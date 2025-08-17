Sigfús Fannar Gunnarsson skoraði sigurmarkið þegar Þór vann afar dýrmætan 1-0 sigur gegn ÍR í Breiðholti í dag. Óhætt er að segja að toppbaráttan í Lengjudeildinni í fótbolta sé núna í algjörum hnút.
Sigfús Fannar skoraði markið eftir rúmlega klukkutíma leik og hefur þar með skorað ellefu mörk í Lengjudeildinni á þessari leiktíð.
Fyrr í dag vann Þróttur 3-2 útisigur gegn toppliði Njarðvíkur en HK gerði 3-3 jafntefli við Grindavík.
Staðan í toppbaráttunni er því þannig að Njarðvík er efst með 37 stig, Þór með 36, Þróttur 35, ÍR 33 og HK 31. Efsta liðið kemst beint upp í Bestu deildina en liðin í 2.-5. sæti fara í umspil um hitt sætið sem í boði er. Keflvíkingar sitja í 6. sæti með 28 stig, eftir 4-0 tap gegn Fylki í dag.
Það má því búast við afar spennandi baráttu í síðustu fjórum umferðunum og sannkallaður stórleikur verður á Akureyri næsta laugardag þegar Þór og Njarðvík mætast í Boganum.
Í neðri hlutanum vann Leiknir óhemju dýrmætan 2-1 útisigur gegn Völsungi og kom sér þannig úr fallsæti. Leiknir er með 16 stig líkt og Selfoss, í 9.-10. sæti, en Fjölnir með 15 og Fylkir 14 í fallsætunum. Völsungur er með 19 stig í 7. sæti.
Kári Steinn Hlífarsson skoraði sigurmark Leiknis á Húsavík í dag á 79. mínútu, eftir að Sergio Garcia hafði jafnað metin fyrir Völsungá 70. mínútu. Dagur Ingi Hammer Gunnarsson hafði skorað fyrsta mark leiksins á fyrstu mínútunni.
Upplýsingar um markaskorara eru af Fótbolti.net.