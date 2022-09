Þrettán íslenskar stuttmyndir keppa á RIFF í ár

Í flokknum eru sýndar íslenskar stuttmyndir, en leikstjórar þeirra hafa margir hverjir vakið verðskuldaða athygli á kvikmyndahátíðum um heiminn. Hátíðin fer fram í Háskólabíói við Hagatorg í ár og sýndar verða um 200 myndir frá 40 löndum.

Aðrir flokkar á RIFF 2022:

Vitranir

Fyrir opnu hafi

Ísland í sjónarrönd

Önnur Framtíð

Heimildarmyndir

Erlendar stuttmyndir

Miðnæturtryllir

Inúíta hryllir og tryllir

Frumbyggjar í sviðsljósinu

Hreyfimyndir

Spænskar bylgjur

Tónlistarmyndir

Ung RIFF

EFA stuttmyndir

Stuttmyndir stúdenta

Íslenskar stuttmyndir I

Bara við tvö / Toutes les deux /Just the Two of Us

Clara Lemaire Anspach FR, 2022, 20 min

Alma veit að ef móðir hennar neitar að gangast undir læknismeðferð mun hún deyja. Alma ákveður því að fara í síðustu mæðgnaferðina til Suður Frakklands þar sem hún neyðist til að finna innri styrk til að kveðja móður sína.

Clara Lemaire Anspach vann fyrst sem leikstjóri í Frakklandi og á Íslandi áður en hún sneri sér að skrifum eftir að hafa farið í nám í handritaskrifum. Síðan þá hefur hún unnið bæði sem handritshöfundur fyrir sjónvarp og bíómyndir, ásamt því að vinna sjálfstætt sem leikstjóri.

Þegar trén koma / When the Trees Come

Berglind Þrastardóttir IS, DE, 2022, 15 min

Þar sem trén vaxa á berangrinum á Íslandi, fara orðrómar á flug á milli trjánna um að varúlfarnir séu að snúa aftur!

Eftir að hafa lokið við meistaragráðu í klínískri sálfræði, sagði Berglind skyndilega skilið við skólabekkinn og ákvað að beita þekkingu sinni í skapandi miðlum. Verk hennar hvetja fólk til að sjá hlutina á margslunginn hátt, bæði innra og ytra. Berglind lærir nú leikstjórn við Deutsche Film- und Fernsehakademie í Berlín.

Sprungur / Fractures

Vala Ómarsdóttir, María Kjartans IS, 2021, 14 min

Kona er að jafna sig á geðsjúkdómi. Hún hefur einangrað sig frá öllum í kringum sig og reynir að sjá um sig en eftir ótal tilraunir til að endurnýja sambandið við heiminn brotnar hún smám saman niður.

Vala Ómarsdóttir útskrifaðist úr Goldsmiths með M.A í leikstjórn og gjörningalist frá Goldsmiths College, háskólanum í London, og M.A í sviðslist frá Royal Central School of Speech and Drama, líka í London. Hún var tilnefnd til Grímuverðlaunanna fyrir bestu leikstjórn árið 2022.

María Kjartans útskrifaðist úr Listaháskóla Íslands árið 2005 og með MFA gráðu úr Listaháskólanum í Glasgow árið 2007. Síðan þá hefur hún sýnt ljósmyndir og stuttmyndir í fjölmörgum hópsýningum, einkasýningum og listviðburðum um heim allan, meðal annars á Arken nýlistasafninu í Kaupmannahöfn, de Nervi safninu í Genova, Arsenal galleríinu í Poznan og Ljungberg safninu í Lyngby. María hefur unnið fyrstu verðlaun fyrir ljósmyndaseríur sínar á Magnum Photos, Ideas Tap, Art Elite Signature Art verðlaununum í London og Ljósmyndahátíðinni í Helsinki.

Our Journey / Ferðin okkar

Arnar Freyr Tómasson IS, 2021, 20 min

Tumi er blindur maður sem ferðast á stað sem minnir hann á konu sína, sem hann hefur misst. Á leiðinni til baka lendir hann í hindrunum sem hann sá ekki fyrir.

