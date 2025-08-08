Víkingur og Breiðablik voru bæði í eldlínunni í Evrópukeppnunum í gærkvöldi og nú má sjá mörkin úr leikjunum hér inn á Vísi.
Víkingur vann frábæran 3-0 sigur á danska liðinu Bröndby í Víkinni í fyrri leik liðanna í þriðju umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar.
Nikolaj Hansen og Oliver Ekroth skoruðu báðir með skalla eftir hornspyrnur Gylfa Þórs Sigurðssonar og þeir komu Víkingum þar með í 2-0.
Þriðja markið skoraði síðan varamaðurinn Viktor Örlygur Andrason sjö mínútum fyrir leikslok.
Breiðablik náði 1-1 jafntefli á móti Zrinjski Mostar úti í Bosníu í fyrri leik liðanna í þriðju umferð undankeppni Evrópudeildarinnar. Tobias Thomsen kom Blikum yfir þegar hann fylgdi á eftir eigin vítaklúðri en Mostar liðið jafnaði með marki úr vítaspyrnu á 72. mínútu.
Höskuldur Gunnlaugsson tók vítið en markvörðurinn fór of snemma af stað og varði. Höskuldur lét Thomsen taka vítið í staðinn og Daninn kom boltanum loks í markið í þriðju tilraun.
Það má sjá mörkin úr leikjunum tveimur hér fyrir ofan og neðan.