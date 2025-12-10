Kvikusöfnun á Reykjanesskaganum er hæg en stöðug. Á meðan hún heldur áfram þarf að gera ráð fyrir að gjósa muni þar á ný.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Kvikusöfnunin er með svipuðu sniði og hefur verið síðustu vikur. Áfram eru auknar líkur á kvikuhlaupi og eldgos, en óvissa um tímasetningu á næsta eldgosi er meiri þegar kvikusöfnunin er hæg.
Samkvæmt líkanreikningum er rúmmál kviku sem hefur safnast undir Svartsengi á milli eldgosa frá því í mars 2024 verið á bilinu sautján til 23 milljónir rúmmetra. Nú hafa rúmir sautján rúmmetrar af kviku bæst við kvikusöfnunarsvæðið undir Svartsengi frá síðasta eldgosi í júlí.
Jarðskjálftavirkniná svæðinu er lítil og helst hættumatið óbreytt. Það er í gildi til 6. janúar.