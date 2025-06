Gildandi reglur segja að flugferð þurfi að tefjast um meira en þrjár klukkustundir þar til þeir geta krafist bóta vegna seinkunarinnar. Nýju reglurnar segja hins vegar að farþegar sem eru á leið í stutt flug þurfi að bíða í fjórar klukkustundir en farþegar á leið í löng flug í sex.

Hins vegar var tekin ákvörðun um að hækka einnig bætur ferðalanga sem lenda í töfunum. Nú ættu þeir sem eru á leið í stutt flug að fá 250 til þrjú hundruð evrur, eða um 36 til 43 þúsund krónur. Þeir á leið í lengri flug eru ekki eins heppnir og lækka bætur þeirra úr sex hundruð í fimm hundruð evrur, eða úr rúmum 86 þúsund krónum í um 72 þúsund krónur.

Endurskoðun reglnanna hefur tekið tólf ár, en þetta var fyrst tekið fyrir af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins árið 2013. Þrátt fyrir að aðildarríkin hafi náð samkomulagi á reglugerðin enn eftir að fara fyrir Evrópuþingið áður en þær verða að lögum.

Skiptar skoðanir eru á þessum breytingum samkvæmt umfjöllun The Guardian. Evrópsku neytendasamtökin sögðu að meirihluti farþega myndi missa rétt sinn til bóta á meðan viðskiptasamtökin Airlines for Europe fordæmdu breytingarnar þar sem þau vildu að tafir gætu verið enn lengri áður en farþeginn á rétt á bótum. Airlines for Europe eru fulltrúar meðal annars Ryanair, EasyJet og Lufthansa.

„Í stað þess að leyfa tafir upp að fimm og níu klukkustundum sem myndi spara allt að sjötíu prósentum af aflýstum flugum sem hægt væri að koma af stað, hafa aðildarríkin þynnt út upprunalegu tillögu framkvæmdarstjórnar Evrópusambandsins og gert þær enn flóknari,“ sagði Ourania Georgoutsakou, framkvæmdastjóri Airlines for Europe.