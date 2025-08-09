Þróttur minnkaði forskot Breiðabliks á toppi Bestu deildar kvenna í fótbolta í gærkvöldi eftir 2-1 sigur á Víkingum í Laugardalnum. Nú má sjá mörkin og rauða spjaldið hér inn á Vísi.
Þróttur er með 28 stig eða sex stigum minna en Blikar. Þróttarar eiga líka leik inni á Kópavogsliðið. Víkingskonur eru áfram í fallsæti.
Þróttarar enduðu leikinn tíu á móti ellefu eftir að varnarmaðurinn Sóley María Steinarsdóttir fékk beint rautt spjald á 73. mínútu.
Norski dómarinn Marit Skurdal dæmdi leikinn og gaf Sóleyju rauða spjaldið fyrir að toga í hárið á Víkingskonunni Lindu Líf Boama. Linda var að keyra framhjá henni þegar Sóley greip til þessa örþrifaráðs.
Katherine Amanda Cousins og Kayla Marie Rollins komu Þrótti í 2-0 í fyrri hálfleiknum en Ashley Jordan Clark minnkaði muninn í þeim seinni í sínum fyrsta leik með Víkingsliðinu.
Víkingsliðið náði ekki að jafna metin manni fleiri í næstum því tuttugu mínútur.
Hér fyrir neðan má sjá mörkin og rauða spjaldið.