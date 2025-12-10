Landsmenn sáttir: „Þetta eru bara glæpahundar“ Tómas Arnar Þorláksson og Rafn Ágúst Ragnarsson skrifa 10. desember 2025 21:00 Þeir borgarbúar sem fréttastofa ræddi við tóku vel í ákvörðun Rúv. Vísir/Samsett Ísland verður ekki með í Eurovision í Austurríki á næsta ári. Framkvæmdastjórn Ríkissjónvarpsins tók ákvörðun um það í gær og tilkynnti stjórn félagsins í dag. Það var ekki einhugur um ákvörðunina í stjórninni en landsmenn eru sáttir ef marka má slembiúrtak fréttastofunnar. Fréttamaður Sýnar þveraði Listabrautina og tók púlsinn á borgarbúum. Meðal þeirra Kringlugesta sem rætt var við voru viðbrögðin einróma. Tryggvi Kolviður Sigtryggsson sagðist telja að þó Eurovision fylgi alltaf mikið fjör hafi Ríkisútvarpið tekið rétta ákvörðun. Gabríel Elí Jóhannsson félagi hans tók undir með honum. Sunnevu Einarsdóttur finnst galið að Ísrael fái að taka þátt. „Ég er persónulega ekki mjög sátt með það. En mér finnst fínt að við séum ekki að taka þátt og sýnum Palestínu stuðning,“ sagði hún. Guðlaug Erla Gunnarsdóttir var sömuleiðis ánægð. „Mér finnst að við eigum að taka afstöðu í slíkum málum,“ sagði hún. Sumir tóku dýpra í árinni en aðrir. „Þetta eru bara glæpahundar þarna upp frá. Það á ekki að hleypa þessu liði inn. Það á enginn að vera með þeim í liði,“ hafði Bragi Guðmundsson að segja. Ríkisútvarpið Eurovision Ísrael Palestína Átök í Ísrael og Palestínu Mest lesið Ísland verður ekki með í Eurovision Innlent Gummi Emil tekinn í skýrslutöku lögreglu Innlent Krafðist sérlega þungrar refsingar yfir Margréti Höllu Innlent Sæði með krabbameinsvaldandi genagalla selt til Íslands Innlent Ósáttur með ákvörðunina: „Mér finnst Rúv verða aðeins leiðinlegra fyrir vikið“ Innlent Varar Íslendinga við værukærð eftir að „Pólverjar lögleiddu pyntingar“ Innlent Vörubifreið ekið á undirstöður Breiðholtsbrúar Innlent Úlfar þögull sem gröfin Innlent Vilja skoða samfélagsmiðla íslenskra ferðamanna Erlent Milduðu dóm konu sem braut á drengjum og einn vildi ekki refsa Innlent Fleiri fréttir Fjögur börn á Íslandi getin með sæði mannsins Útvarp Sólheimar er vinsæl útvarpsstöð Landsmenn sáttir: „Þetta eru bara glæpahundar“ Varar Íslendinga við værukærð eftir að „Pólverjar lögleiddu pyntingar“ Breiðholtsbrautin opin á ný Áfram gert ráð fyrir gosi þrátt fyrir litla skjálftavirkni Reyndu að kveikja eld í bílastæðahúsi Ekkert Eurovision og hreindýr sem heldur að það sé hundur Til skoðunar hvort ljósin hafi verið græn Ósáttur með ákvörðunina: „Mér finnst Rúv verða aðeins leiðinlegra fyrir vikið“ Maðurinn handtekinn aftur í tengslum við mannslátið Milduðu dóm konu sem braut á drengjum og einn vildi ekki refsa Ísland meðal ríkja sem vilja endurskoða túlkun Mannréttindasáttmálans Ísland verður ekki með í Eurovision Selfoss dreginn til hafnar á Hjaltlandseyjum Reiknar með fljótri og góðri ákvörðun fyrir Ísland Óska eftir vitnum að banaslysinu á Vesturlandsvegi Kalla eftir sérstakri umræðu um málefni skólameistara og framhaldsskóla Tölvuárás á kerfi Grundarheimilanna Úlfar þögull sem gröfin Vörubifreið ekið á undirstöður Breiðholtsbrúar Starfsmenn stefna Hval í samvinnu við fyrirtækið Viðgerð á Seyðisfjarðarlínunni muni taka tíma Hvalveiðimenn ætla í hart og örlög Íslands í Eurovision ráðast í dag Róbert vill leiða lista Viðreisnar í borginni Miðflokkurinn ekki undirritað siðareglur og mæting þingmanna sögð frjálsleg Handtekinn á Akranesi grunaður um nauðgun Slökkviliðsstjóri fer í fullt starf hjá almannavarnanefnd Fer ekki aftur fram fyrir Samfylkinguna Gummi Emil tekinn í skýrslutöku lögreglu Sjá meira