Arnar Freyr Tómasson útskrifaðist úr Kvikmyndaskóla Íslands árið 2017. Útskriftarmynd hans, Sif, vann verðlaun sem besta myndin í hans deild. Síðan þá hefur hann gert tvær stuttmyndir: Hvað höfum við gert (2019) og Ferðin okkar (2021).

Hide / Feluleikur

Margrét Seema Takyar IS, 2022, 15 min

Eftir að hafa lesið yfirþyrmandi fréttir um heimilisofbeldi ákveður Sigurbjörg að deila svohljóðandi tilboði á Facebook: „Ef þú ert í vanda get ég komið til þín.“ Þegar hún fær skilaboð frá óþekktri manneskju um að koma strax, ákveður hún að hlýða kallinu.

Margrét Seema Takyar er íslenskur-indverskur leikstjóri, kvikmyndatökukona og handritshöfundur sem býr í Reykjavík. Hún er með BA (hons) gráðu í sviðslistum og dans frá Middlesex University í London og MFA gráðu í leiklist og leikstjórn frá New School for Drama/Actors Studio í New York. Flest verk hennar snúast um að skilja fólk, dýr og aðstæður til að geta ögrað samfélagsnormum.

Ómar / Guts

Álfgerður Malmquist Baldursdóttir DE, IS, 2022, 22 min

Á hverjum degi mætir Ómar klukkutíma fyrr í vinnuna og syngur þar í laumi. Á hverjum degi horfir hann einnig á eftir Kristínu á leið sinni í vinnuna. Þegar myndband af honum syngjandi ratar á netið, umturnast daglega lífi hans og verður til þess að Ómar þarf að takast á við gamalt óöryggi.

Álfgerður Malmquist Baldursdóttir er kvikmyndatökumaður, leikstjóri og handritshöfundur frá Íslandi. Hún ólst upp í sveit á Austurlandi, umlukin náttúru og dýrum. Nú býr Álfgerður í Berlín, þar sem hún útskrifaðist nýlega með B.A gráðu í kvikmyndaframleiðslu í Catalyst Institute for Creative Arts and Technology. Í kvikmyndum sínum leitar hún skapandi leiða til að sýna einfaldleika lífsins. Flest verka hennar sýna sterk tengsl við náttúruna.

Íslenskar stuttmyndir II

Óvissuferð / Surprise

Kolfinna Nikulásdóttir IS, 2022, 11 min

Ragnar bindur fyrir augun á Hildi fyrir óvissuferð á afmælinu hennar. Það á að vera gaman en Hildur er stressuð og Ragnar er pirraður. Óvænti glaðningurinn breytist í hræðilega martröð.

Kolfinna Nikulásdóttir er fjölhæfur listamaður frá Íslandi. Verk hennar sýna kvenlegan reynsluheim á sjálfsævisögulegum nótum. Kolfinna spyr spurninga til að endurhugsa samfélagið og hegðun fólks í gegnum sögur. Hún hefur verið tilnefnd og unnið til margra verðlauna fyrir verk sín. Óvissuferð, sem er hennar fyrsta mynd, var nýlega tilnefnd sem besta norræna stuttmyndin á Nordisk Panorama.

Ástand breytinga / In a State of Change

Donal Boyd, Frank Nieuwenhuis IS, 2022, 26 min

Á meðan íslenskir jöklar minnka vegna hlýnunar jarðar, vandræðast ljósmyndari með að láta myndir sínar hafa áhrif í þágu málstaðarins. Hvernig miðlum við brýnasta vandamáli allra tíma? Hugleiðing um hlutverk fegurðar og vísbendingarnar um breytt landslag.

Donal Boyd, náttúrulífsljósmyndari og náttúruverndarsinni, og Frank Nieuwenhuis, kvikmyndatökumaður, hafa unnið saman við þónokkur kvikmyndaverkefni sem tengjast baráttu fyrir náttúru og dýralífi. Verk þeirra beina sjónum að tengslum manna við merkilega atburði í náttúrunni, eins og sjá má í fyrstu mynd þeirra, Volcano for the People og þeirri nýjustu Ástand breytinga.

A Gray Cat / Grár köttur

Bergur Árnason IS, 2021, 5 min

Ung kona lagar kaffi og sest niður með kærasta sínum til að tala við hann en henni reynist erfitt að orða tilfinningar sínar. Hún segir honum frá draumi sem hana dreymdi um kött.

