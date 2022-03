Leikarinn Ezra Miller handtekinn í Hawaii

Ezra er þekktastur fyrir hlutverk sín í We Need To Talk About Kevin, The perks of being a wallflower, Fantastic Beasts-myndunum og sem Barry Allen, eða The Flash, í Justice League.

Var einnig með ógnandi hegðun á Íslandi

Hann hefur áður komið til Íslands árið 2020 og lenti þar í deilum við konu á Prikinu sem staðfesti að honum hafi verið vísað út af staðnum. Í kjölfarið gekk myndband á netinu þar sem hann virtist taka konu hálstaki og henda henni í jörðina.

Mynd frá lögreglunni í Hawai. Getty/Handout

Handtekinn eftir karókí

Samkvæmt heimildum var leikarinn á karókíbar um helgina þar sem hann missti stjórn á sér. Hann á að hafa öskrað á fólk, pirrast á því fyrir að vera að syngja, rifið hljóðnemann af ungri konu, notað ljót orð og réðst á mann sem var í pílukasti.

Æddi inn í svefnherbergið

Parið sem sótti um nálgunarbannið segir forsöguna vera þá að þau hafi kynnst leikaranum á markaði og fékk hann gistingu hjá þeim á meðan hann var á svæðinu. Eftir atvikið á karókíbarnum um helgina borgaði parið sekt til þess að frelsa hann úr fangelsinu og átti atvikið sér svo stað þegar heim var komið. Hann stal einnig af þeim kortum, veski og vegabréfum.

Í skjölum þar sem sótt var um nálgunarbannið kemur fram að Ezra hafi komið æðandi inn í svefnherbergi parsins á mánudaginn og hótað öllu illu með orðunum:

„Ég mun grafa þig og lauslátu konuna þína“