Upp­gjörið: Þróttur-Valur 0-2 | Valskonur á siglingu

Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar
Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir var með mark og stoðsendingu í kvöld.
Þróttur tók á mót Val í fjórtándu umferð Bestu deildar kvenna á Avis vellinum í dag. Valur hafði betur með 2-0 sigri og virðast Valskonur vera að snúa við blaðinu eftir erfiða byrjun á tímabilinu.

Valsliðið hefur unnið þrjá leiki í röð og fimm af síðustu sex deildarleikjum sínum.

Leikurinn byrjaði rólega en tók fljótt við sér á 9. mínútu þegar Tinna Brá Magnúsdóttir, markvörður Vals, braut á Kaylu Rollins innan vítateigs. Tinna Brá gerði sér lítið fyrir og varði vítaspyrnu Katie Cousins af miklu öryggi.

Eftir vítaspyrnuna færðist fjör í leikinn og bæði lið skiptust á að sækja. Valskonur voru beinskeyttari og sköpuðu sér fleiri hættuleg færi. Eitt þeirra skilaði sér í netið á 45. mínútu þegar Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir skoraði og kom Val yfir. 0-1 fyrir Val og þannig stóðu leikar í hálfleik.

Valur hóf seinni hálfleikinn af krafti og tvöfölduðu Valskonur forystu sína snemma þegar Jordyn Rhodes kom boltanum í netið.

Þróttur reyndi að svara en náði ekki að brjóta niður vörn Vals. Valskonur voru sterkari aðilinn og hefðu hæglega getað bætt við fleiri mörkum

Leikurinn endaði með 2-0 sigri Vals og er liðið í 4. sæti deildarinnar með 24 stig og heldur liðið áfram að safna mikilvægum stigum í lokasprettinum.

Atvik leiksins

Tinna Brá Magnúsdóttir varði vítaspyrnu snemma í leiknum og setti það tóninn fyrir góðri frammistöðu sinni út leikinn.

Stjörnur og skúrkar

Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir var með eitt mark og eina stoðsendingu. Hún skilaði sínu í dag.

Jordyn Rhodes var öflug í fremstu línu og hún skoraði líka seinna mark Vals.

Þórdís Elva Ágústsdóttir líklega best í liði Þróttar, en náði því miður ekki að nýta færin sín.

Stemning og umgjörð

Mjög góð stemning í rjómablíðu í Laugardalnum og fínasta mæting á leikinn.

Dómarar

Þorfinnur Gústaf Þorfinnsson var á flautunni, með honum voru Przemyslaw Janik og Guðni Freyr Ingvason. Gott flæði á leiknum og góðar ákvarðanir hjá dómarateyminu.

