Í beinni
Fótbolti - Besta deild kvenna
FHL
FH
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
EM 2025 í fótbolta
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Enski boltinn
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
laugardagur 9. ágúst 2025
Fullt tungl
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
EM 2025 í fótbolta
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Enski boltinn
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Besta deild kvenna
FHL
FH
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Segja Sölva hæðast að Bröndby
Fótbolti
Segir hetju Evrópumeistaranna ljúga
Fótbolti
Fékk flugeld í punginn í leik
Fótbolti
Enska augnablikið: Grætti barnið en var slétt sama
Enski boltinn
Fékk rautt spjald fyrir að toga í hár mótherja
Íslenski boltinn
Slagsmál stuðningsmanna fyrir utan Ölver: „Allir með grímu fyrir andlitið og réðust á okkur“
Fótbolti
Fá íþróttahæfileikana sína frekar frá móður sinni
Sport
Stórstjörnur Barcelona sektaðar fyrir brot á lyfjaprófsreglum
Fótbolti
Hafþór Júlíus í öðru sæti eftir fyrri daginn
Sport
Stelpurnar Norðurlandameistarar og strákarnir fengu silfur
Körfubolti
Fleiri fréttir
Í beinni: FHL - FH | Hafnfirðingar fyrir austan
Fékk rautt spjald fyrir að toga í hár mótherja
Uppgjörið: Þróttur - Víkingur 2-1 | Heimakonur unnu Reykjavíkurslaginn
Galdur orðinn leikmaður KR
Á Tryggvi Guðmundsson kannski enn markametið?
„Sáum á dómurunum í restina að þeir höfðu eitthvað á samviskunni“
„Ákvað bara að láta vaða“
„Það var góð barátta í okkur og mikil liðsheild“
Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-6 | Ekkert fær Blika stöðvað
Uppgjörið: Þór/KA - Valur 1-2 | Mikilvægur sigur gestanna
Uppgjör: Stjarnan - Tindastóll 3-0 | Hoppa upp í efri hlutann eftir sannfærandi sigur
Fengið nokkur skilaboð eftir skipti frá Val til KR
Sjáðu mörkin úr Bestu: Nú er hinn Pedersen bróðirinn farinn að skora líka
„Ég var í smá sjokki“
Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður
Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni?
„Ég hef aldrei séð Stjörnuna spila svona“
„Ég er mjög þreyttur“
Uppgjörið: Afturelding - Vestri 1-1 | Deila með sér stigunum
„Mæli með að dómarar nái þessum hraða með boltann“
Uppgjörið: Fram - Stjarnan 1-1 | Allir ósáttir eftir jafntefli
Leiknir selur táning til Serbíu
Markametið hans Patricks Pedersen í tölum
Sjáðu Pedersen bæta metið og Skagamenn jafna með skrýtnum mörkum
Uppgjör: ÍA - Valur 2-2 | Skaginn náði í stig með ótrúlegu marki
Hansen hamingjusamur í Víkinni næstu árin
Tryggvi þurfti að bíða í 257 daga eftir að bæta metið
„Margir sem voru tilbúnir að koma honum fyrir kattarnef fyrir mig“
Natasha með slitið krossband
Kári reynir að hjálpa HK upp um deild
Sjá meira
Mest lesið
Segja Sölva hæðast að Bröndby
Fótbolti
Segir hetju Evrópumeistaranna ljúga
Fótbolti
Fékk flugeld í punginn í leik
Fótbolti
Enska augnablikið: Grætti barnið en var slétt sama
Enski boltinn
Fékk rautt spjald fyrir að toga í hár mótherja
Íslenski boltinn
Slagsmál stuðningsmanna fyrir utan Ölver: „Allir með grímu fyrir andlitið og réðust á okkur“
Fótbolti
Fá íþróttahæfileikana sína frekar frá móður sinni
Sport
Stórstjörnur Barcelona sektaðar fyrir brot á lyfjaprófsreglum
Fótbolti
Hafþór Júlíus í öðru sæti eftir fyrri daginn
Sport
Stelpurnar Norðurlandameistarar og strákarnir fengu silfur
Körfubolti
Í beinni
Fótbolti - Besta deild kvenna
FHL
FH
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Pallborðið
Kompás
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Kauphöllin
Seðlabankinn
Vistaskipti
Veitingastaðir
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
EM 2025 í fótbolta
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Enski boltinn
Körfubolti
Handbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Eurovision
Menning
Uppskriftir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Heilsa
RAX
Áskorun
Makamál
Leikjavísir
Kynlíf Aldísar
Samstarf
Tískutal
Tíska og hönnun
Útkall
Einkalífið
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar