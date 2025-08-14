Helgi Vilberg Hermannsson er látinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 14. ágúst 2025 09:26 Helgi Vilberg Hermannsson er látinn 73 ára að aldri en hann var atkvæðamikill í listasenunni á Akureyri, stofnaði Myndistaskólann og starfaði sem skólastjóri hans í 45 ár. Helgi Vilberg Hermannsson, listamaður og skólastjóri Myndlistaskólans á Akureyri, lést sunnudaginn 10. ágúst, 73 ár að aldri. Helga er minnst í Íslendingi, vefriti Sjálfstæðismanna á Akureyri, og í norðlenska miðlinum Akureyri.net. Helgi Vilberg fæddist á Akureyri 7. nóvember 1951, sonur hjónanna Helgu Hrannar Unnsteinsdóttur, verslunarmanns, og Hermanns Hólm Ingimarssonar, skipasmiðs. Helgi átti tvö systkini, Unnstein Hólm sem lést árið 1954, aðeins eins árs að aldri, og Hugrúnu Sif. Helgi lætur eftir sig eiginkonuna Soffíu Sævarsdóttir og þrjú börn, Rannveigu, Ýr og Helga Vilberg, sem hafa öll helgað sig listrænni sköpun. Hitaði upp fyrir Kinks en valdi myndlistina Helgi ólst upp á Akureyri og varð snemma listrænn og skapandi. Hann lék á gítar og stofnaði með þremur vinum bítlaskotnu hljómsveitina Bravó árið 1964, þá aðeins 13 ára og elstur hljómsveitarmeðlima. Með Helga í sveitinni voru Sævar Benediktsson, Kristján Guðmundsson og Þorleifur Jóhannsson, sem lést árið 2020. Bravó starfaði stutt en afrekaði nokkuð sem fáar aðrar sveitir hafa gert þegar þeir hituðu upp fyrir bresku rokkhljómsveitina Kinks á átta tónleikum fjögur kvöld í röð í septembermánuði 1965 í Austurbæjarbíói í Reykjavík. Bravó kom aftur saman á nýrri öld en þá án Helga sem hafði valið sér annað listform en tónlistina. Myndlistin varð fyrir valinu og varð hún meginvettvangur í lífi og starfi Helga. Hann stundaði listnám við Myndlista- og handíðaskóla Íslands og lauk þaðan kennaraprófi árið 1973. Við heimkomuna til Akureyrar varð Helgi kennari við Oddeyrar- og Glerárskóla frá 1973 til 1977. Á þeim tíma sat hann einnig í skólastjórn Myndsmiðjunnar. Helgi stofnaði árið 1974 Myndlistaskólann á Akureyri í félagi við Úllu Árdal og Aðalstein Vestmann. Helgi tók við skólastjórn Myndlistaskólans og sinnti því starfi í 45 ár, uns hann lét af störfum vegna veikinda vorið 2022. Listin og félagsstarfið Fyrsta einkasýning myndlistarmannsins Helga Vilbergs var í Hlíðarbæ 1975 og urðu þær í heildina sex; í Gallerí Háhól 1978, Slúnkaríki 1985, Gallerí Glugga 1987, Listasafninu á Akureyri 1994 og í Samlaginu - Listhúsi 2006. Að auki tók hann þátt í fjölmörgum samsýningum heima og erlendis. Helgi Vilberg sat í ýmsum stjórnum og nefndum í gegnum árin. Hann var gjaldkeri Gilfélagsins 1991 til 1993, formaður byggingarnefndar Gilfélagsins á sama tíma og ráðgjafi nefndar Akureyrarbæjar um Listasmiðstöðina í Grófargili 1992 til 1994. Helgi var fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í menningarmálanefnd Akureyrar um tíma, sat í stjórn Minjasafnsins á Akureyri, var fulltrúi í stjórn Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands og var tvívegis forseti Rótarýklúbbs Eyjafjarðar. Helgi var virkur í félagsstarfi Sjálfstæðisflokksins á Akureyri þar sem hann gegndi mörgum embættum sem ritari, varaformaður og formaður. Einnig var hann formaður Sjálfstæðisfélags Akureyrar, ritari fulltrúaráðs Sjálfstæðisfélaganna á Akureyri og stofnaði vefritið Íslending árið 2001 og ritstýrði því fyrstu sex árin. Helgi hætti að mestu virku félagsstarfi í Sjálfstæðisflokknum eftir að hann hætti ritstjórn Íslendings og stofnaði, í félagi við áhugamenn um stjórnmál, bæjarmálahópinn Pollinn þar sem fólk úr öllum flokkum kom saman til funda í Myndlistaskólanum til að ræða þjóðmál á breiðum grunni, jafnt innanlands sem utan. 