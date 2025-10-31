Óskar Smári tekur við Stjörnunni Ágúst Orri Arnarson skrifar 31. október 2025 13:58 Óskar Smári hefur stýrt kvennaliði Fram síðustu fjögur ár en sagði starfi sínu lausu eftir tímabilið. Vísir/Anton Brink Óskar Smári Haraldsson hefur verið ráðinn til starfa sem þjálfari Stjörnunnar í Bestu deild kvenna í fótbolta. Hann kemur frá Fram og tekur við starfinu af Jóhannesi Karli Sigursteinssyni. „Óskar er öllum hnútum kunnugur hjá Stjörnunni þar sem hann þjálfaði hjá félaginu í barna- og unglingastarfi félagsins frá árinu 2018 til ársins 2020… …Óskar er ungur og upprennandi þjálfari og bindum við miklar vonir við störf hans fyrir félagið og hlökkum til að vinna með honum í frekari uppbyggingu á kvennastarfi félagsins“ segir í tilkynningu Stjörnunnar. Eftir tímann hjá Stjörnunni stýrði Óskar kvennaliði Tindastóls en síðustu fjögur ár hefur hann verið Fram. Hann kom liðinu upp um tvær deildir á þremur árum og hélt liðinu uppi í Bestu deildinni í sumar, en sagði sínu starfi sínu lausu eftir tímabilið. Stjarnan endaði í fjórða sæti Bestu deildar kvenna á nýafstöðnu tímabili. Ákvörðun var þá tekin að Jóhannes Karl Sigursteinsson og aðstoðarmaður hans, Arnar Páll Garðarson, yrðu ekki áfram. Í tilkynningu Stjörnunnar kemur ekki fram hvort Óskar Smári taki þjálfarateymi sitt úr Fram með sér til Stjörnunnar, en þau hættu öll á einu bretti í vikunni. Besta deild kvenna Stjarnan Mest lesið Grafalvarleg staða: „Þurfum að fara í sársaukafullar aðgerðir“ Handbolti Ógeðslega erfitt og ógeðslega vont en brosir oft í viku á eftir Sport Fram þvertekur fyrir metnaðarleysi og leitar að nýjum þjálfurum Íslenski boltinn „Nú er nóg komið“ Fótbolti Skortir Liverpool breidd þrátt fyrir gríðarleg fjárútlát síðasta sumar? Enski boltinn Nefna greinar Íslandsmótsins í CrossFit í höfuðið á íslenskum íþróttakonum Sport Arnór Snær snýr aftur heim Handbolti Besta handboltadeild heims missir aðalstyrktaraðila sinn Handbolti Félagið í greiðslustöðvun en borgaði öll laun degi fyrr Enski boltinn Sádar eru ekki að fara að byggja HM-leikvang ofan á skýjakljúfi Fótbolti Fleiri fréttir Tölur úr Bestu: Bjartur Bjarmi fór í flestar tæklingar af ölum Gísli semur við Skagamenn Óskar Smári tekur við Stjörnunni Bretinn ráðinn tæknilegur ráðgjafi hjá Val Fram þvertekur fyrir metnaðarleysi og leitar að nýjum þjálfurum Tölur úr Bestu: Hallgrímur Mar bjó til langflest færi „Mjög sáttur með samninginn“ „Hefði séð eftir því alla ævi“ Magnús Már í viðræðum við HK Uppgjörið: Ísland - Norður-Írland 3-0 | Áfram hluti af elítunni Tölur úr Bestu 2025: Klúðraði langflestum dauðafærum í sumar FH bíður með að tilkynna nýjan þjálfara Óskar Hrafn fer ekki fet Birnir frá Akureyri í Garðabæ Hættir með Fram Heimir kynntur til leiks í Árbænum Túfa rekinn frá Val Leyndarmáli ljóstrað upp þegar Heimir og Björn kvöddu Leikmenn kusu Patrick og Guðmund Sjáðu bananabombu Antons Loga og önnur síðustu mörk tímabilsins Uppgjörið: Stjarnan - Breiðablik 2-3 | Stjarnan í Evrópu þrátt fyrir tap „Held að ég geti ekki gert mikið meira“ Uppgjörið: Vestri - KR 1-5 | KR bjargaði sér og sendi Vestra í Lengjudeildina Uppgjörið: ÍA - Afturelding 1-0 | Afturelding staldraði stutt við í efstu deild Uppgjörið: Víkingur - Valur 2-0 | Meistararnir klára tímabilið með stæl Uppgjörið: ÍBV - KA 3-4 | KA tryggði sér Forsetabikarinn þriðja árið í röð Ráðast örlög Aftureldingar inni í höll? „Þetta verður bara veisla fyrir vestan“ Vestri og KR mætast á fyrsta degi vetrar: „Vona að það snjói ekki í nótt“ Lárus Orri framlengir á Skaganum Sjá meira