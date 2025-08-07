Reyndu að ráða Solskjær áður en þeir réðu svo Heimi Hallgríms Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. ágúst 2025 11:01 Ole Gunnar Solskjær ræddi það þegar hann var nálægt því að taka við írska landsliðinu. Getty/Stephen McCarthy/ Ole Gunnar Solskjær, fyrrum knattspyrnustjóri Manchester United, var í viðræðum um að taka við írska karlalandsliðinu í fótbolta á síðasta ári. Írska knattspyrnusambandið reyndi því að ráða Solskjær sem eftirmann Stephen Kenny en á endanum fékk Eyjamaðurinn Heimir Hallgrímsson starfið. Solskjær tók síðan við tyrkneska félaginu Besiktas í janúar. Besiktas mætir írska liðinu St Patrick's Athletic í þriðju umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar í kvöld en þjálfari þess er einmitt fyrrnefndur Stephen Kenny. Solskjær ræddi það fyrir leikinn þegar hann var nálægt því að taka við írska landsliðinu árið 2024. BBC segir frá. „Ég átti nokkur góð samtöl við fulltrúa sambandsins um starfið,“ sagði Solskjær á blaðamannafundi fyrir leikinn. „Það fór svo ekki svo að ég fengi starfið en ég er mjög ánægður þar sem ég er núna. Við skulum orða það þannig,“ sagði Solskjær. Heimir Hallgrímsson var ráðinn 10. júlí 2024 ellefu dögum eftir að hann hætti með landslið Jamaíka. Írska landsliðið hefur spilað tíu landsleiki undir stjórn Heimis til þessa og unnið fjóra þeirra. Besiktas datt úr Evrópudeildinni í síðustu viku eftir að hafa tapað 6-2 samanlagt á móti Shakhtar Donetsk. Liðið fær nú annað tækifæri í Sambandsdeildinni. Þeir spila nú fyrri leikinn við írska liðið í Dublin en þann seinni á heimavelli sínum í Istanbul. Hinn 52 ára gamli Solskjær átti mjög sigursælan feril sem leikmaður Manchester Untied og vann meðal annars þrennuna með félaginu 1999. Hann var síðan knattspyrnustjóri United frá 2018 til 2021, tók við af Jose Mourinho á miðju tímabili en var rekinn áður en United réði Erik ten Hag. Starfið hjá Besiktas var hans fyrsta starf í rúm þrjú ár. Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands Sambandsdeild Evrópu Mest lesið Svakaleg slagsmál í æfingarleik á Spáni Fótbolti Dagný kveður West Ham með tárin í augunum Enski boltinn „Ekki sáttir við að Íslendingur kæmi að kenna þeim“ Fótbolti Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni? Íslenski boltinn Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður Íslenski boltinn Blikarnir hoppuðu út í á Fótbolti Trump réði sjálfan sig í stórt starf á Ólympíuleikunum Sport Ísland í átta liða úrslit eftir ótrúlega endurkomu Körfubolti „Ég hef aldrei séð Stjörnuna spila svona“ Íslenski boltinn Ákærður fyrir að hnupla treyju LeBron sem seldist seinna á nær hálfan milljarð Körfubolti Fleiri fréttir Reyndu að ráða Solskjær áður en þeir réðu svo Heimi Hallgríms Sjáðu mörkin úr Bestu: Nú er hinn Pedersen bróðirinn farinn að skora líka Þrjár þjóðir upp fyrir Ísland á FIFA listanum „Ég var í smá sjokki“ Dagný kveður West Ham með tárin í augunum Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður „Ekki sáttir við að Íslendingur kæmi að kenna þeim“ Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni? Blikarnir hoppuðu út í á Svakaleg slagsmál í æfingarleik á Spáni Aðeins sjö lið í heiminum eytt meira en nýliðar Sunderland Sara Björk áfram í Sádi-Arabíu „Ég hef aldrei séð Stjörnuna spila svona“ „Ég er mjög þreyttur“ Uppgjörið: Afturelding - Vestri 1-1 | Deila með sér stigunum „Mæli með að dómarar nái þessum hraða með boltann“ Uppgjörið: Fram - Stjarnan 1-1 | Allir ósáttir eftir jafntefli Leiknir selur táning til Serbíu Hólmbert Aron til Suður-Kóreu Katla kynnt til leiks í Flórens Markametið hans Patricks Pedersen í tölum Verðmætustu uppöldu leikmennirnir spila í Arsenal Lyfta fólki upp til að skrifa á Jota minningarvegginn Segir að þeir hafi notað Newcastle í pókerleik Ratcliffe-mótmæli á leik Manchester United og Arsenal Lars sendi kveðju til Íslands Sjáðu Pedersen bæta metið og Skagamenn jafna með skrýtnum mörkum Evrópudeildarleikur Blika í beinni á Sýn Sport Mourinho grét á blaðamannafundi Fótboltamaður drukknaði Sjá meira