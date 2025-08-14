Grindavík fær nafna í smástirnabeltinu Kjartan Kjartansson skrifar 14. ágúst 2025 13:40 Smástirnið Grindavík í smástirnabeltinu er í um 345 milljón kílómetra fjarlægð frá sólinni. Iceland at Night Samband stjarnfræðinga sem heldur utan um örnefni í sólkerfinu hefur gefið hnullungi í smástirnabeltinu á millis Mars og Júpíters nafnið Grindavík. Smástirnið er annað fyrirbærið í sólkerfinu, utan jarðarinnar, sem er kennt við bæinn á Reykjanesi. Smástirnið fannst árið 1999 en fékk aðeins tímabundið heiti. Alþjóðasamband stjarnfræðinga samþykkti að gefa því nafnið (24090) Grindavík í ágúst, að því er kemur fram í grein á vefnum Iceland at Night. Það var gert eftir að Grindavík komst í heimsfréttirnar vegna hrinu eldgosa sem leiddi til þess að bærinn var rýmdur. Talið er að (24090) Grindavík sé um þrír kílómetrar og breidd og úr einhvers konar blöndu bergs og málma. Það er í smástirnabeltinu á milli Mars og Júpíters, um tvöfalt lengra frá sólinni en jörðin. Smástirnið ferðast um sólina á rúmum þremur og hálfu ári. Nokkur fjöldi fyrirbæra í sólkerfinu ber íslensk örnefni eða eru kennd við Íslendinga. Þannig er til dæmis um tólf kílómetra breiður gígur á norðurhveli Mars sem ber nafn Grindavíkur. Á Merkúríusi, minnstu og innstu reikistjörnu sólkerfisins, eru gígar sem eru kenndir við íslensku listakonurnar Júlíönu Sveinsdóttur og Nínu Tryggvadóttur, sagnaritaranna Snorra Sturluson og Nóbelsskáldið Halldór Laxness. Geimurinn Grindavík Mest lesið Öskurrifust við leigubílstjóra: „Farið til helvítis, þið munuð borga mér“ Innlent Fjórir handteknir í aðgerðunum í Gnoðarvogi Innlent Sérsveitin kölluð út: Fjöldi handtekinn eftir húsleit í Gnoðarvogi Innlent Melania Trump hótar lögsókn á hendur Hunter Biden Erlent Nýir ofnar skemmast vegna súrefnis í heita vatninu Innlent Haraldur Briem er látinn Innlent Fleiri eldislaxar í Haukadalsá: „Þetta lítur alls ekki vel út“ Innlent Segir dæmi um að fjölskyldur hafi lokað á fólk vegna BDSM Innlent Trump tilkynnti um næstu heiðursfélaga Kennedy-miðstöðvarinnar Erlent Segir tugi þúsunda sendingarkostnað vera dulinn landsbyggðarskatt Innlent Fleiri fréttir Grindavík fær nafna í smástirnabeltinu Borgarstjóri Anchorage segir allt til reiðu fyrir leiðtogafund Nýr talnaspekingur Trump við þinghúsið þegar ráðist var á það Hækkun sjávarmáls ógnar styttum Páskaeyju Starmer og Selenskí funda í dag Trump tilkynnti um næstu heiðursfélaga Kennedy-miðstöðvarinnar Melania Trump hótar lögsókn á hendur Hunter Biden Vilja afvopna einangraða og veikburða Hezbollah-liða Sendu tvö herskip að umdeildu rifi eftir ásiglingu Kínverja Sprengingar eftir eldingu Rússar helsta ógnin sem Norðmenn standi frammi fyrir Kýrskýrt að aðeins Selenskíj geti samið um landsvæði Blaðamenn drepnir í tugatali: Banvænt mynstur misræmis og mótsagna Fundað í hverju horni fyrir Alaskahitting Trump og Pútín Öfgahægriflokkur mælist stærstur í Þýskalandi Hitamet falla og gróðureldar geisa í Evrópu og víðar Rússar myndu nota Donbas til að ráðast enn lengra inn í Úkraínu Ósköp venjuleg kona ráðin sem leigumorðingi eftir kynni á stefnumótaforriti Sendir frá Norður-Kóreu í „þrældóm“ í Rússlandi Greta Thunberg siglir á ný til Gasa Skoða að stofna viðbragðssveit gegn uppþotum í Bandaríkjunum Hernumin héruð horfi fram á þjóðernishreinsun Vara við afleiðingum samsæriskenninga eftir skotárás á heilbrigðisstofnun Komnir djúpt gegnum línu Úkraínumanna Smyglaði 850 skjaldbökum í sokkum frá Bandaríkjunum Albanese segir Netanyahu í afneitun Sendur til Íslands eftir þrætu um persónuupplýsingar innflytjenda Leiðtogar Evrópu ítreka sjálfsákvörðunarrétt Úkraínumanna Einn látinn og tíu slasaðir eftir stóra sprengingu „Þetta er í rauninni þreifingafundur“ Sjá meira