Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni?

Sérfræðingar Stúkunnar veltu fyrir sér þeim möguleika að Vesturbæjarstórveldið falli úr Bestu deildinni í fótbolta í haust og að KR verði þar með ekki með í deild þeirra bestu sumarið 2026.
KR-ingar hafa aðeins einu sinni fallið úr deildinni (sumarið 1977) og hafa verið lengst allra núverandi félaga í efstu deild.
KR-ingar sitja í dag í fallsæti Bestu deildar karla í fótbolta með aðeins fjóra sigra og sautján stig í sautján leikjum. Liðið er búið að fá á sig flest mörk allra liða í deildinni.
KR tapaði úti í Vestmannaeyjum um Verslunarmannahelgina og hefur því aðeins náð í eitt stig í síðustu fjórum leikjum.
Kjartan Atli Kjartansson, umsjónarmaður Stúkunnar, spurði sérfræðinga sína einfaldlega hvort að KR gæti fallið í ár.
„Síðasta umræðuefnið strákar. Geta KR-ingar fallið? Þetta er eitthvað sem er búið að vera í umræðunni og það er reglulega verið að ræða þetta. Viðauki í þeirri umræðu er síðan þessu úrslitakeppni því síðustu fimm umferðirnar eru alltaf eftir,“ sagði Kjartan Atli og sýndi að KR-liðinu hefur gengið betur gegn neðri hlutanum en efri hlutanum sem ætti að auka líkurnar á því að Vesturbæjarliðið bjargi sér.
„En geta KR-ingar fallið Albert,“ spurði Kjartan.
„Já ég er þar. Síðustu þrjú töp KR í deildinni hafa öll verið á móti liðum í neðri hlutanum. Þessi leikur á móti ÍBV var skelfilegur og þeir skora ekki í tapi á móti ÍA. KA-leikurinn var ekki góður heldur. Þetta eru síðustu þrjú töpin þeirra í deildinni,“ sagði Albert Brynjar Ingason.
„Þeir hafa líka bara skorað þrjú mörk í síðustu fjórum leikjum. Þeir hafa verið að fá mikið af færum á sig og mikið af mörkum á sig út allt tímabilið en í upphafi tímabilsins voru þeir að skora mjög mikið af mörkum. Það er einhvern veginn farið,“ sagði Albert.
Hér fyrir ofan má horfa á alla umræðuna um KR og möguleikann á því að þeir falli í haust. Sigurbjörn Hreiðarsson, annar sérfræðingur í Stúkunni, blandaði sér líka í umræðuna.