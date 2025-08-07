Sjáðu mörkin úr Bestu: Nú er hinn Pedersen bróðirinn farinn að skora líka Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 7. ágúst 2025 10:32 Jeppe Pedersen fagnar marki sínu í gær fyrir Vestra á móti Aftureldingu. Vísir/Diego Tveir leikir fóru fram í Bestu deild karla í fótbolta í gærkvöldi og nú er hægt að sjá mörkin úr þeim inn á Vísi. Fimm af sex leikjum sautjándu umferðar enduðu með jafntefli þar af báðir leikirnir í gær. Nýliðarnir Afturelding og Vestri gerðu 1-1 jafntefli í Mosfellsbænum. Jeppe Pedersen, yngri bróðir Patrick Pedersen, hafði ekki skorað í Bestu deildinni í sumar fyrir leikinn, en hann kom Vestra i 1-0, daginn eftir að bróðir hans bætti markametið í efstu deild á Íslandi. Afturelding fékk vítaspyrnu í seinni hálfleik þar sem Benjamin Stokke jafnaði metin. Fram gerði 1-1 jafntefli á móti Stjörnunni. Róbert Hauksson kom Fram yfir á 60. mínútu en Andri Rúnar Bjarnason jafnaði metin á 83. mínútu. Hér fyrir neðan má sjá mörkin úr leikjunum tveimur. Klippa: Mörkin úr leik Aftureldingar og Vestra Klippa: Mörkin úr leik Fram og Stjörnunnar Besta deild karla Vestri Afturelding Fram Stjarnan Mest lesið Svakaleg slagsmál í æfingarleik á Spáni Fótbolti Dagný kveður West Ham með tárin í augunum Enski boltinn „Ekki sáttir við að Íslendingur kæmi að kenna þeim“ Fótbolti Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni? Íslenski boltinn Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður Íslenski boltinn Blikarnir hoppuðu út í á Fótbolti Trump réði sjálfan sig í stórt starf á Ólympíuleikunum Sport Ísland í átta liða úrslit eftir ótrúlega endurkomu Körfubolti „Ég hef aldrei séð Stjörnuna spila svona“ Íslenski boltinn Ákærður fyrir að hnupla treyju LeBron sem seldist seinna á nær hálfan milljarð Körfubolti Fleiri fréttir Sjáðu mörkin úr Bestu: Nú er hinn Pedersen bróðirinn farinn að skora líka „Ég var í smá sjokki“ Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni? „Ég hef aldrei séð Stjörnuna spila svona“ „Ég er mjög þreyttur“ Uppgjörið: Afturelding - Vestri 1-1 | Deila með sér stigunum „Mæli með að dómarar nái þessum hraða með boltann“ Uppgjörið: Fram - Stjarnan 1-1 | Allir ósáttir eftir jafntefli Leiknir selur táning til Serbíu Markametið hans Patricks Pedersen í tölum Sjáðu Pedersen bæta metið og Skagamenn jafna með skrýtnum mörkum Uppgjör: ÍA - Valur 2-2 | Skaginn náði í stig með ótrúlegu marki Hansen hamingjusamur í Víkinni næstu árin Tryggvi þurfti að bíða í 257 daga eftir að bæta metið „Margir sem voru tilbúnir að koma honum fyrir kattarnef fyrir mig“ Natasha með slitið krossband Kári reynir að hjálpa HK upp um deild „Báðir endar vallarins mættu vera betri“ „Skemmtilegra þegar vel gengur“ Uppgjörið: Valur - Breiðablik 0-3 | Létt verk fyrir meistarana Sjáðu umdeilda vítadóminn og sigurmarkið sem var dæmt af Sjáðu tvennu Sigurðar og snögg svör Víkinga Tómas Bent seldur til Skotlands Sigurður grautfúll: „Líður eins og við höfum tapað þessum leik“ „Dómur af himnum ofan“ Þurfa þrjú stig „ef við ætlum ekki að lenda í veseni“ „Ég veit ekkert hverjir þetta voru“ „Alltaf gaman að skora fyrir uppeldisfélagið“ Uppgjörið: FH - Víkingur 2-2 | Forza ragazzi! Sjá meira