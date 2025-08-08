Norska sambandið vill banna fótboltaleiki innanhúss Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. ágúst 2025 14:16 Íslenska landsliðsins konan Sædís Rún Heiðarsdóttir spilar með Vålerenga og lék allar níutíu mínúturnar í leiknum fræga Getty/Marius Simensen/Piaras Ó Mídheach Hættulega gúmmíkurlið í Lilleström fótboltahöllinni gæti séð til þess að Norðmenn hætti hreinlega að spila fótboltaleiki innanhúss. Norska knattspyrnusambandið hefur lagt það til að banna hér eftir fótboltaleiki innanhúss. Liðin mega æfa inni í höllunum sínum en ekki spila leiki sína þar. Norska ríkisútvarpið segir frá. Málið er komið til vegna þess að fjölmargir leikmenn í norsku kvennadeildinni féllu á lyfjaprófi eftir að hafa spilað leik í fótboltahöll Lilleström. Leikmenn Lilleström og Valerenga fóru í lyfjapróf eftir leikinn og átta þeirra féllu á lyfjaprófi. Enginn skildi neitt í einu en eftir mikla rannsókn kom það í ljós að leikmennirnir höfðu fengið í sig ólöglegt efni í gegnum gúmmíkurlið á gervigrasvellinum. Rannsókn málsins er ekki lokið en ástæðurnar fyrir fallinu á lyfjaprófinu eru samt staðfestar og leikmönnunum verður ekki refsað. Lilleström höllinni var lokað enda hræðilegt fyrir íþróttafólk að eiga á hættu að falla á lyfjaprófi vegna undirlagsins sem leikmennirnir spila á. Þær fótboltahallir sem eru með sama gúmmíkurl í grasinu og í gervigrashöll Lilleström mega ekki lengur hýsa fótboltaleiki fái norska knattspyrnusambandið þetta í gegn. Hér má lesa meira um málið á norsku. Norski boltinn Mest lesið Slagsmál stuðningsmanna fyrir utan Ölver: „Allir með grímu fyrir andlitið og réðust á okkur“ Fótbolti Hvolfdu kamri, skölluðu Víking og voru piparúðaðir út Fótbolti Á Tryggvi Guðmundsson kannski enn markametið? Íslenski boltinn Tapsárir Danir lentu í skærum við lögreglu: Piparúða beitt, ferðaklósetti velt og fimm milljón króna tjón Fótbolti „Algjörlega óásættanlegt“ og stuðningsmennirnir verða settir í bann Fótbolti Sjáðu mörkin sem gerðu stuðningsmenn Bröndby alveg bandbrjálaða Fótbolti Þýsk fótboltagoðsögn dæmd í fangelsi Fótbolti Enska augnablikið: 13 ára Hjörvar tók andköf Enski boltinn Samdi við kríuna um að koma sér á brott Golf Framkvæmdastjórinn fær frí til að vera kylfusveinn Golf Fleiri fréttir Enska augnablikið: Geðsturlun Georgíumannsins Norska sambandið vill banna fótboltaleiki innanhúss Galdur orðinn leikmaður KR „Algjörlega óásættanlegt“ og stuðningsmennirnir verða settir í bann Á Tryggvi Guðmundsson kannski enn markametið? Röddin við það að brotna í hjartnæmri ræðu Cloé Eyju Sjáðu mörkin sem gerðu stuðningsmenn Bröndby alveg bandbrjálaða Enska augnablikið: 13 ára Hjörvar tók andköf Hvolfdu kamri, skölluðu Víking og voru piparúðaðir út Myndaveisla af ótrúlegum sigri Víkinga Þýsk fótboltagoðsögn dæmd í fangelsi Slagsmál stuðningsmanna fyrir utan Ölver: „Allir með grímu fyrir andlitið og réðust á okkur“ Fyrirliðabandið tímabundið tekið af Ter Stegen „Þeir voru sterkari en við í loftinu“ Tapsárir Danir lentu í skærum við lögreglu: Piparúða beitt, ferðaklósetti velt og fimm milljón króna tjón Sauð allt upp úr hjá stuðningsfólki Bröndby eftir leik „Fullkominn skandall, Bröndby niðurlægt á Íslandi“ „Eitt af þessum kvöldum þar sem allt gekk upp“ „Sáum á dómurunum í restina að þeir höfðu eitthvað á samviskunni“ „Ákvað bara að láta vaða“ „Það var góð barátta í okkur og mikil liðsheild“ Uppgjörið: Zrinjski - Breiðablik 1-1 | Guði sé lof fyrir kaffi Sævar Atli hetja Brann sem er í góðum málum Gjörbreytt framlína Man United með tilkomu Šeško Uppgjörið: Víkingur - Bröndby 3-0 | Niðurlægðu gestina og Víkingar í frábærum málum Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-6 | Ekkert fær Blika stöðvað Uppgjörið: Þór/KA - Valur 1-2 | Mikilvægur sigur gestanna Uppgjör: Stjarnan - Tindastóll 3-0 | Hoppa upp í efri hlutann eftir sannfærandi sigur Arsenal tapar fyrstu tveimur leikjum sínum með Gyökeres Fengið nokkur skilaboð eftir skipti frá Val til KR Sjá meira