Selenskí fer aftur til Washington en í þetta sinn með Evrópu sér við hlið Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 17. ágúst 2025 22:57 Í síðustu heimsókn Selenskís í Hvíta húsið fékk hann slæma útreið en nú fer með Evrópu sér við hlið. AP Allt stefnir í að fundur Bandaríkjaforseta með Selenskí Úkraínuforseta og leiðtogum Evrópu marki tímamót í vegferðinni að friði. Alþjóðasamfélagið stóð á öndinni föstudagskvöldið og kveið niðurstöðum fundar Pútíns og Trump í Alaska sem reyndust svo ekki ýkja miklar. Á morgun sest Selenskí í sama stól og hann sat í þegar hann fékk illa útreið en í þetta sinn verður hann ekki einn. Vendingarnar hafa komið hver á fætur annarri undanfarna daga og ljóst er að Trump Bandaríkjaforseta er alvara um að koma á friði í Úkraínu. Það er Pútín hins vegar ljóst líka og líta margir svo á að hann hafi komið flogið heim til Moskvu sem ótvíræður sigurvegari. Rauði dregillinn var dreginn út fyrir Pútín sem tókst að afstýra álagningu frekari viðskiptaþvingana, í skiptum fyrir, að því er virðist, ekki neitt. Sjá einnig: Komnir djúpt gegnum línu Úkraínumanna Hátíðarhádegisverður var haldinn í Anchorage „til heiðurs hinum háæruverðuga herra Pútín,“ líkt og stóð í dagskránni, en síðast þegar Selenskí heimsótti Bandaríkin var hann niðurlægður og svo sparkað út úr Hvíta húsinu fyrr en til stóð. Breiðfylking Evrópu Á morgun er annað upp á teningnum en þar fundar hann með Bandaríkjaforseta á skrifstofunni sporöskjulaga með trygga bandamenn sína sér við hlið. Í föruneyti Selenskís fara nefnilega Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, Emmanuel Macron Frakklandsforseti, Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, Friedrich Merz Þýskalandskanslari og Alexander Stubb Finnlandsforseti. Evrópsku leiðtogarnir hafa gefið það til kynna í yfirlýsingum og samtölum við blaðamenn að þeir hyggist ganga hart fram. Það standi ekki til að lúffa fyrir vilja Pútíns. Í dag fór fram fundur leiðtoga bandalags hinna viljugu sem Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sótti í gegnum fjarfundarbúnað. Hún verður þó ekki á fundinum í Washington á morgun. Emmanuel Macron Frakklandsforseti segir ekki í boði að Evrópa lúffi núna.AP Emmanuel Macron Frakklandsforseti sagði í dag að ekki kæmi til greina að Úkraína léti eftir kröfum Rússa um innlimun á héruðunum Lúhansk og Dónetsk án þess að öryggistryggingar liggi fyrir. „Ef við erum veikburða í dag, gjöldum við það dýrum dómum á morgun. Ef Evrópa vill vera frjáls og sjálfstæð, þurfum við að vekja ótta og standa sterk,“ sagði hann. Vörn fimmtu greinarinnar án formlegrar aðildar Mikið hefur verið fjallað um þessar öryggistryggingar svokölluðu en þær þurfa að vera skýrar og áþreifanlegar til að Úkraína samþykki að láta Donbass af hendi. Hernaðarvæðing Rússlands er slík að það tæki Pútín ekki mörg ár að safna kröftum og gera aðra innrás, í þetta sinn með nýrri vopn og þjálfaðra herlið. Steve Witkoff, sérstakur erindreki Bandaríkjaforseta, sagði í viðtali við CNN í dag að Pútín hefði samþykkt það að Bandaríkin og Evrópa tryggðu öryggi Úkraínu. Hann útlistaði þó ekki nánar í hverju þessar öryggisráðstafanir fælust sem verður alllíklega einn meginumræðuliða fundarins á morgun. Hann gaf það til kynna að um væri að ræða samning sem tryggði svipaða gagnkvæma vernd og fimmta grein Atlantshafsbandalagssáttmálans. Það er, að árás á eitt aðildarríki jafngildi árás á þau öll. Rússar samþykktu aldrei að Úkraína gengi formlega í Atlantshafsbandalagið. Selenskí og Merz kanslari í innilegum faðmlögum á nýlegum fundi þeirra.AP Í samtali við New York Times sagði Trump Bandaríkjaforseti að hann tryði að friðarsáttmáli væri