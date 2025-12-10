Til skoðunar hvort ljósin hafi verið græn

Til skoðunar er hjá lögreglunni hvort gangbrautaljós hafi verið græn þegar ekið var á aldraða konu á Suðurlandsbraut í fyrradagsmorgun. Konan er alvarlega slösuð.
Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðaryfirlögregluþjónn segir aðspurður að staða gönguljósa við gangbraut þar sem konan varð fyrir bílnum sé eitt af því sem er til rannsóknar hjá lögreglunni. Ekið var á konuna þegar hún var á göngu yfir gangbraut við gönguljósin til móts við Hilton Nordica-hótelið.
Konan er rúmlega áttræð að aldri og er enn þungt haldin að sögn Ásmundar sem segir annars ekki unnt að veita frekari upplýsingar um líðan konunnar.
Ásmundur segir frekari upplýsinga að vænta á morgun.
