Bauð Selenskí til Moskvu Samúel Karl Ólason skrifar 19. ágúst 2025 15:45 Vladimír Pútin, forseti Rússlands. AP/Vyacheslav Prokofyev Vladimír Pútín, forseti Rússlands, bauðst til þess að taka á móti Vólódímír Selenskí, forseta Úkraínu, í Moskvu. Þetta mun rúsneski forsetinn hafa sagt við Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, þegar þeir töluðu saman í síma í gær. Selenskí er sagður hafa hafnað því boði um leið og hann heyrði af því, samkvæmt AFP fréttaveitunni. Rússar hafa nokkrum sinnum reynt að ráða Selenskí af dögum. Í upphafi innrásarinnar í febrúar 2022 sendu Rússsar sérsveitarmenn til Kænugarðs með það verkefni að handsama Selenskí eða ráða hann af dögum. Til skotbardaga kom í forsetahöllinni. Sjá einnig: Lífverðir Selenskís sakaðir um að skipuleggja banatilræði Trump ræddi við stjórnendur þáttarins Fox and Friends í beinni útsendingu í dag, þar sem hann fór um víðan völl en ræddi þó mest málefni Úkraínu. Þá sagði hann meðal annars að mögulegt væri að Pútín hefði ekki áhuga á friði. „Ég held að Pútín sé þreyttur á þessu. Ég held þeir séu allir þreyttir á þessu, en maður veit aldrei,“ sagði Trump. „Við munum komast að því á næstu vikum ... það er mögulegt að hann vilji ekki semja um frið.“ Þá sagði Trump ef Pútín neitaði að semja frið myndi forsetin rússneski standa frammi fyrir erfiðum aðstæðum. Þar er hann líklegast að vísa til hertra refsiaðgerða en Trump hefur ítrekað á undanförnum mánuðum hótað slíkum aðgerðum gegn Rússlandi án þess að standa við stóru orðin þegar á hólminn er komið. FOX: What was the reaction among European leaders when you decided to call Putin during your meeting? TRUMP: I didn't do it in front of them. I thought that would be disrespectful to President Putin. pic.twitter.com/Rt7jJoKX9R— Aaron Rupar (@atrupar) August 19, 2025 Í viðtalinu sagði Trump einnig að hann myndi ekki senda hermenn til Úkraínu. Meðal þess sem rætt var á fundunum í Hvíta húsinu í gær var hvernig hægt yrði að tryggja öryggi Úkraínu verði Úkraínumenn við kröfum Rússa og friði verði komið á. Ráðamenn í Evrópu hafa kallað eftir öflugum öryggistryggingum en efst á lista Úkraínumanna er aðild að Atlantshafsbandalaginu, sem Trump hefur þvertekið fyrir að sé í boði. Trump hefur áður sagt að ríki Evrópu yrðu að tryggja öryggi Úkraínu en hann hefur gefið í skyn á undanförnum dögum, eftir fundinn með Pútín í Alaska, að hann sé tilbúinn til að koma að því með einhverjum hætti. Hann nefndi til dæmis mögulegan stuðning við evrópskt herlið með bandarískum orrustuþotum. Sjá einnig: Herir Evrópu standa á brauðfótum eftir áratuga niðurskurð Þá gaf hann enn eina ferðina í skyn að Úkraínumenn bæru ábyrgð á innrás Rússa með því að leita skjóls hjá Atlantshafsbandalaginu og að hafi verið heimskulegt af þeim að hefja stríðið, vegna þess hve mikið öflugri Rússar væru. Trump blames Ukraine for getting invaded: "It's not a war that should've been started. You don't do that. You don't take on a nation that's 10 times your size ... they took probably a lot of money too." pic.twitter.com/5bbkMu934Z— Aaron Rupar (@atrupar) August 19, 2025 Ráðamenn í Rússlandi hafa á síðustu dögum þvertekið fyrir að samþykkja erlent herlið í Úkraínu, annað en þeirra eigin, og þá hafa þeir einnig