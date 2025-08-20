Barátta Blika um sæti í Sambandsdeild í beinni á Sýn Sport Sindri Sverrisson skrifar 20. ágúst 2025 10:32 Blikar féllu naumlega úr leik í undankeppni Evrópudeildarinnar en eiga enn möguleika á að komast í Sambandsdeildina. vísir/Ernir Hundruð milljóna og sæti í sjálfri Sambandsdeild Evrópu verða í húfi í einvígi Breiðabliks og Virtus frá San Marínó. Nú er ljóst að báðir leikirnir verða sýndir á Sýn Sport. Liðin byrja á að mætast á Kópavogsvelli annað kvöld klukkan 18 en seinni leikurinn verður svo í Serravalle í San Marínó viku síðar. Íslandsmeistararnir hafa átt erfitt uppdráttar að undanförnu en hljóta að teljast eiga góða möguleika á að slá út Virtus og verða eitt af þeim 36 liðum sem spila í aðalkeppni Sambandsdeildarinnar, eins og Víkingar gerðu fyrstir íslenskra liða á síðustu leiktíð. San Marínó er aðeins um 34.000 manna smáríki sem er algjörlega umlukið af Ítalíu, og er Virtus fyrsta liðið þaðan til að komast í umspil um sæti í Evrópukeppni. Það gerðu Virtus-menn með því að slá út Milsami frá Moldóvu, með 3-0 heimasigri eftir 3-2 tap á útivelli. Sem ríkjandi landsmeistarar eru Breiðablik og Virtust í meistarahluta umspilsins en í hinum hlutanum má finna mörg firnasterk lið á borð við Crystal Palace, Fiorentina, Rayo Vallecano, Mainz, Strasbourg, AEK Aþenu og fleiri. Breiðablik Sambandsdeild Evrópu Mest lesið Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Enski boltinn „Guð hvað ég hafði rangt fyrir mér og ég er ánægður með það“ Íslenski boltinn Úlfur talinn sá allra besti vestanhafs Íslenski boltinn „Nei, þetta var örugglega ég að spýta á þig“ Sport Gefa allan hagnað af Ísraelsleiknum til góðgerðamála Fótbolti Liverpool búið að selja leikmenn fyrir meira en 33 milljarða í sumar Enski boltinn Stoltir af að klófesta hæfileikabúnt frá Íslandi Fótbolti Fóru að slást í klefanum og voru báðir settir á sölulista Fótbolti Litla systir keppir nú líka fyrir landsliðið Sport „Skilyrði félagsins fyrir sölu hafa ekki verið uppfyllt“ Enski boltinn Fleiri fréttir Barátta Blika um sæti í Sambandsdeild í beinni á Sýn Sport „Skilyrði félagsins fyrir sölu hafa ekki verið uppfyllt“ Úlfur talinn sá allra besti vestanhafs „Guð hvað ég hafði rangt fyrir mér og ég er ánægður með það“ Stoltir af að klófesta hæfileikabúnt frá Íslandi Bræðraslagur í bikarúrslitaleiknum í ár: „Er alltaf að reyna að ögra mér“ Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Liverpool búið að selja leikmenn fyrir meira en 33 milljarða í sumar Pep Guardiola hjálpar Ten Hag Gefa allan hagnað af Ísraelsleiknum til góðgerðamála Kylian Mbappe tryggði Real Madrid sigurinn Isak rýfur þögnina og segir Newcastle hafa svikið loforð Völdu Mo Salah bestan en Chris Wood frekar en Haaland í lið ársins Fóru að slást í klefanum og voru báðir settir á sölulista Ronaldo sýndi mikla óeigingirni og nú er bikar í boði í næsta leik Sóla ekki skemmt yfir Owen-treyju: „Vil ekki sjá hana“ Eze fari til Spurs fyrir vikulok KSÍ opið fyrir sjálfkrafa bönnum en reglubreyting ekki í vinnslu Sjáðu mark Chiesa frá öllum vinklum og öll hin mörkin Valsmenn bara mannlegir? „Ég ætla ekki í eina einustu tæklingu hérna“ Isak skrópar á verðlaunahátíð Úlfarnir kaupa hraðasta leikmann Ítalíu Klárlega búið að vanmeta Man. City Chiesa núna ákveðinn í að vera áfram hjá Liverpool Tvö mörk með fyrstu tveimur snertingunum Sá ekki fram á tækifæri hjá Rosenborg og getur ekki hætt að skora fyrir Lyngby Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“ Sjáðu Galdurinn á bak við það að KR komst úr fallsæti Fyrrum leikmaður Sir Alex er prestur Sjáðu vítadóminn sem færði Leeds sigurinn í gærkvöldi Sjá meira