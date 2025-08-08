Nígerísk hjón reisa glerkastala í Kjós og flytja inn tonn af blómum til að gifta sig aftur Agnar Már Másson skrifar 8. ágúst 2025 15:00 Búið er að reisa glerhýsi fyrir brúðkaupsveisluna. Þetta er reyndar ekki fyrsta sinn sem þau halda brúðkaupið sitt, heldur héldu þau aðra slíka veislu í Dubai í sumar samkvæmt heimildum fréttastofu. Vísir Nígerísk stjörnuhjón sem halda brúðkaup í Hallgrímskirkju í dag hafa látið reisa stærðarinnar glerhýsi í Kleif í Kjós þar sem brúðkaupsveisla verður haldin að lokinni athöfn. Mikið umstang er í kringum brúðkaupið og búist er við hundruðum gesta erlendis frá og tökuteymi frá Netflix. Þetta er aftur á móti ekki fyrsta brúðkaupsathöfn hjónanna, sem eru þegar gift. Nígerískt par heldur gríðarstórt brúðkaup í Hallgrímskirkju í dag en parið er ekki að gifta sig í fyrsta sinn og hefur haldið nokkrar brúðkaupsveislur síðustu tvö ár, nú seinast í Dúbaí í sumar samkvæmt heimildum. Tökuteymi á vegum Netflix er sagt munu mynda brúðkaupið og veisluna. Svartir eðalvagnar við Edition og Hörpuna Hallgrímsirkja er lokuð almenningi milli klukkan 15 og 17 í dag vegna brúðkaupsins. Fjölda svartra bifreiða hefur verið lagt fyrir utan Hörpuna en samkvæmt heimildum Vísis hafa hjónin leigt út þrjár hæðir á Edition-hótelinu við Hörpuna vegna brúðkaupsveislunnar. Fjöldi svartra bíla, væntanlega leigubifreiða, lagt á bílastæði Hörpunnar en á Edition-hótelinu þar við hliðina á eru brúðkaupsgestir sagðir dvelja.Vísir Búist er við því að gestum verði ekið frá Edition að Hallgrímskirkju en orðrómur gengur manna á milli um að þar verði nafntogaðar stjörnur á ferð. Dóttir olíubaróns Hjónin eru hin 29 ára leikkona Temi Otedola og hinn 34 ára Oluwatosin Oluwole Ajibade, sem er betur þekktur undir listamannanafninu Mr. Eazi. Eazi er afrobeat-tónlistarmaður frá Nígeríu og Gana sem hefur meðal annars gefið út lög með reggaeton-kóngunum Bad Bunny og J. Balvin. Brúðguminn birti fyrir tveimur vikum tónlistarmyndband á Instagram og í framhaldinu fleiri myndir í íslensku hrauni. View this post on Instagram A post shared by Don Eazi (@mreazi) Temi Otedola er dóttir Femi Otedola, nígerísks olíubaróns sem stendur í 2566. sæti á lista Forbes yfir ríkustu menn heims. Eignir auðkýfingsins eru metnar á 1,3 milljarða Bandaríkjadala, sem jafngildir um 160 milljörðum króna. Systur hennar er plötusnúðurinn DJ Cuppy og tónlistarkonan Tolani. Hjónin hafa verið gift í tæplega tvö ár. Þau reka hlaðvarp saman er nefnist How Far? en árið 2022 greindu þau frá þar að þau hefðu trúlofast í Dúbaí. Tonn af blómum og heilu hæðirnar á Edition bókaðar Sömu heimildarmenn segja að búist sé við hátt í 200 manns sem komi erlendis frá til að sækja brúðkaupið, þar á meðal nokkrir nafntogaðir einstaklingar. Tugir aðfluttra starfsmanna hafa komið að brúðkaupinu og meðal annars lagt blómahaf við altari Hallgrímskirkju. Rúmt tonn af blómum var flutt til landsins vegna veislunnar, að sögn heimildarmanna. Þá hefur starfsfólk brúðkaupsins reist stærðarinnar glerhýsi í Kleif í Kjós þar sem brúðkaupsveisla verður haldin að athöfn lokinni. Búið er að koma fyrir sviði í glerskálanum sem verður að sögn tekinn niður um leið og veislunni lýkur. Eigandi Kleifs Farm í Eilífsdal sagðist ekki geta tjáð sig um málið í samtali við Vísi. Glerkastalinn í Kleif í Kjós.Vísir Þegar blaðamaður og tökumaður kíktu inn í Hallgrímskirkju fyrir hádegi í dag var fjöldi túrista að venju í kirkjunni en starfsfólk hafði girt af þriðjung salsins til að skreyta með blómum. Forvitnir ferðamenn tóku myndir af skreytingunum en þekktu ekki tilefnið frekar en blaðamaður. Flestir þeirra stóðu í lyfturöðinni. Grétar Einarsson, kirkjuhaldari í Hallgrímskirkju, vildi ekki tjá sig um málið við fréttastofu. Verðandi brúðhjónin munu hafa óskað eftir fréttabanni. 