gefið til kynna að þeir hafi ekki látið af kröfum sínum gegn Úkraínu með nokkrum hætti. Rússland Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Vladimír Pútín Tengdar fréttir Fordæmisgefandi fyrir Ísland hvernig haldið verði á málum Úkraínu Forsætisráðherra segir jákvæðan tón í ráðamönnum eftir fund Evrópuþjóða við Bandaríkjaforseta og Úkraínuforseta. Skýrar meldingar hafi komið frá Bandaríkjunum að þau muni taka þátt í að tryggja frið komist hann á. Hún segist raunsæ með framhaldið. 19. ágúst 2025 12:43 „Því miður vantar ennþá ansi mikið“ Sérfræðingur í alþjóðamálum segir fund Donalds Trump Bandaríkjaforseta með forseta Úkraínu og öðrum leiðtogum Evrópuríkja hafa verið ágætan, en hann hafi skilað litlum árangri. Allt strandi á afstöðu Rússlands gagnvart vopnahléi og öryggistryggingum, sem hafi ekkert breyst, þrátt fyrir fundi. 19. ágúst 2025 12:03 Rýnt í sögulegan fund: Skref nær friði eða meiri vonbrigði? Blaðamaður Vísis sem fylgst hefur með stríðinu í Úkraínu frá upphafi fór yfir helstu vendingarnar og væntingarnar af yfirstandandi fundi Trump Bandaríkjaforseta með Selenskí Úkraínuforseta og einvalaliðs evrópskra leiðtoga. 18. ágúst 2025 20:43 Mest lesið Notuðu gröfu til að brjótast inn í hraðbanka Innlent Vöknuðu með rottu upp í rúmi Innlent Húsleit á heimili þekkts brotamanns Innlent Töldu mann ætla að nota riffil með hljóðdeyfi í Gufunesmálinu Innlent „Það er hetja á Múlaborg“ Innlent Hringir daglega í brotaþola og lykilvitni Innlent „Ketamín-drottningin“ játar að hafa selt Perry ketamín Erlent Ágóði af „Waka Waka“ sagður hafa endað í vasa Shakiru Erlent Strætó hættir að bíða svo fólk þurfi ekki að bíða Innlent Segir ásakanir Evrópu barnalegar Erlent Fleiri fréttir Bauð Selenskí til Moskvu Segir ásakanir Evrópu barnalegar Þingmaður sagður hafa svipt sig lífi í finnska þinghúsinu „Því miður vantar ennþá ansi mikið“ Ágóði af „Waka Waka“ sagður hafa endað í vasa Shakiru Sneru aftur og er fylgt af lögreglu svo þeir flýi ekki Flytja eina frægustu kirkju Svíþjóðar um fimm kílómetra Vill vísa Thunberg frá Noregi fyrir mótmæli gegn olíuvinnslu Hafa afturkallað yfir 6.000 námsmannaleyfi „Ketamín-drottningin“ játar að hafa selt Perry ketamín Hamasliðar ganga að tillögum um 60 daga vopnahlé Góður fundur en fátt fast í hendi Rýnt í sögulegan fund: Skref nær friði eða meiri vonbrigði? Vaktin: Ráðast örlög Úkraínu í Washington DC? Mögulegt að ná fram öryggistryggingum en aðild að NATO úr myndinni Ákærður fyrir fjórar nauðganir Gífurlegur munur á pyngjum flokkanna vestanhafs Segja að stjúpsonur norska krónprinsins verði ákærður Hægri sveifla í Bólivíu eftir tveggja áratuga stjórnartíð sósíalista Handtekinn í tengslum við morðið við mosku í Örebro „Rússar verða að binda enda á stríðið sem þeir hófu“ Flugþjónar Air Canada bjóða yfirvöldum birginn Trump segir Selenskí geta valið um að binda enda á stríðið eða berjast áfram Selenskí fer aftur til Washington en í þetta sinn með Evrópu sér við hlið Ísraelsmenn handteknir fyrir að mótmæla stríðinu Evrópuleiðtogar fylkja liði í Hvíta húsið Trump sagður hlynntur afsali lands Taldi upp nýlendur sem ætti að endurheimta Fundurinn sigur fyrir Pútín: Rauður dregill í stað fangabekkjar í Haag Selenskí mun funda með Trump Sjá meira