Umferðarslys varð í Laugardal í Reykjavík í gærkvöld eða nótt. Þar skemmdust þrír bílar og einn þeirra varð óökufær eftir á og var sá dreginn af vettvangi. Engin slys urðu á fólki.
Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, en þar segir einnig frá því að ökumaður hafi verið kærður fyrir að nota farsíma undir stýri, en hann er sagður hafa ekið fram hjá vettvangi slyssins með síma á lofti og tekið myndskeið af því sem hafði gerst.
Af dagbókinni að dæma var í nógu að snúast hjá lögreglunni í málum tengdum umferðinni.
Í Laugardal var líka tilkynnt um umferðarslys þar sem bíl var ekið í gegnum grindverk.
Í Kópavogi var ökumaður kærður fyrir að aka á 111 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði er fimmtíu kílómetrar á klukkustund. Sá var sviptur ökuréttindum vegna málsins. Og í Grafarholti var ökumaður kærður fyrir að aka á 149 kílómetra hraða þar sem hámarkshraði er áttatíu.
Í Breiðholti var lögreglu tilkynnt um bíl sem var úti í móa. Það reyndist vera eftir umferðarslys, og var ökumaður bílsins aðstoðaður.