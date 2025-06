Frá þessu segir á Facebook-síðu sveitarinnar þar sem söngvarinn segir frá greiningunni, meðferðinni og áhrifin á röddina.

Harket stofnaði A-ha í Osló árið 1982 ásamt þeim Pål Waaktaar og Magne Furuholmen. Lagið Take on Me frá árinu 1984 er vinsælasta lag sveitarinnar en sveitin flutti einnig The Living Daylights, titillag samnefndrar James Bond-myndar, frá árinu 1987.

Hinn 65 ára Harket segist ekki eiga í vandræðum með að sætta sig við greininguna. Hann hafi fundið andlegan styrk í viðhorfi 94 ára föður síns um að líkaminn hrörni með tímanum en að maður nýti það sem virkar.

Parkinson er taugahrörnunarsjúkdómur sem hefur áhrif á þær taugafrumur í heilanum sem stjórna hreyfingu og byrja einkenni sjúkdómsins hægt en ágerast eftir því sem tíminn líður.

Harket segist hafa gengist undir meðferð við sjúkdómnum frá síðasta sumri, meðal annars á hinni frægu Mayo Clinic í Bandaríkjunum.