Mist varði hártog Þróttarakonu í Bestu mörkunum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. ágúst 2025 11:32 Marit Skurdal lyfti rauða spjaldinu strax þegar hún sá Þróttarann Sóley María Steinarsdóttir rífa í hárið á Víkingnum Lindu Líf Boama. Mist Rúnarsdóttir var ekki eins sannfærð. Vísir/Diego/Sýn Sport Bestu mörkin tóku fyrir umdeilda dóma í leik Þróttar og Víkings í síðustu umferð Bestu deildar kvenna. Norski dómarinn Marit Skurdal hafði í nægu að snúast í leiknum og hártog þýddi bara eitt í hennar augum. „Svona er lífið stundum. Það er erfitt að vera dómari,“ sagði Helena Ólafsdóttir, umsjónarkona Bestu markanna. Hún og sérfræðingarnir ræddu tvö brot á leikmönnum Víkings sem Skurdal dæmdi ekki á og Víkingar voru mjög ósáttir með. Falleg stund Mist Rúnarsdóttir hrósaði samt Þrótturum fyrir tvennt. Bæði aðstoðaði sjúkraþjálfari þeirra leikmann Víkings þegar það voru tveir Víkingar meiddir á sama tíma eftir fyrrnefnd brot og svo biðu Þróttarar eftir því að þessir tveir leikmenn kæmu aftur inn á völlinn svo að Víkingur væri ekki níu á móti ellefu. „Þetta var svona falleg stund,“ sagði Mist. Þróttur endaði leikinn samt tíu á móti ellefu. Skurdal lyfti rauða spjaldinu strax þegar hún sá Þróttarann Sóley María Steinarsdóttir rífa í hárið á Víkingnum Lindu Líf Boama. Mist varði hins vegar hártog Þróttarakonunnar og segir að hún hefði átt frekar að fá bara gult spjald. Klippa: Ræddu brot, hártog og rautt spjald í leik Þróttar og Víkings „Maður er svolítið fastur í þeirri pælingu að hártog sé beint rautt en,“ sagði Mist en Helena skaut inn i: „Það er tísku svolítið.“ Mist hélt áfram: Lá yfir reglunum „Hún ætlar að toga í treyjuna á henni en togar í hárið á henni aðeins. Ég lá yfir reglunum af því að mér fannst þetta áhugavert. Ég var föst á því þegar ég var að lýsa að þetta er bara rautt,“ sagði Mist. „Þetta er ekki fólskulegt. Þetta er meira það sem kallast skeytingarlaust. Hún er ekki að reyna að meiða og síðasta manneskjan væri þá fyrri liðsfélagi hennar Linda Líf,“ sagði Mist. „Ef þetta er skeytingarlaust þá er það þegar þú ert ekki að pæla í hugsanlegum afleiðingum og þá áttu að fá áminningu. Svo er það heiftarlegt brot ef þú ert að beita óþarfa afli og ógna öryggi hans og þá á að reka út af,“ sagði Mist en viðurkenndi þó að það mætti alveg fabúlera með þetta fram og til baka. Ekki viljandi hártog „Ég er alveg hundrað prósent á því að þetta er ekki viljandi hártog hjá Sóleyju Maríu. Ég skil alveg að dómarinn hafi lyft rauðu þó að það sé kannski hart,“ sagði Mist. Svo er það spurning um leikbannið og hvort það verður meira en einn leikur. Elaina Carmen, markvörður Fram, fékk tveggja leikja bann fyrir hártog sem hún slapp með, í einmitt leik á móti Þrótti. Verður Sóley María þá dæmd í tveggja leikja bann líka eða sleppur hún með einn leik? Það má horfa á alla umræðuna um brotin, hártogið og rauða spjaldið hér fyrir ofan. Besta deild kvenna Bestu mörkin Þróttur Reykjavík Víkingur Reykjavík Mest lesið Sveindís Jane til bjargar á síðustu stundu Fótbolti Hafþór Júlíus fagnaði tólfta titlinum með því að rífa bolinn af sér Sport Mo Salah krefur UEFA um svör vegna Palestínu Pele Enski boltinn Fór holu í höggi í beinni í sjónvarpinu Golf Enska augnablikið: Lærði 200 ný blótsyrði Enski boltinn Arnar með met í 100 km: „Sýnist þetta vera níundi hraðasti tíminn í heiminum“ Sport Hákon gaf syni Dagnýjar treyjuna sína Fótbolti Dagskráin: Enski boltinn byrjar og risaleikur í Bestu Sport Japanskur hnefaleikakappi lést eftir bardaga Sport Mist varði hártog Þróttarakonu í Bestu mörkunum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Mist varði hártog Þróttarakonu í Bestu mörkunum Öll mörk Patricks Pedersen í efstu deild McLagan framlengir við Framara Björgvin Karl: Settið sem kom að sunnan ekki í Bestu deildar klassa Uppgjör: FHL-FH 0-2 | Þolinmæði vann þraut FH gegn FHL Fékk rautt spjald fyrir að toga í hár mótherja Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 2-1 | Heimakonur unnu Reykjavíkurslaginn Galdur orðinn leikmaður KR Á Tryggvi Guðmundsson kannski enn markametið? „Sáum á dómurunum í restina að þeir höfðu eitthvað á samviskunni“ „Ákvað bara að láta vaða“ „Það var góð barátta í okkur og mikil liðsheild“ Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-6 | Ekkert fær Blika stöðvað Uppgjörið: Þór/KA - Valur 1-2 | Mikilvægur sigur gestanna Uppgjör: Stjarnan - Tindastóll 3-0 | Hoppa upp í efri hlutann eftir sannfærandi sigur Fengið nokkur skilaboð eftir skipti frá Val til KR Sjáðu mörkin úr Bestu: Nú er hinn Pedersen bróðirinn farinn að skora líka „Ég var í smá sjokki“ Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni? „Ég hef aldrei séð Stjörnuna spila svona“ „Ég er mjög þreyttur“ Uppgjörið: Afturelding - Vestri 1-1 | Deila með sér stigunum „Mæli með að dómarar nái þessum hraða með boltann“ Uppgjörið: Fram - Stjarnan 1-1 | Allir ósáttir eftir jafntefli Leiknir selur táning til Serbíu Markametið hans Patricks Pedersen í tölum Sjáðu Pedersen bæta metið og Skagamenn jafna með skrýtnum mörkum Uppgjör: ÍA - Valur 2-2 | Skaginn náði í stig með ótrúlegu marki Hansen hamingjusamur í Víkinni næstu árin Sjá meira