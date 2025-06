Í hennar anda að vera ein slakasta brúður sögunnar

Hjördís Perla svífur um á bleiku skýi eftir óaðfinnanlega vel heppnað brúðkaup þar sem gleðin var í fyrirrúmi og stressið fékk ekki boð. Þau Kári hafa verið par í fjölda mörg ár, eiga tvo stráka saman og fögnuðu ástinni ásamt hundrað af sínum nánustu vinum og fjölskyldumeðlimum eftir um árs undirbúning.

Hjónin á brúðkaupsdaginn ásamt sonum þeirra tveimur. Aðsend

Hvenær og hvernig trúlofuðust þið?

Þegar ég var ófrísk af seinni drengnum okkar Markúsi. Það var á aðfangadagskvöld, Kári átti svona vandræðalegt krúttlegt móment og bað mín heima í kósíheitum.

Hvað voruð þið búin að vera lengi að skipuleggja stóra daginn?

Í um það bil ár. Ég var í golfferð með golfhópnum mínum No Birdies og við vorum að gista á þessu hóteli í Cascais í Portúgal. Við lentum á spjalli við þá sem ráku hótelið og þeir voru svo ótrúlega almennilegir. Þeir sýndu mér salinn sem er svona Lake House með útsýni út á tíundu holu og þá var eiginlega ekki aftur snúið.

Við eigum svo stóran hóp af vinum sem spila golf og ég hugsaði að ég þyrfti ekki að leita lengur að staðsetningu, þetta var æðislegt og ég gjörsamlega féll fyrir þessum bæ.

Tveimur mánuðum eftir golfferðina heimsótti ég hótelið aftur með einni bestu vinkonu minni Ernu Viktoríu til að fá svona endanlega tilfinningu fyrir þessu. Starfsfólk hótelsins hefur hjálpað mikið til við undirbúning og þetta gekk allt mjög smurt fyrir sig, kannski líka því við vorum svo tímanlega í því þannig það var mjög lítið stress.

Stressið var svo sannarlega ekki að þvælast fyrir Hjördísi Perlu sem naut sín algjörlega í botn á brúðkaupsdaginn! Aðsend

Vissuð þið strax að þið vilduð gifta ykkur erlendis?

Við vorum lengi að velta fyrir okkur staðsetningu en ég vissi alltaf að ég vildi hafa einhvers konar áfangastaðarbrúðkaup, hvort sem það væri í sveitinni eða erlendis og hafa fólk aðeins lengur með okkur en bara eina kvöldstund.

Síðan gjörsamlega féll ég fyrir þessum stað og ég algjörlega dýrka Portúgal og standardinn á öllu hérna hvort sem það er matur, vín, hvernig fólkið er eða annað.

Hjördís Perla og Kári ásamt þeirra besta fólki. Hjördís kolféll fyrir Cascais og er í skýjunum með stóra daginn. Aðsend

Hvernig var brúðkaupsdagurinn?

Brúðkaupsdagurinn var held ég bara besti dagur í lífi mínu og eiginlega flestra gestanna líka, það voru allir high on life and love. Þetta var svo dásamlegt og það kvartar allavega enginn!

Vinkonurnar Rakel María Sigþórsdóttir, Helga Reynisdóttir, Íris Björk, Hjördís Perla, Lilja Magnúsdóttir og Jovana Schally að njóta. Aðsend

Voruð þið með dagskrá yfir aðra daga en á brúðkaupsdaginn?

Við vorum með golfmót sem fólk gat skráð sig í með góðum fyrirvara og helmingur af gestunum tóku þátt í því. Við spiluðum Texas Scramble sem var æðislega skemmtilegt. Það voru allir í svo miklu stuði og fólk fékk tækifæri til að kynnast betur.

Við blönduðum gestunum líka þannig að það væru ekki endilega besti vinir að spila saman. Þannig hristum við hópinn vel saman.

Svo á mánudeginum eftir brúðkaupið vorum við með Casino kvöld fyrir þá gesti sem voru enn úti. Þemað var Casino Royale en spilavítið hér í Cascais er eitt stærsta og að ég held elsta í Evrópu.

Íris Ósk og Hjördís á Casino kvöldinu en Íris átti sömuleiðis afmæli þá. Aðsend

Ian Fleming sem skrifaði Casino Royale og aðrar James Bond sögur sótti innblástur í einmitt þetta spilavíti en það voru víst einhverjir spæjarar og njósnarar sem voru þar í kringum seinni heimsstyrjöldina. Það var svolítið skemmtilegt að hafa þemað í beinni tengingu við þetta.

Voruð þið sammála í skipulaginu?

