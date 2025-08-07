Þrjár þjóðir upp fyrir Ísland á FIFA listanum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. ágúst 2025 10:13 Sveindís jane Jónsdóttir og félagar hennar í íslenska landsliðinu náðu ekki að vinna leik á EM og eru á niðurleið á heimslistanum. Getty/Maja Hitij Íslenska kvennalandsliðið í fótbolta féll niður um þrjú sæti þegar nýjasti styrkleikalisti Alþjóða knattspyrnusambandsins var opinberaður í dag. Íslenska liðið er nú í sautjánda sæti en var áður í því fjórtánda. Ísland missti Noreg, Kína og Ástralíu upp fyrir sig á listanum. Íslenska landsliðið tapaði öllum þremur leikjum sínum á Evrópumótinu í Sviss í síðasta mánuði en vann Serbíu í vináttulandsleik rétt fyrir mótið. Íslensku stelpurnar hafa fallið niður um fjögur sæti síðan í mars þegar liðið sat í þrettánda sæti listans. Spánn komst upp fyrir Bandaríkin og er spænska liðið nú í efsta sæti heimslistans. Svíar fóru upp um þrjú sæti og í þriðja sætið en Evrópumeistarar Englands verða að sætta sig við fjórða sætið. Þjóðverjar eru í fimmta sætið en Frakkar hækkuðu sig um fjögur sæti og eru nú í sjötta sæti. Ísland og Brasilía eru einu landsliðin meðal þeirra fjörutíu hæstu í heiminum sem lækka sig um þrjú sæti eða meira. Brasilía vann Suðurameríkukeppni landsliða en datt samt niður í sjöunda sætið. Landslið kvenna í fótbolta FIFA Mest lesið Svakaleg slagsmál í æfingarleik á Spáni Fótbolti „Ekki sáttir við að Íslendingur kæmi að kenna þeim“ Fótbolti Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni? Íslenski boltinn Blikarnir hoppuðu út í á Fótbolti Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður Íslenski boltinn Dagný kveður West Ham með tárin í augunum Enski boltinn Trump réði sjálfan sig í stórt starf á Ólympíuleikunum Sport Ísland í átta liða úrslit eftir ótrúlega endurkomu Körfubolti „Ég hef aldrei séð Stjörnuna spila svona“ Íslenski boltinn Ákærður fyrir að hnupla treyju LeBron sem seldist seinna á nær hálfan milljarð Körfubolti Fleiri fréttir Dagný kveður West Ham með tárin í augunum Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður „Ekki sáttir við að Íslendingur kæmi að kenna þeim“ Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni? Blikarnir hoppuðu út í á Svakaleg slagsmál í æfingarleik á Spáni Aðeins sjö lið í heiminum eytt meira en nýliðar Sunderland Sara Björk áfram í Sádi-Arabíu „Ég hef aldrei séð Stjörnuna spila svona“ „Ég er mjög þreyttur“ Uppgjörið: Afturelding - Vestri 1-1 | Deila með sér stigunum „Mæli með að dómarar nái þessum hraða með boltann“ Uppgjörið: Fram - Stjarnan 1-1 | Allir ósáttir eftir jafntefli Leiknir selur táning til Serbíu Hólmbert Aron til Suður-Kóreu Katla kynnt til leiks í Flórens Markametið hans Patricks Pedersen í tölum Verðmætustu uppöldu leikmennirnir spila í Arsenal Lyfta fólki upp til að skrifa á Jota minningarvegginn Segir að þeir hafi notað Newcastle í pókerleik Ratcliffe-mótmæli á leik Manchester United og Arsenal Lars sendi kveðju til Íslands Sjáðu Pedersen bæta metið og Skagamenn jafna með skrýtnum mörkum Evrópudeildarleikur Blika í beinni á Sýn Sport Mourinho grét á blaðamannafundi Fótboltamaður drukknaði Liverpool búið að samþykkja tilboð en nú veltur allt á Darwin Nunez Dramatík í Barcelona: Félagið í mál við eigin leikmann Tölvuleikurinn Grand Theft Auto boðar mjög gott fyrir Man. United Patrick: Léttir að sjá boltann í netinu Sjá meira