í sjónmáli ef Selenskí gengist við innlimun Rússa á Donbass en leiðtogar Evrópu eru ekki jafnsannfærðir um það. Innlimun austurhéraðanna er ólíklega meginmarkmið Pútíns með innrás sinni og því segja leiðtogar Evrópu að það yrði aðeins stökkpallur frekari árása þegar fram líða stundir. Annað sem Trump hefur verið tíðrætt frá því að Alaskafundinum lauk er að best væri að semja um frið um leið og að vopnahlé á meðan samningalotur standa yfir sé óþarft. Þetta er talsverður viðsnúningur en í flugvél sinni á leið til Anchorage sagði hann við blaðamenn að hann myndi bregðast ókvæða við, samþykkti Pútín ekki vopnahlé á fundinum. Friðarsáttmáli eða Münchenarsamningur Guardian hefur það eftir heimildarmönnum sínum sem tóku þátt í Alaskafundinum að Pútín hefði boðið Trump að víglínurnar yrðu frystar þar sem þær eru, ef hann fengi Donbass. Það myndi þýða að þúsundir manna þyrftu að yfirgefa heimili sín í borgum eins og Kramatorsk og Slóvíansk sem hafa staðið af sér rússneskar árásir frá árinu 2014. Sjá einnig: Hernumin héruð horfi fram á þjóðernishreinsun Ben Wallace, fyrrum varnarmálaráðherra Bretlands, líkti aðferð Trump við að koma á friði við friðþægingu Nevilles Chamberlain, forsætisráðherra Bretlands í aðdraganda heimsstyrjaldarinnar síðari, en hann kom sigri hrósandi heim til Bretlands eftir fund með Adolfi Hitler í München, í þeirri trú að hann hefði afstýrt frekari átökum með því að gefa Hitler eftir að innlima Súdetaland, þýskumælandi hluta af Tékklandi. Rússland Bandaríkin Innrás Rússa í Úkraínu Úkraína Mest lesið Bauð manni að gista, batt hann við stól og lét hann drekka úr skál á gólfinu Innlent Sundlaugargestur handtekinn Innlent Fólk búi í hesthúsunum: „Þarna kom að því sem við höfum varað við í mörg ár“ Innlent Kristinn Örn lést eftir hitaslag á Spáni Innlent Jarðskjálfti við Langjökul: „Þetta er sá stærsti síðan árið 2007“ Innlent Segir leigubílstjórastéttina hafa verið „eyðilagða“ Innlent Taldi upp nýlendur sem ætti að endurheimta Erlent Veita útlendingum greiðari aðgang að heilbrigðiskerfinu en er skylt Innlent Hinn grunaði var leiðbeinandi barna í tæplega tvö ár Innlent Ekkert sem bendi til þess að um sé að ræða óvinveitt geimskip Innlent Fleiri fréttir Selenskí fer aftur til Washington en í þetta sinn með Evrópu sér við hlið Ísraelsmenn handteknir fyrir að mótmæla stríðinu Evrópuleiðtogar fylkja liði í Hvíta húsið Trump sagður hlynntur afsali lands Taldi upp nýlendur sem ætti að endurheimta Fundurinn sigur fyrir Pútín: Rauður dregill í stað fangabekkjar í Haag Selenskí mun funda með Trump Fundi forsetanna lokið: Ekkert samkomulag um vopnahlé Umfangsmikil gagnárás Úkraínumanna Forsetarnir tveir funda Sextug kona lést í lestarslysi í Danmörku Maður látinn eftir skotárás við mosku í Örebro Obama blæs Demókrötum byr í brjóst Mætti í sovétbol til fundarins í Alaska Komu sér ekki saman um aðgerðir gegn plastmengun Ráðist á Palestínumenn á Vesturbakkanum Gervigreindin býr til tvö ný sýklalyf gegn ónæmum bakteríum Segir 75 prósent líkur á árangursríkum fundi í kvöld Fyrsta mannfall Rússa í umsátri í Malí Hringdi í norskan ráðherra til að ræða friðarverðlaun Nóbels Buffalo-morðinginn kvartar yfir skorti á þeldökku fólki „Gervigreindargeðrof“ hrellir sálfræðinga Samþykkti landtökubyggð til að fyrirbyggja palestínskt ríki Grindavík fær nafna í smástirnabeltinu Borgarstjóri Anchorage segir allt til reiðu fyrir leiðtogafund Nýr talnaspekingur Trump við þinghúsið þegar ráðist var á það Hækkun sjávarmáls ógnar styttum Páskaeyju Starmer og Selenskí funda í dag Trump tilkynnti um næstu heiðursfélaga Kennedy-miðstöðvarinnar Melania Trump hótar lögsókn á hendur Hunter Biden Sjá meira