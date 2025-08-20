Frambjóðandi líklegs næsta stjórnarflokks Tékklands var tekinn af framboðslistum hans eftir fréttir um að hann hefði rætt um að ráða hund kærustu fyrrverandi eiginmanns hans af dögum. Fréttirnar hafa vakið sérstaka hneykslun þar sem hundahald er óvíða meira en í Tékklandi.
Talað var um Margitu Balastikovu sem möglegan landbúnaðarráðherra í ríkisstjórn ANO-flokks Andrej Babis eftir þingkosningar sem fara fram í október. Það var þar til tékkneskur fjölmiðill birti upptökur þar sem Balastikova virtist ræða um að ráða einhvern til þess að drepa hund nýrrar kærustu fyrrverandi eiginmanns hennar og rústa fyrirtækinu hans, að því er kemur fram í umfjöllun Politico.
Balastikova sjálf hafnar því að hafa gert nokkuð slíkt og fullyrðir að átt hafi verið við upptökuna. Hún vilji hins vegar ekki skaða flokkinn í aðdraganda kosninga og því dragi hún sig í hlé.
Babis, sem var forsætisráðherra frá 2017 til 2021, sagði ekki pláss fyrir fólk eins og Balastikovu í flokki sínum. Svona talaði fólk ekki.
„Því miður eru þetta hennar mistök og ég brást við þeim stax vegna þess að við elskum öll dýr,“ sagði Babis en 42 prósent tékkneskra heimila halda hund.
Síðan þá hefur Babis reynt að fegra ímynd flokksins á meðal hundavina með því að birta aragrúa mynda af sér með hundum á samfélagsmiðlum.
Stjórnarflokkurinn Borgaralegi lýðræðisflokkurinn (ODS) sem mælist langt á eftir ANO-hreyfingu Babis reyndi að koma höggi á hann með fréttunum af Balastikovu.
„Verður hundunum ykkar óhætt ef ANO kemst til valda?“ sagði í samfélagsmiðlafærslu flokksins.
Babis hefur sjálfur verið miðpunktur stórra hneykslismála. Hann var sakaður um að taka ólöglega við milljónum í Evrópustyrki en neitaði sök. Þá hafnaði hann fullyrðingum sonar síns um að hann hefði látið ræna honum og halda honum á Krímskaga til þess að koma í veg fyrir að hann bæri vitni í sakamálinu vegna fjársvikanna.
Núverandi ríkisstjórn Tékklands hefur lýst Babis sem öryggisógn þar sem hann dreifi rússneskum áróðri í Evrópu. Hann vilji stilla Tékklandi upp við hlið ríkja eins og Ungverjalands og Slóvakíu sem eru höll undir Rússlands og á skjön við önnur ríki í Evrópusambandinu.