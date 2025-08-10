Daninn Patrick Pedersen náði þeim áfanga á dögunum að verða markahæsti leikmaður efstu deildar frá upphafi.
Hann er nú búinn að skora 133 mörk í efstu deild. Hann tók metið af Tryggva Guðmundssyni sem skoraði 131 mark á sínum ferli.
Pedersen kom hingað til lands árið 2013 og skoraði þá fimm mörk í níu leikjum. Hann skoraði sex mörk í þrettán leikjum ári síðar.
Sumarið 2015 skoraði hann þrettán mörk í tuttugu leikjum og hefur í raun verið óstöðvandi síðan. Hann er enn í fullu fjöri og markahæsti leikmaður Bestu deildarinnar. Pedersen á því eftir að bæta hraustlega við metið ef að líkum lætur.
Klipparar Sýnar Sports gerðu sér lítið fyrir og fundu öll mörkin hans Pedersen og má sjá þau í klippunni hér að ofan.