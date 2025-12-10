Breiðholtsbrautin opin á ný

Breiðholtsbrautinni var lokað fyrr í dag eftir að vörubifreið var ekið á undirstöður nýrrar brúar. Engin slys urðu á fólki.
Atvikið átti sér stað í morgun en Árni Friðleifsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn í umferðardeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir að fyrir slysni hafi vörubifreið verið með pallinn uppi. Þegar pallurinn lenti á brúnni rifnaði hann af.
Opnað var aftur fyrir umferð um Breiðholtsbrautina rétt fyrir klukkan sjö samkvæmt vef Vegagerð
„Athugið að hæðartakmarkanir eru enn 4 metrar. Mjög mikilvægt er að verktakar, flutningsaðilar sem og aðrir virði hæðartakmarkanir,“ segir á vefnum.