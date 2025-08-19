Erlent

Bauð Selenskí til Moskvu

Samúel Karl Ólason skrifar
Vladimír Pútin, forseti Rússlands.
Vladimír Pútin, forseti Rússlands. AP/Vyacheslav Prokofyev

Vladimír Pútín, forseti Rússlands, bauðst til þess að taka á móti Vólódímír Selenskí, forseta Úkraínu, í Moskvu. Þetta mun rúsneski forsetinn hafa sagt við Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, þegar þeir töluðu saman í síma í gær.

Selenskí er sagður hafa hafnað því boði um leið og hann heyrði af því, samkvæmt AFP fréttaveitunni.

Rússar hafa nokkrum sinnum reynt að ráða Selenskí af dögum. Í upphafi innrásarinnar í febrúar 2022 sendu Rússsar sérsveitarmenn til Kænugarðs með það verkefni að handsama Selenskí eða ráða hann af dögum. Til skotbardaga kom í forsetahöllinni.

Trump ræddi við stjórnendur þáttarins Fox and Friends í beinni útsendingu í dag, þar sem hann fór um víðan völl en ræddi þó mest málefni Úkraínu. Þá sagði hann meðal annars að mögulegt væri að Pútín hefði ekki áhuga á friði.

„Ég held að Pútín sé þreyttur á þessu. Ég held þeir séu allir þreyttir á þessu, en maður veit aldrei,“ sagði Trump.

„Við munum komast að því á næstu vikum ... það er mögulegt að hann vilji ekki semja um frið.“

Þá sagði Trump ef Pútín neitaði að semja frið myndi forsetin rússneski standa frammi fyrir erfiðum aðstæðum. Þar er hann líklegast að vísa til hertra refsiaðgerða en Trump hefur ítrekað á undanförnum mánuðum hótað slíkum aðgerðum gegn Rússlandi án þess að standa við stóru orðin þegar á hólminn er komið.

Í viðtalinu sagði Trump einnig að hann myndi ekki senda hermenn til Úkraínu. Meðal þess sem rætt var á fundunum í Hvíta húsinu í gær var hvernig hægt yrði að tryggja öryggi Úkraínu verði Úkraínumenn við kröfum Rússa og friði verði komið á.

Ráðamenn í Evrópu hafa kallað eftir öflugum öryggistryggingum en efst á lista Úkraínumanna er aðild að Atlantshafsbandalaginu, sem Trump hefur þvertekið fyrir að sé í boði.

Trump hefur áður sagt að ríki Evrópu yrðu að tryggja öryggi Úkraínu en hann hefur gefið í skyn á undanförnum dögum, eftir fundinn með Pútín í Alaska, að hann sé tilbúinn til að koma að því með einhverjum hætti. Hann nefndi til dæmis mögulegan stuðning við evrópskt herlið með bandarískum orrustuþotum.

Þá gaf hann enn eina ferðina í skyn að Úkraínumenn bæru ábyrgð á innrás Rússa með því að leita skjóls hjá Atlantshafsbandalaginu og að hafi verið heimskulegt af þeim að hefja stríðið, vegna þess hve mikið öflugri Rússar væru.

Ráðamenn í Rússlandi hafa á síðustu dögum þvertekið fyrir að samþykkja erlent herlið í Úkraínu, annað en þeirra eigin, og þá hafa þeir einnig gefið til kynna að þeir hafi ekki látið af kröfum sínum gegn Úkraínu með nokkrum hætti.