Já, Kára var eiginlega bara boðið í brúðkaupið og eina sem hann þurfti að gera var að mæta, annars sá ég um allt. Hann bara treysti mér fyrir því þannig það var lítið vandamál. Ég svona leyfði honum aðeins að vita hvað var að gerast inn á milli.

Hjördís Perla grínaðist með að Kára hefði eiginlega bara verið boðið í brúðkaupið en hann treysti henni alfarið fyrir skipulaginu. Aðsend

Hvaðan sóttuð þið innblástur í skipulaginu?

Ég bara spilaði þetta eftir tilfinningunni og innsæinu. Hrifningin af staðnum réði förinni og þetta var allt svo „smooth“.

Hjördís glæsibrúður ásamt eldri syni hennar á gullfallegum áfangastað. Aðsend

Hvað stendur upp úr?

Það er eiginlega ekki hægt að velja eitthvað eitt. Á brúðkaupsdaginn þá gekk allt svo vel, allt okkar besta fólk var mætt, allir voru svo glaðir og ræðurnar dásamlegar en það var ekki einn gestur sem slapp við að tárast. Það var allt bara svo fallegt og innilegt.

Svo var það bara að vera með öllu fólkinu okkar á sundlaugabakkanum þar sem allir náðu að kynnast betur og njóta þess að vera saman. Það er eiginlega magnað hvað allt er búið að ganga vel, fólk fór bara heim hálf svífandi um á bleiku skýi.

Það var ekki þurrt auga í salnum eftir einlægar ræður. Aðsend

Voru einhver skemmtiatriði eða veislustjórar?

Emmsjé Gauti kom fram og systir mín Karen sem er DJ tók svo við af honum. Þau voru frábær. Við Kári dönsuðum fyrsta dansinn við Into my arms með Nick Cave and the Bad Seeds en það lag er mjög mikið okkar.

Emmsjé Gauti tryllti lýðinn eins og honum einum er lagið! Aðsend

Guðlaugur Victor sem er einn okkar besti og nánasti vinur og er eiginlega fjölskylda veislustýrði ásamt Pétri bróður mínum og þeir gerðu það með glæsibrag.

Guðlaugur Victor í forgrunni og Pétur bróðir Hjördísar fyrir aftan hann veislustýrðu af mikilli snilld. Aðsend

Hvað voru margir gestir?

Held við höfum náð sléttum hundrað gestum, það voru um tíu prósent forföll. Það er dásamlegt að fólk hafi verið til í að eyða fríinu sínu og pening í að koma og fagna með okkur og þau gerðu það af mjög fúsum vilja.

Gleðin var við völd allan tímann! Aðsend

Hvernig gekk að velja kjólinn? Varstu með fataskipti?

Ég var svolítið kærulaus með kjólinn og var ekkert of mikið að pæla í því nema kannski aðeins að google-a. Ég var líka með áherslu á að þetta væri meira partý frekar en klassískt brúðkaup og ég vissi alveg að þetta myndi reddast.

Ég var til öryggis búin að kaupa einhvern kjól í Zöru á útsölu á 2500 krónur ef allt annað klikkaði en svo endaði ég á því að nota hann ekki því Íris Björk vinkona mín sendi mér vefverslun sem heitir mewmews.com.

Hjördís stórglæsileg í gulli hér ásamt Írisi Björk vinkonu hennar sem benti henni á kjólinn! Aðsend

Þar fann ég þennan dásamlega gyllta kjól sem var algjörlega trylltur, mér leið eins og ég væri á leið niður rauða dregilinn. Ég var ekki með nein fataskipti yfir kvöldið því ég nennti því ekki, það var of gaman.

Á Casino kvöldinu var ég í fjólubláum síðkjól sem Alexander Kirchner fatahönnuður lagaði fyrir mig þannig að hann passaði fullkomlega.

Stórglæsileg í fjólubláu. Aðsend

Ertu með eitthvað gullið ráð fyrir verðandi hjón sem eru að skipuleggja brúðkaup?

Kannski bara að taka þessum hlutum ekki of alvarlega. Þetta á bara að vera skemmtilegt og þetta er það alltaf. Ekki vera að stressa sig fyrir einhverju sem mögulega gæti klúðrast. Þetta mun bara alltaf fara á þann hátt sem það á að fara.

Gullfalleg fjölskylda á fullkomnum og stresslausum degi. Aðsend

Hvað getur klikkað þegar maður er með allt sitt besta fólk að fagna ástinni? Ég var allavega algjörlega stresslaus og fékk einmitt mörg komment að fáir hefðu séð jafn slaka brúður. Það er líka kannski svolítið mín leið, segir Hjördís brosandi að lokum.