árinu 2015.
Skúli Helgason, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, hefur ákveðið að gefa kost á sér í 2. sæti í flokksvali Samfylkingarinnar fyrir borgarstjórnarkosningarnar í vor. Flokksvalið fer fram 24. janúar næstkomandi.