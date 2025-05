DV greinir frá því að hann hefði sést að snæðingi á Kaffihúsi Vesturbæjar í hádeginu í dag.

Pascal er heimsþekktur fyrir hlutverk sín í stórum sjónvarpsþáttaröðum á borð við Game of Thrones, þar sem hann fór með hlutverk Oberyns Martell, leynilögreglumannsins Javier Peña í Narcos, Mandalorian í samnefndum þáttum og Joel Miller í þáttunum Last of Us.