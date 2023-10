„Ég lifi fyrir gamla fólkið“

Hér má sjá viðtalið við Bassa í heild sinni:

„Beef“ á Austur Club

Í raunveruleikaþáttunum Æði er fylgst með lífi Bassa, Patreks Jaime og Binna Glee en í síðastliðnum seríum hafa tvíburarnir Gunnar Skírnir og Sæmundur einnig verið áberandi.

Bassi er búinn að þekkja Patrek Jaime, eða Patta, lengst af strákunum.

„Ég er búinn að þekkja Patta í svona sex ár. Við kynntumst á Austur Club og vorum fyrst alveg að beefa. Svo urðum við geðveikt góðir vinir, bara óvart í einhverju afmæli.“

Bassa óraði ekki fyrir því að hann ætti eftir að verða svona þekktur í kjölfar Æðis.

„Þetta var alveg sjokk. Ég er nefnilega lokuð persóna. En það hefur hjálpað mér smá að opna mig í seríunni og taka það líka út í lífið, að vera opinn. Það hefur fylgt mér frá seríunum.“

„Afhverju var ég að segja þetta í sjónvarpi?“

Hann segist aldrei hafa undirbúið sig fyrir neinar tökur í Æði heldur einfaldlega þurft að vera hann sjálfur.

„Þetta er bara: Sestu í stólinn karlinn minn. Og svo bara opnar maður sig en guð, það getur verið krefjandi. Ég hef alveg opnað mig um hluti sem ég er svo bara ómægad, það má enginn vita þetta. Afhverju var ég að segja þetta í sjónvarpi?

En svo er það bara allt í lagi. Þá get ég líka sýnt fólki að það er í lagi að vera opinn.“

Bassi hefur rætt ýmsa persónulega hluti í seríunni. Hann missti föður sinn fyrir um þremur árum síðan og ræddi það opinskátt við prest í einum þættinum.

„Ég held að ef ég myndi tala aftur um þetta þá væri það ekki við prest. Ég er ekki trúaður. En ég elska samt Jesú.“

Aðspurður segist hann ekki hafa unnið mikið úr fráfalli föður síns en að sögn Bassa áttu þeir mjög gott samband og voru góðir vinir.

„Ég hef ekkert eitthvað pælt mikið í því að vinna úr því. Það kemur bara einn daginn. Þá fæ ég bara mental breakdown og fer til sálfræðings.“

Tekur lífinu ekki of alvarlega

Bassi kom út úr skápnum mörgum árum áður en faðir hans féll frá. Bassi segir að allir fjölskyldumeðlimir hans hafi tekið því mjög vel og stutt hann í því að vera nákvæmlega eins og hann er. Hann er mjög náinn systkinum sínum og móður og segist ekki geta hugsað sér tilveruna án þeirra.

„Það fara svo núna að vera komin tíu ár síðan ég kom út úr skápnum. Ég þarf eiginlega að halda partý í tilefni af því.“

Bassi hefur alltaf haft húmorinn með sér í liði og var uppátækjasamt barn.

„Ég elska að grínast, mér finnst það ógeðslega gaman. Ég elska að flippa, djóka og stríða.

Ég er bara ógeðslega lífsglaður. Mottóið mitt í lífinu er að ekki taka lífinu of alvarlega. Ég hef alltaf haft það sem mottó. Ég geng alveg of langt í að fokkast, ég get alveg viðurkennt það.“

Aðspurður hvað hafi mótað sig í lífinu segir Bassi:

„Æði á alveg mjög stóran þátt í því. Líka að alast upp í Grafarvoginum. Það var alveg gettó.“

Þá bætir hann við að hann hafi verið svolítill vandræðaunglingur og hvatvísin hafi alltaf fylgt honum.

Lifir fyrir gamla fólkið

Síðastliðin ár hefur Bassi unnið á hjúkrunarheimilinu Hrafnistu þrátt fyrir að vera hættur þar í dag. Þá er áhugavert að allir meðlimirnir í Æði hafa starfað á Hrafnistu og eiga þeir það sameiginlegt að elska eldri borgara landsins.

„Ég veit eiginlega ekki afhverju og það var frekar random að við byrjuðum allir að vinna á sama stað. En það var ótrúlega gaman að vinna með gamla fólkinu. Amma mín og afi eru stór partur af mínu lífi og ég lifi fyrir gamla fólkið.

Maður heldur oft að gamalt fólk sé bara með endalaust af fordómum en það er ekkert þannig. Mörg þeirra horfa meira að segja á Æði.“