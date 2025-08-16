Innlent

Tals­verðar skemmdir eftir mikinn eld í Hafnar­firði

Jón Þór Stefánsson skrifar
Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Slökkviliði og lögreglu var tilkynnt um eld í hesthúsi í Hafnarfirði í nótt. Í dagbók lögreglunnar segir að þegar hana hafi borið að garði hafi talverður eldur verið í þaki hússins.

Á Facebook-síðu slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu er tekið í sama streng.

„Mikill eldur var í þaki þegar fyrsti dælubíll frá Hafnarfjarðarstöðinni kom á staðinn. Aðstoð barst fljótt frá öðrum stöðvum,“ segir í færslunni.

Fram kemur að vel hafi gengið að ráða niðurlögum eldsins og að um tíma hafi verið talsverður viðbúnaður á vettvangi.

Þá segir að skemmdir eftir brunann séu talsverðar.