Bergur Árnason stundaði nám við Kvikmyndaskóla Íslands frá 2017–2019. Þar gerði hann fyrstu stuttmyndir sínar: Gulrætur og Mánudag. Síðan hann útskrifaðist hefur hann unnið hjá RÚV við þáttagerð fyrir börn ásamt því að vinna við ýmis sjálfstæð kvikmyndaverkefni.

Samræmi / Concord

Kristín Eysteinsdóttir IS, 2022, 20 min

Listamaðurinn Sigga fremur gjörning í teiti hjá fína fólkinu í útlöndum. Eftir gjörninginn fer hún á barinn á hótelinu og rekst þar á íslenska flugáhöfn og kvöldið tekur óvænta stefnu.

Kristín Eysteinsdóttir lærði leikhúsfræði við Háskólann í Árósum og leikstjórn fyrir leikhús við Goldsmiths háskólann í London. Hún hefur leikstýrt meira en 20 leikverkum og árið 2008 vann hún verðlaun sem leikstjóri ársins á Grímuverðlaununum, en var tilnefnd til sömu verðlauna 2010, 2012 og 2013. Frá árunum 2014–2020 starfaði Kristín sem leikhússtjóri Borgarleikhússins. Eftir mörg árangursrík ár í leikhúsinu sagði hún starfi sínu lausu til að vinna að sinni fyrstu kvikmynd í fullri lengd – sem er komin vel á veg í þróun. Hún lauk nýlega við sína nýjustu stuttmynd, Samræmi.

Holes / Holur

Oddur Sigþór Hilmarsson IS, 2022, 17 min

Þegar Jón vaskar upp tekur hann eftir holum í höndunum á sér. Hann lætur það ekki á sig fá en áttar sig svo að holurnar dreifa úr sér. Jón reynir að fela þær, meðhöndla þær en án árangurs. Að lokum sættir hann sig við örlög sín – dauðann.

Oddur S. Hilmarsson er leikstjóri frá Íslandi. Þegar hann var í menntaskóla

leikstýrði hann nokkrum stuttmyndum, rómantíkinni A Love Song [Mansöngur]

(2020), hasargamanmyndin Fantastic Violence [Stórkostlegt Ofbeldi] (2021) og Sci-Fi dystópíu, Róbot (2021). Í nýjustu myndinni Holum (2022), hans fyrstu hryllingsmynd, fjallar hann um trypophobiu, eða óttann við þétt pakkaðar litlar holur.

Girðing / Fence

Hegn Hilke Rönnfeldt DK, DE, 2021, 12 min

Villisvín vilja vera með ræktuðu svínunum. Ástkona vill vera með ástinni sinni. Stuttmynd um það sem getur komið upp á milli.

Hilke Rönnfeldt er handritshöfundur og leikstjóri sem fjallar um samfélög í dreifbýli, uppvaxtarárin, nánd, einangrun og sjóinn.

Chasing Birds / Að elta fugla

Una Lorenzen IS, 2022, 8 min

Þegar heimurinn snýst á hvolf höfum við val um að halda fast í gamlar hugmyndir eða fagna nýtilkomnu útsýni. Saga um litla stelpu sem leikur sér að því að elta fugl í gegnum óreiðukennt tímabil umbreytinga.

Una Lorenzen er kvikmyndaleikstjóri sem notar hreyfimyndagerð til að búa til sjónræna heima í kvikmyndum, heimildamyndum, tónlist og leikhúsi. Síðustu ár hefur hún unnið við heimildamyndir, til dæmis verðlaunamyndina Yarn (2016) og Rebel Hearts (2021). Verk hennar hafa verið sýnd á hátíðum eins og SXSWl, Fantasia, Animation Block Party NYC, TrickyWomen, Nordisk Panorama og á heimasíðunni Artforum.

Sjálfstæð verk hennar hafa verið sýnd í listagalleríum og á viðburðum, til að mynda MoMA, Listasafni Íslands og Kro Art, Unsound Music Festival og Papaya Gyro Nights. Una lærði grafíska hönnun á íslandi og tilraunakennda hreyfimyndagerð við Calarts í Kaliforníu. Hún hefur auk þess unnið við margar kanadískar hreyfimyndir.