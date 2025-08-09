Rallýbíll af Land Rover-tegund er gjöreyðilagður eftir að eldur kviknaði í honum á Emstruleið nærri Þórsmörk í morgun.
Leifur Bjarki Björnsson slökkviliðsstjóri hjá Brunavörnum Rangárvallasýslu staðfestir þetta í samtali við fréttastofu. Hann segir tilkynningu um brunann hafa borist slökkviliði um níuleytið í morgun.
Tveir hafi verið í bílnum, sem vat að Leifi skilst á ferð þegar eldurinn kviknaði. Báðir hafi komist úr honum óhultir og tekist að bjarga einhverjum búnaði úr bílnum.
Leifur Bjarki segir slökkvistarf hafa gengið vel þó bíllinn hafi gjöreyðilagst.